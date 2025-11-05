México

Sheinbaum afirma que revisará medidas de seguridad en mecanismo de protección tras asesinato de Carlos Manzo

La mandataria aclaró que el apoyo a las familias por casos de homicidio no sólo se da a funcionarios públicos sino que es una ayuda general

Guardar
Tras el homicidio del edil
Tras el homicidio del edil Carlos Manzo, se revisaránmedidas de seguridad. (Cuartoscuro.)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que revisará el Mecanismo de Protección de los funcionarios que lo han solicitado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

“En todos los casos se les brinda a los presidentes y presidentes municipales. Con lo que vivimos en Uruapan, se va a revisar, en particular Michoacán, qué otras protecciones y qué mecanismos de seguridad adicionales necesitan todos aquellos que han pedido seguridad igual que en toda la república”, dijo la mandataria en conferencia de prensa.

Además, mencionó que la familia no solicitó apoyo y aclaró que este no sólo es para funcionarios públicos, sino que es en general, pues “hay una ley de víctimas y hay todo un proceso que tiene que ser determinado a través de ciertos procesos y se les brinda apoyo, sea por un caso de homicidio o también por casos de accidentes de alguna otra situación donde haya fallecido un familiar”.

Sheinbaum sobre asesinatos de funcionarios

La mandataria señaló que cada
La mandataria señaló que cada caso es distinto y que no se puede inferir nada hasta que la evidencia dé resultados. (REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Por otro lado, durante la conferencia, enfatizó que cada caso en el que la clase política ha sido atacada, es diferente, pues “no puede decirse que hay una decisión de algún grupo de la delincuencia organizada para atacar a servidores públicos porque cada caso en donde ha habido un homicidio es distinto”.

Añadió que “en algunos casos, lamentablemente no tiene que ver con un tema de ser autoridad, sino porque había una implicación dentro de la delincuencia organizada, por eso cada investigación tiene que decir cuál es el móvil”, aclarando que se busca la justicia “porque todos en este país merecemos eso y porque además lo dice la ley y la constitución”.

Además, mencionó que se tiene que trabajar por la cero impunidad y consideró que no hay una declaración de ese tipo de parte del crimen organizado.

Respecto al caso del alcalde, señaló que deben realizarse todas las investigaciones para dar con el móvil del asesinato y sobre todo para que no solamente se sancione a quien fue el autor material, sino también todas las personas que participaron.

Por otro lado, envió un mensaje a los funcionarios que aspiran a un cargo público de 2027 y planteó que si alguien es legítimo y quiere ser diputado, gobernador o presidente municipal, no puede utilizar su cargo público debido a que está prohibido por la ley.

“Si hay alguna persona que tenga ese deseo, tiene que renunciar a su espacio en el gobierno y en todo caso, dedicarse a hacer campaña dentro de los marcos de la ley electoral”, concluyó.

Temas Relacionados

SheinbaumMañaneraCarlos Manzomexico-noticias

Más Noticias

Joven mexicana se entera por carta que fue deportada de España y se vuelve viral: “Güey, esto no es bueno”

La mujer aparece en un video abriendo una carta oficial sin saber que se le informaba la suspensión de su visa

Joven mexicana se entera por

Mi Beca para Empezar 2025: consulta con tu CURP si te toca recoger la nueva tarjeta en el Zócalo

El Gobierno de la CDMX inició la entrega de plásticos y las madres, padres y tutores deben verificar con la CURP si fueron convocados

Mi Beca para Empezar 2025:

“Los mexicanos no nos rendimos”: Fátima Bosch reaparece con look poderoso tras escándalo con Nawat en Miss Universo 2025

La mexicana se mostró segura junto a las demás delegadas

“Los mexicanos no nos rendimos”:

Cómo preparar una gelatina de fresa con puré de manzana rica en colágeno

Se trata de una receta cuyos ingredientes ricos en fibra fortalecen el sistema digestivo y refuerzan el sistema inmunológico además de aportar vitaminas B, C y E

Cómo preparar una gelatina de

Este es el precio oficial y la fecha en que saldrá a la venta el nuevo jersey de México para el Mundial 2026

El lanzamiento del uniforme marca el inicio de una nueva etapa para el Tricolor rumbo al Mundial 2026, con un diseño que combina tradición y modernidad

Este es el precio oficial
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 50 mil litros de

Aseguran 50 mil litros de huachicol y millones de pesos en vehículos tras operativo en Veracruz

Los Comparán Bedolla en Michoacán: estos son los delitos por los que estarán en la cárcel hasta 2027 en EEUU

Fiscalía de Veracruz procesa a policías municipales tras “apoyar” al CJNG en operativo de seguridad en Atoyac

Arrestan a menor de edad por ataque armado que dejó dos mujeres fallecidas en Sinaloa

Rescatan a Fernando Galindo, líder transportista secuestrado en Jilotepec, Edomex

ENTRETENIMIENTO

“Los mexicanos no nos rendimos”:

“Los mexicanos no nos rendimos”: Fátima Bosch reaparece con look poderoso tras escándalo con Nawat en Miss Universo 2025

Nawat Itsaragrisil se quiebra en evento de Miss Universo tras escándalo con Fátima Bosh: “Lo siento mucho” | Video

Osmel Sousa, el Zar de la Belleza que defendió a Fátima Bosch, anuncia su salida de Miss Universo: “Lo sentí necesario”

¿Quién es Hanin Al Qoreishy, Miss Irak que se ganó a los mexicanos tras apoyar a Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Juan Osorio no descarta tener hijos con Eva Daniela: “Si Dios nos da licencia y podemos, ¿por qué no?”

DEPORTES

Este es el precio oficial

Este es el precio oficial y la fecha en que saldrá a la venta el nuevo jersey de México para el Mundial 2026

Partidos de la Liga MX: horarios, sedes y canales para ver la jornada 17 del Apertura 2025

Rayados anuncia que no contará con Sergio Ramos para el partido vs Chivas, esta es la razón

Agenda NBA 5 de noviembre 2025: horarios y partidos en vivo EEUU, México y más

Tigres vs Atlético de San Luis: cómo llegan y dónde ver el partido de la Jornada 17