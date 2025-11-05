México

“Todo el dinero está en Palacio Nacional”: PAN acusa concentración de recursos en el Presupuesto 2026

El diputado Germán Martínez advirtió que la eliminación de programas como el FORTASEG debilita a las policías locales

Germán Martínez fue cuestionado sobre la salida de Arturo Zaldívar (Cuartoscuro)

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 con 358 votos a favor y 133 en contra, en una sesión marcada por señalamientos de la oposición sobre el manejo de recursos federales y la estrategia de seguridad del gobierno.

El dictamen será turnado al Senado, mientras que en San Lázaro continuará la discusión en lo particular este 5 de noviembre.

Durante el debate, el PAN anunció su voto en contra al considerar que el proyecto concentra los recursos en el Ejecutivo federal y reduce el financiamiento destinado a estados y municipios.

“Todo el dinero está en Palacio Nacional”, afirmó el diputado Germán Martínez, al advertir que la eliminación de programas como el FORTASEG debilita a las policías locales y reduce su capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

El diputado Germán Martínez advirtió que la eliminación de programas como el FORTASEG debilita a las policías locales Crédito:Cámara de Diputados

El legislador también señaló que el presupuesto privilegia a las Fuerzas Armadas sobre las instituciones civiles de seguridad.

“El dinero es para el Ejército”, dijo, y cuestionó que se hayan reducido fondos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). Al defender la postura de su bancada, sostuvo que su propuesta “no es volver a la guerra de Calderón, es volver a la mano firme”.

Martínez vinculó el debate presupuestal con la situación de violencia en Michoacán, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido la semana pasada.

Carlos Manzo, alcalde asesinado en Uruapan, Michoacán. VERIFICATION: - Reuters was able to confirm the location and date of the footage by reports of local authorities.

Recordó que el propio alcalde había denunciado presuntos vínculos entre mandos militares y grupos criminales y preguntó: “¿Vas a dejar solo a Uruapan? ¿Vas a dejar sola a Michoacán?”, en referencia a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El PAN afirmó que el nuevo plan federal para Michoacán “no funcionará si no cuenta con financiamiento” y llamó a coordinar a los tres niveles de gobierno en materia de seguridad.

También advirtió que la reducción de recursos podría derivar en escenarios de ingobernabilidad en municipios con alta presencia del crimen organizado.

La bancada de Morena defendió el presupuesto al señalar que incrementa la inversión pública y fortalece programas sociales como estrategia de prevención de la violencia.

Se aprobó el presupuesto 2026, en la Cámara de Diputados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Sostuvieron que el gasto federal mantiene estabilidad fiscal y prioriza obras de infraestructura consideradas estratégicas para el desarrollo regional.

Se aprobó presupuesto 2026

La aprobación del dictamen se dio en una sesión donde las referencias al asesinato de Manzo fueron frecuentes.

Diputados de oposición acusaron que la violencia en Michoacán refleja una crisis de seguridad que “no se resuelve con discursos”, mientras que el oficialismo respondió que el caso se investiga y que el plan de seguridad federal “avanza con base territorial”.

La discusión en lo particular iniciará este miércoles, cuando se presentarán y votarán las reservas de los distintos grupos parlamentarios.

La oposición anticipó que insistirá en la restitución de fondos destinados a seguridad municipal y a la operación de policías estatales.

