México

Sheinbaum reacciona a elección de alcalde de Nueva York: “Es muy interesante”

Zohran Mamdani obtuvo en las elecciones el 50.4% de los votos

Claudia Sheinbaum destaca la importancia
Claudia Sheinbaum destaca la importancia de la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones de Nueva York.| Crédito: Cuartoscuro

Durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su reacción ante la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones para ser alcalde de New York, en Estados Unidos.

La mandataria calificó el suceso como “muy interesante lo que ocurrió ayer para el análisis de todos”. Añadió que su gobierno mantiene una postura de respeto hacia la política estadounidense y la de todos los países, enfatizando que “siempre hemos definido que son los pueblos del mundo quienes deben definir quienes los gobiernan, en cada país, en cada ciudad, en cada región, en cada estado, pero interesante lo ocurrido en New York”.

Zohran Mamdani ganó elecciones a la alcaldía en New York

El candidato demócrata a la
El candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, habla tras ganar las elecciones a la alcaldía de Nueva York 2025, en un mitin de la noche electoral en el barrio de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, 4 de noviembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

El socialista demócrata, Zohran Kwame Mamdani de 34 años, es un político estadounidense nacido en Kampala se convirtió en el alcalde más joven de Nueva York en un siglo y el primero de origen musulmán el pasado martes 4 de noviembre.

El nuevo alcalde, nacido en Uganda e hijo de madre india, asumirá sus funciones el 1 de enero, tras imponerse en una contienda que enfrentó al ex gobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa.

La campaña de Mamdani se distinguió por una agenda centrada en la justicia social y propuestas económicas orientadas a las clases media y baja. Entre sus compromisos destacan: la implementación de guarderías gratuitas, el acceso sin costo al transporte urbano, la creación de supermercados públicos y el establecimiento de un Departamento de Seguridad Comunitaria que priorice la intervención de equipos de salud mental sobre la respuesta policial tradicional.

Durante la celebración de su triunfo en Brooklyn, rodeado de familiares, seguidores, banderas musulmanas y carteles de campaña, Mamdani difundió en redes sociales un mensaje que sintetiza su perspectiva: “La siguiente y última parada es el ayuntamiento”. En el evento partidario realizado en el Teatro Paramount, el alcalde electo proclamó el inicio de una nueva etapa para la ciudad: “Hablemos ahora con claridad y convicción, sin lugar a dudas, sobre lo que esta nueva era nos depara y para quiénes”, dijo Mamdani.

Subrayó que uno de los ejes de su gestión será “la agenda más ambiciosa para abordar la crisis del costo de vida que esta ciudad ha visto desde los tiempos del (ex alcalde) Fiorello La Guardia”.

Asimismo, reafirmó su compromiso con los sectores históricamente marginados: “Aquí creemos en defender a quienes amamos, ya seas inmigrante, miembro de la comunidad trans, una de las muchas mujeres negras que Donald Trump despidió de un trabajo federal, una madre soltera que aún espera que baje el precio de los alimentos o cualquier otra persona que esté contra la pared”.

