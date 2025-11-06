México

¿Dolor de garganta en épocas de frío? Esta mezcla nocturna te puede salvar

Este hábito nocturno gana popularidad por sus beneficios en temporadas complicadas

La mezcla de miel y cúrcuma es un remedio casero popular para aliviar el dolor de garganta en épocas de frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las épocas de frío, es común que el cuerpo resienta los cambios bruscos de temperatura y que la garganta sea una de las primeras zonas afectadas.

La resequedad ambiental, el uso constante de calefacción y la exposición a virus respiratorios pueden provocar molestias como ardor, picazón o dolor al tragar.

Ante estos síntomas, muchas personas recurren a remedios caseros que han demostrado ser efectivos, accesibles y seguros. Uno de los más populares en temporadas invernales es la mezcla de miel con cúrcuma, utilizada tradicionalmente por sus propiedades antiinflamatorias y antibacterianas.

La miel suaviza los tejidos irritados de la garganta y aporta un efecto antimicrobiano que ayuda a combatir infecciones leves. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cúrcuma, raíz de origen asiático, contiene curcumina, un compuesto activo que ha sido ampliamente estudiado por sus beneficios para la salud. Su acción antiinflamatoria ayuda a reducir la hinchazón en las mucosas de la garganta, mientras que su efecto antioxidante contribuye a fortalecer el sistema inmunológico.

Por otro lado, la miel es conocida por su capacidad para suavizar los tejidos irritados, formar una capa protectora y aliviar el dolor. Además, posee propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir infecciones leves.

La combinación de ambos ingredientes resulta especialmente útil antes de dormir, cuando el cuerpo entra en reposo y puede aprovechar mejor los efectos reparadores de este remedio.

Para prepararlo, basta con mezclar una cucharadita de cúrcuma en polvo con una cucharada de miel natural. Se recomienda consumirla directamente o diluirla en una infusión tibia, evitando temperaturas muy altas que puedan alterar las propiedades de la miel.

La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que fortalece el sistema inmunológico. (Sanitas)

Este hábito nocturno puede incorporarse durante varios días seguidos, especialmente en momentos de mayor exposición al frío o cuando se presentan los primeros signos de irritación.

Aunque este remedio no sustituye un tratamiento médico en casos graves, sí puede ser un aliado eficaz en el manejo de molestias leves. Su uso frecuente en hogares, redes sociales y espacios de bienestar ha contribuido a su popularidad, especialmente entre quienes buscan alternativas naturales para cuidar su salud. Además, al tratarse de ingredientes comunes en la cocina, su preparación no implica gastos adicionales ni procesos complicados.

En temporadas frías, adoptar rutinas preventivas como mantener una buena hidratación, evitar cambios bruscos de temperatura y reforzar el sistema inmunológico con alimentos ricos en vitaminas puede marcar la diferencia.

La mezcla de miel con cúrcuma se suma a esta lista como una opción práctica, segura y respaldada por la tradición. Su efectividad, facilidad de uso y perfil natural la convierten en una recomendación recurrente entre quienes priorizan el cuidado personal sin recurrir de inmediato a fármacos.

