Diputado Isidro Villegas se viraliza por quedarse dormido en plena sesión; asegura que fue una foto “sacada de contexto”

La discusión del Presupuesto de Egresos 2026 continúa entre tensiones políticas y reclamos entre partidos políticos

Crédito: Fb: Isidro Enrique Villegas
Crédito: Fb: Isidro Enrique Villegas García

Una fotografía del diputado federal de Morena, Isidro Enrique Villegas García, desató críticas en redes sociales luego de que se le viera dormido en su curul durante una sesión de la Cámara de Diputados.

La imagen circuló mientras el pleno discutía el Presupuesto de Egresos 2026, lo que generó cuestionamientos sobre la presencia y el compromiso de los legisladores durante uno de los debates más relevantes del año.

Tras la difusión de la imagen, usuarios señalaron al legislador por su aparente falta de responsabilidad en un momento clave para definir el destino de los recursos públicos.

La fotografía se viralizó rápidamente

Sin embargo, Villegas García salió a aclarar la situación y aseguró que la fotografía no corresponde al actual debate presupuestal, sino a una sesión del 7 de octubre que se prolongó hasta la madrugada.

En un video difundido en redes sociales, el diputado explicó que la jornada legislativa se había extendido por horas y que cometió el error de viajar la noche anterior sin descansar, lo que provocó que el cansancio lo venciera.

Afirmó que siempre permanece en el pleno de principio a fin y que su compromiso con el trabajo legislativo se mantiene firme.

Crédito: Fb: Isidro Enrique Villegas García

El legislador aprovechó para destacar que presentó una reserva relacionada con educación media y superior, en la que propone incrementar del 4.7% al 25% los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), argumentando que su labor está enfocada en conseguir más beneficios para la población.

Polémicas en la Cámara de Diputados

El episodio se suma a una serie de momentos polémicos que han marcado las recientes sesiones legislativas.

Apenas la semana pasada, un espectáculo musical de la Sonora Santanera en el pleno generó críticas por el uso del recinto para actos ajenos a su función legislativa.

A ello se añadió la controversia protagonizada por el diputado y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien fue captado jugando pádel mientras se llevaba a cabo una votación en comisiones, lo que reavivó el debate sobre la falta de seriedad y disciplina de algunos representantes populares.

La Sonora Dinamita tiene programado un gran concierto en la Arena CDMX el próximo 6 de febrero de 2026. (Crédito: Instagram/@sergiomayerb)

Estos hechos han alimentado la percepción de desconexión entre parte de la clase política y la ciudadanía, en un contexto en el que temas como seguridad, presupuesto y desarrollo social requieren la máxima atención del Congreso.

Mientras tanto, la discusión del Presupuesto de Egresos 2026 continúa entre tensiones políticas, reclamos de la oposición y acusaciones de uso propagandístico de los recursos públicos.

El caso del diputado Villegas García, aunque aparentemente anecdótico, se volvió símbolo de un ambiente legislativo cada vez más cuestionado no sólo por sus decisiones, sino también por su comportamiento dentro del recinto.

