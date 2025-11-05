Sentencian a tres presuntos integrantes del CJNG que portaban armamento de uso exclusivo

Los sujetos condenados (FGR)

Tres personas fueron sentenciadas luego de que se les comprobó su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Informes de inteligencia indican que los ahora sentenciados estarían ligados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el 4 de noviembre que los tres sujetos sentenciados son Kevin Acosta Rodríguez, Jorge Eduardo Muñiz Martínez y Juan Carlos Aviña Mejía, este último quien también es conocido como Juan Carlos Mejía Heredia.

Tras la presentación de las pruebas, un juez determinó la condena de nueva años y ocho meses de prisión para los tres hombres. Cumplirán dicha sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social No. 12, en Ocampo, Guanajuato.

Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron en mayo de 2024, fecha en la que los tres sujetos fueron detenidos en flagrancia por efectivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato, estos últimos realizaron un cateo en un inmueble en la colonia Valle del Sol, en Irapuato.

Algunas de las armas aseguradas (FGR)

Fue en dicha ocasión que fueron incautadas nueve armas largas y tres cortas, además de 48 cargadores de uso exclusivo, cuatro mil 395 cartuchos útiles, cinco celulares, cinco tablas de madera y un vehículo sin placas.

Es importante señalar que los tres sujetos fueron capturados junto con chalecos tácticos con placas balísticas "con las siglas de un grupo delictivo“, según detalla la FGR. Los informes de inteligencia señalan que dicho material tenía las letras CJNG Elite.

Las imágenes compartidas por autoridades muestran a los sujetos ahora condenados y las armas que les fueron aseguradas.

Condenas contra miembros del CJNG en Guanajuato

Fuerona asegurados con armas de fuego. Créditos: X/FGR

Cabe recordar que que el pasado mes de octubre fueron condenados otros tres hombres que, según informes periodísticos, estarían ligados con el grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Se trató de Omar “V”, José “F” y David “C”, quienes fueron sentenciados a 14 años de prisión por su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, acopio de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Mientras que el pasado mes de julio fue informado el arresto de Eliseo “N”, identificado como presunto líder del CJNG en León, Guanajuato. Fue arrestado como consecuencia de un cateo en el que fueron hallados tres vehículos, equipo táctico y dinero en efectivo.