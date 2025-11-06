Beca Rita Cetina 2025: ¿Qué se necesitará para recoger la tarjeta si me registre en la convocatoria pasada?

La Beca Rita Cetina es una iniciativa que comenzó a implementarse por el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025

La Beca Rita Cetina es una iniciativa que comenzó a implementarse por el gobierno de México bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 con el objetivo de ayudar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

Cabe señalar que la beca se ha enfocado en ayudar en su primera etapa a estudiantes de secundaria a través de un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, pero además, cada padre de familia que tiene a más de un alumno inscrito, recibe 700 pesos adicionales por cada uno de ellos. El dinero se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

La finalidad del programa es evitar la deserción escolar y contribuir con este apoyo monetario para que los alumnos continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

¿Qué se necesitará para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

Hasta el momento las autoridades no han informado cuándo se realizará la dispersión de tarjetas Bienestar a las personas que se registraron a la Beca Rita Cetina en septiembre y octubre. Sin embargo, se espera que durante este mes (noviembre) los becarios comiencen a recibir el plástico.

Así que tomando en cuenta la última dispersión de tarjetas, los documentos que se necesitarán para recoger el plástico serán identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, acta de nacimiento y CURP certificada.

De la madre, padre o tutor

Identificación oficial vigente (original y copia)

Comprobante de domicilio (copia y no mayor a 6 meses)

Acta de nacimiento (copia)

CURP certificada (copia)

De la o el estudiante

CURP certificada

Acta de nacimiento (copia)

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma. Asimismo, en caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok o su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

Beca Rita Cetina ampliará su cobertura en 2026

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir de 2027 la Beca Rita Cetina ampliará su cobertura para que alumnos de preescolar puedan incorporarse. Además, indicó que en 2026, se podrán registrar alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública.

Por su parte, los registros en 2026 para alumnos de primaria serán de forma escalonada, en enero de 2026 se abrirá para estudiantes de 4°, 5° y 6°, mientras que en septiembre del mismo año para el resto que son lo de 1°, 2° y 3°.

Enero de 2026: estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria.

Septiembre de 2026: estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria.