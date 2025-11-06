México

David Monreal expresa su apoyo a Sheinbaum por acoso: redes le recuerdan cuando fue captado tocando los glúteos a candidata

En 2021 Monreal fue captado tocando los glúteos de Rocío Moreno, en ese momento candidata a la presidencia municipal de Juchipila por Morena, hecho que ambos negaron

Monreal compartió un comunicado de la CONAGO en sus redes sociales. (X/@DavidMonrealA)

Luego del hecho de acoso que vivió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mientras caminaba en calles aledañas a Palacio Nacional para dirigirse al edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para acudir a un evento, varias personalidades de la política mexicana expresaron su solidaridad y apoyo a la mandataria.

Uno de los políticos que expresaron su apoyo a la presidenta de México fue David Monreal, gobernador del estado de Zacatecas y hermano del diputado Ricardo Monreal, ambos pertenecientes al partido Morena.

David Monreal, por medio de su cuenta de la red social X, compartió un comunicado del pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores (CONAGO) en el que se condenó enérgicamente la agresión que sufrió la presidenta Sheinbaum y se manifestó la solidaridad, el respaldo y el respeto a su persona e investidura.

El hecho, se lee en el comunicado, es un recordatorio doloroso de que las mujeres, incluso las que las que ocupan cargos de alta responsabilidad pública, siguen enfrentando actitudes machistas, agresiones físicas y distintas formas de violencia.

Erradicar las conductas machistas deben ser una prioridad nacional, se lee en el comunicado. “Hacemos un llamado firme a la ciudadanía y a las instituciones a unir esfuerzos para construir un México libre de violencia contra las mujeres, en el que prevalezcan la empatía, la justicia y la equidad”.

(X @DavidMonrealA)

Se recordó la importancia de la Ley Olimpia frente a la violencia digital, y se señaló que la dignidad, el respeto y la paz deben prevalecer por encima del odio y la intolerancia.

El documento está respaldado por los gobernadores de los estados, incluyendo a Monreal.

La publicación fue acompañada por un mensaje del gobernador de Zacatecas, en el que condena la violencia contra las mujeres, y reitera su apoyo a la presidenta Sheinbaum.

“Condenamos la violencia en contra de las mujeres. Expresamos nuestro respaldo y apoyo a la presidenta @Claudiashein. Reafirmamos nuestro compromiso con su liderazgo y con el trabajo conjunto por un país más justo e igualitario”, se lee en su mensaje.

Recuerdan que en 2021 Monreal tocó los glúteos de una candidata

Sin embargo, el gobernador fue señalado por internautas al recordar la vez que fue captado en un video tocando los gluteos de una candidata de Morena, en 2021.

En un video se vio el momento en el que el ahora gobernador de Zacatecas toca a la candidata. Foto: Captura de pantalla.

En la publicación, se leen varios comentarios en los que recordaron ese hecho. “¡Hay que predicar con el ejemplo David! Ya se te olvidó que te cacharon de cochinote cuando estabas de campaña; Sí, sobre todo tú; ¡Hipócrita!“, fueron algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Fue en abril de 2021 cuando circuló, por medio de redes sociales, un video en el que se ve a Monreal, en ese momento candidato a la gubernatura de Zacatecas por Morena, tocar los glúteos a Rocío Moreno, en ese momento candidata a la presidencia municipal de Juchipila, también por el partido guinda.

Ambos negaron el hecho

Tras la difusión del video, ambos negaron el hecho. El video dura apenas unos segundos y fue grabado mientras ambs realizaban un recorrido por Zacatecas, como parte de las elecciones 2021.

Sin embargo, David Monreal señaló en ese momento que las imágenes eran mentira. En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Monreal señaló que el video estaba sacado de contexto y que en todo caso, pudo haber sido un roce involuntario.

“Es mentira, no sucedió tal cosa… En la imagen estoy en una gira que nos fue muy bien.. Caminando, saludando, seguramente sacan de contexto, en todo caso pudo haber un roce involuntario, pero no es tal cosa, no sucedió ni hay nada. Es mentira, una mentira mil veces hace mucho daño", declaró el ahora gobernador de Zacatecas en esa ocasión.

Afirmó que era una manipulación que lastimaba mucho y reiteró su respeto absoluto a la mujer.

Por su parte, Rocío Moreno compartió un video en redes sociales en el que aseguró que se dañaba su integridad y que no permitiría que la utilizaran y que dañaran al movimiento. “El licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado”, aseguró.

