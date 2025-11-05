Sheinbaum afirma que revisará medidas de seguridad en mecanismo de protección tras asesinato de Carlos Manzo

Tras el homicidio del edil Carlos Manzo, se revisaránmedidas de seguridad. (Cuartoscuro.)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que revisará el Mecanismo de Protección de los funcionarios que lo han solicitado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“En todos los casos se les brinda a los presidentes y presidentes municipales. Con lo que vivimos en Uruapan, se va a revisar, en particular Michoacán, qué otras protecciones y qué mecanismos de seguridad adicionales necesitan todos aquellos que han pedido seguridad igual que en toda la república”, dijo la mandataria en conferencia de prensa.

Además, mencionó que la familia no solicitó apoyo y aclaró que este no sólo es para funcionarios públicos, sino que es en general, pues “hay una ley de víctimas y hay todo un proceso que tiene que ser determinado a través de ciertos procesos y se les brinda apoyo, sea por un caso de homicidio o también por casos de accidentes de alguna otra situación donde haya fallecido un familiar”.

Sheinbaum sobre asesinatos de funcionarios

La mandataria señaló que cada caso es distinto y que no se puede inferir nada hasta que la evidencia dé resultados. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Por otro lado, durante la conferencia, enfatizó que cada caso en el que la clase política ha sido atacada, es diferente, pues “no puede decirse que hay una decisión de algún grupo de la delincuencia organizada para atacar a servidores públicos porque cada caso en donde ha habido un homicidio es distinto”.

Añadió que “en algunos casos, lamentablemente no tiene que ver con un tema de ser autoridad, sino porque había una implicación dentro de la delincuencia organizada, por eso cada investigación tiene que decir cuál es el móvil”, aclarando que se busca la justicia “porque todos en este país merecemos eso y porque además lo dice la ley y la constitución”.

Además, mencionó que se tiene que trabajar por la cero impunidad y consideró que no hay una declaración de ese tipo de parte del crimen organizado.

Respecto al caso del alcalde, señaló que deben realizarse todas las investigaciones para dar con el móvil del asesinato y sobre todo para que no solamente se sancione a quien fue el autor material, sino también todas las personas que participaron.

Por otro lado, envió un mensaje a los funcionarios que aspiran a un cargo público de 2027 y planteó que si alguien es legítimo y quiere ser diputado, gobernador o presidente municipal, no puede utilizar su cargo público debido a que está prohibido por la ley.

“Si hay alguna persona que tenga ese deseo, tiene que renunciar a su espacio en el gobierno y en todo caso, dedicarse a hacer campaña dentro de los marcos de la ley electoral”, concluyó.