México

Por este motivo Profepa llevará a cabo operativo de Árboles de Navidad

La medida se implementará del 4 de noviembre al 5 de diciembre, priorizando puntos fronterizos

Guardar
Profepa implementará un operativo para
Profepa implementará un operativo para verificar árboles de Navidad importados. (Profepa)

La vigilancia ambiental cobra fuerza en México frente a la proximidad de las celebraciones navideñas, al activarse un dispositivo orientado a impedir tanto daños ecológicos irreversibles como perjuicios económicos para el país. La importación de árboles de Navidad naturales representa cada año un riesgo tangible de ingreso de plagas forestales exóticas, que pueden afectar a los ecosistemas nacionales.

Por esto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puso en marcha el “Operativo de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad” correspondiente a la temporada 2025, con actividades comprendidas entre el cuatro de noviembre y el cinco de diciembre.

Centrando su accionar sobre los principales cruces fronterizos del norte, el operativo realiza inspecciones en puntos como Tijuana y Mexicali, Baja California; Piedras Negras, Coahuila; Zaragoza, Chihuahua; Colombia, Nuevo León; San Luis Río Colorado y Nogales, Sonora; además de Reynosa y Nuevo Laredo, Tamaulipas, que reciben ejemplares provenientes de Estados Unidos.

El procedimiento de revisión, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-SEMARNAT-2020, requiere la aplicación de medidas fitosanitarias sobre árboles de los géneros Pinus, Abies y la especie Pseudotsuga menziesii.

De acuerdo con información de la Profepa, los especialistas realizan tanto inspecciones visuales como muestreos y análisis de laboratorio para buscar señales de organismos cuarentenarios o enfermedades en los árboles.

Cuando se detectan organismos catalogados como riesgosos, los ejemplares se retienen o devuelven al país exportador, según el resultado de la evaluación técnica emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La coordinación del operativo se encuentra a cargo de la Dirección General de Verificación e Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras de la Profepa, que trabaja de manera conjunta con sus representaciones estatales y la Secretaría de Economía, entidad encargada de validar los registros de verificación.

Árboles de Navidad serán verificados
Árboles de Navidad serán verificados antes de ingresar al país, según informó Profepa. (Foto: Profepa)

El énfasis de este seguimiento obedece a una razón de fondo: México es uno de los principales reservorios mundiales de especies de pino, lo que significa que la llegada de una plaga exótica, especialmente de interés cuarentenario, podría tener consecuencias ecológicas severas y provocar importantes pérdidas económicas a cadenas de valor forestales y agrícolas.

Basta recordar que, durante 2024, la Profepa verificó 567 mil 330 árboles importados desde Estados Unidos.

Desde hace más de dos décadas, la Profepa señala haber contenido la entrada de patógenos peligrosos que harían mella en los sistemas forestales mexicanos, impulsando tanto la calidad de los productos forestales que ingresan al país como la competitividad del sector en los mercados exteriores. Así, la autoridad ambiental asegura el cumplimiento de la normativa vigente y protege tanto la biodiversidad como la economía nacional, en una temporada donde la tradición y la protección ambiental confluyen.

Temas Relacionados

ProfepaNavidadÁrbol de NavidadPuntos FronterizosNoviembreDiciembremexico-noticias

Más Noticias

Baja sensible para el Tri: Santi Giménez no estará en la Fecha FIFA de noviembre

El delantero se baja por lesión, no estará en los choques ante Uruguay en Torreón y Paraguay en San Antonio durante el cierre de año

Baja sensible para el Tri:

Amenazan a integrantes del Movimiento del Sombrero en Uruapan, Michoacán, tras asesinato de Carlos Manzo

El diputado Carlos Bautista Tafolla reveló que circula una lista con amenazas de muerte que él estaría encabezando

Amenazan a integrantes del Movimiento

“Todo el dinero está en Palacio Nacional”: PAN acusa concentración de recursos en el Presupuesto 2026

El diputado Germán Martínez advirtió que la eliminación de programas como el FORTASEG debilita a las policías locales

“Todo el dinero está en

Este es el sencillo ejercicio que te da más años de vida si lo practicas de forma correcta

A pesar de ser uno de los ejercicios más populares, pocas personas saben el verdadero impacto que tienen en la salud

Este es el sencillo ejercicio

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de noviembre: servicio lento en la Línea 12

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan a integrantes del Movimiento

Amenazan a integrantes del Movimiento del Sombrero en Uruapan, Michoacán, tras asesinato de Carlos Manzo

Cae “El 8”, objetivo prioritario en Guerrero acusado de asesinar a un policía

Aseguran 17.4 kilos de cocaína en la terminal 2 del AICM

Sentencian a tres presuntos integrantes del CJNG que portaban armamento de uso exclusivo

Audiencia de imputación de Fernando Farías por presunto huachicol fiscal se realizará este miércoles: defensa pide postergarla

ENTRETENIMIENTO

El galán de Televisa que

El galán de Televisa que murió joven en un ataque de risa

Quién es El Custodio, youtuber acusado de matar a tres supuestos invasores

¿Esmeralda Ugalde y Ana Bárbara son hermanas?

La Granja VIP en vivo: sigue el nuevo reto Juicio de Fuego

Lucía Méndez revela cómo vive Pedro Torres ante grave deterioro de su salud: “Tiene tanatólogo y sacerdotes”

DEPORTES

Baja sensible para el Tri:

Baja sensible para el Tri: Santi Giménez no estará en la Fecha FIFA de noviembre

Santiago Gimenez rompe el silencio sobre su lesión: “Nos vemos pronto”

Ex rival de Canelo Álvarez quiere volver a enfrentarlo: “No le interesa una pelea al azar”

Canadá busca convencer a Marcelo Flores, el futbolista mexicano, para que juegue con su selección

Henry Blanco asume el mando de Sultanes de Monterrey, inicia una etapa en la Liga Mexicana