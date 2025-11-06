Entre rumores de matrimonio, Alicia Villarreal rompe cualquier tipo de relación con Cruz Martínez

Alicia Villarreal confirma la ruptura definitiva con Cruz Martínez tras denunciar violencia doméstica ante las autoridades. (Instagram)

La ruptura definitiva entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez ha quedado expuesta a raíz del proceso legal que enfrenta la cantante contra su expareja.

Recientemente, Villarreal afirmó públicamente que no quiere ningún tipo de relación con Martínez, postura que destacó en una entrevista difundida por Ventaneando.

“No quiero verlo nunca”, enfatizó la intérprete de 54 años, subrayando la irreversibilidad del distanciamiento desde que hizo públicos los maltrados físicos de los que fue víctima.

La cantante mexicana Alicia Villarreal descarta cualquier reconciliación personal o profesional con su expareja Cruz Martínez. Créditos: Instagram/@mtzcruz

Alicia Villarreal y Cruz Martínez estarían completamente distanciados

El conflicto entre Villarreal y Martínez escaló al ámbito judicial tras la denuncia por violencia doméstica presentada por la artista. En el mismo encuentro con los micrófonos de Ventaneando, explicó que la investigación en curso le impide detallar aspectos del caso.

“Quisiera platicarles, pero no puedo mucho. Solo estamos sobrellevando todo esto”, expresó.

Asimismo, transmitió confianza en que las autoridades celebrarán la audiencia clave en un plazo cercano y en que el proceso transcurra conforme dictan las normas.

“Creo que pronto tendremos esta audiencia tan esperada”, expuso Villarreal, reafirmando su compromiso con la actuación legal y su deseo de que, “la ley, como debe de ser”, rija el proceso.

Alicia Villarreal desmiente rumores de distanciamiento parental y asegura la normalidad en la convivencia familiar. (Facebook Alicia Villarreal)

Cruz Martínez quiere “paz”, pero Alicia Villarreal prefiere distanciamiento

La decisión de la cantante se produce poco después de que Cruz Martínez manifestara su voluntad de “fumar la pipa de la paz” y abriera la posibilidad de retomar el contacto con Villarreal, madre de sus hijos.

A pesar de esa declaración pública, la artista negó la existencia de cualquier acercamiento, así como los rumores de una posible reconciliación, enfatizando que no contempla restablecer la relación personal ni profesional con el músico.

Sobre la relación familiar, aclaró que los hijos que comparte con Martínez mantienen un vínculo constante con ambos padres. “Ellos están bien, tienen contacto con los dos”, comentó, desmintiendo comentarios sobre distanciamiento parental y reforzando la normalidad en la convivencia con los menores.

Cruz Martínez manifiesta su deseo de paz, pero Alicia Villarreal rechaza retomar el contacto tras la denuncia. (Foto: RS)

Finalmente, respecto a su situación sentimental, la intérprete dio detalles sobre su actual pareja, Cibad Hernández. Aunque se mostró satisfecha en esta nueva etapa, negó tener planes de matrimonio a corto plazo. “No estoy pensando eso ahora, pero disfrutándolo, nada más”, aseguró para el programa de espectáculos, fijando sus prioridades en la estabilidad personal y el entorno familiar durante el periodo legal que atraviesa.