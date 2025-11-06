“El Patrón” rompe el silencio en La Granja VIP sobre la demanda que enfrentó por una expareja

Alberto del Río habló sobre las acusaciones de secuestro y abuso que enfrentó en 2020, luego de que Alfredo Adame mencionó el caso durante una discusión en el reality. (Ilustración: Jovani Pérez)

En la reciente transmisión de La Granja VIP, el luchador mexicano Alberto del Río, conocido como "El Patrón“, abordó de manera pública las acusaciones de violencia doméstica que enfrentó en 2020 en Estados Unidos. El tema surgió tras una conversación con sus compañeros del programa, después de que Alfredo Adame recordara el caso durante una disputa en el desarrollo de la competencia.

El ambiente en La Granja VIP se tornó tenso cuando el tema salió durante la Asamblea, mientras Adame nominaba y enfurecía contra sus compañeras. Sin eludir el tema, Alberto del Río fue enfático: “Yo no tengo nada que explicar a nadie (...) Mi vida es más que pública”. Señaló que la exposición mediática marcó un giro definitivo en su confianza, recalcando que desde entonces decidió mantener un círculo de amistades reducido por experiencias de traición.

En su relato, Del Río expuso cómo su caso legal se desarrolló en Estados Unidos, un proceso que calificó como transparente y exento de favores personales. “Vivo en Estados Unidos, allá no existe ‘que si soy cuate de tal y si me conoce tal y que si me ayuda tal’. Fuimos a declaración, declaración... la mujer da positivo por cocaína y alcohol cuando la llaman a la estación de policía”, explicó ante sus compañeros.

Tras la discusion con Alfredo Adame, el luchador se sinceró y reveló detalles de su caso legal en Estados Unidos. (La Granja VIP)

La situación alcanzó un punto crítico, según sus palabras, cuando fue víctima de un intento de extorsión. “Una persona me trató de extorsionar hace años, una mujer. Literal me dijo: ‘¿Cuánto vale tu carrera y cuánto vale tu libertad?’ Yo la tenía grabada y le dije: ‘Pues vale todo, absolutamente todo. Más bien tú ten cuidado qué vas a hacer, porque te tengo grabada’”, narró el luchador, asegurando que las acusaciones en su contra fueron desestimadas por el fiscal de distrito, quien determinó que no existía evidencia que justificara las imputaciones.

De acuerdo con su testimonio, la investigación llegó incluso a involucrar al FBI, que corroboró una conspiración para perjudicarlo mediante falsas denuncias. “Me da mi carta de exoneración el estado y el mismísimo FBI. Fin del tema. No hay nada más”, afirmó Del Río, remarcando que nunca enfrentó un juicio formal ni fue hallado culpable de cargo alguno.

El luchador puntualizó que abordó el tema solo debido al clima generado por Adame en el programa y no por interés en alimentar la polémica. “No se vale lo que este señor está haciendo porque es algo tan vil nada más por tratar de ganar un juego o tratar de quedarse aquí en esta competencia”, expresó, adjudicando los señalamientos a motivos de rivalidad dentro del formato televisivo.

El luchador fue respaldado por sus compañeros en la granja. (Captura de pantalla TikTok)

Durante la conversación, “El Patrón” dejó claro que su prioridad yace en la integridad de su círculo cercano y el impacto que los rumores tienen sobre su familia. “Soy una persona transparente, así vivo, así soy. Este, es algo que lastimó mucho a mi familia, por supuesto”, señaló, refiriendo las consecuencias emocionales de los ataques mediáticos y legales.

De acuerdo al luchador, la aparición pública de este episodio tiene un solo objetivo: despejar dudas entre sus compañeros y proteger la imagen ante quienes lo conocen de cerca. Sostuvo que su vida y trayectoria han estado siempre expuestas y que la verdad, según sus palabras, “siempre sale a la luz”.