ONU México se solidariza con Claudia Sheinbaum por el acoso que sufrió en calles del Centro Histórico

El organismo destaca la importancia de garantizar los derechos de las mujeres

ONU México y ONU Mujeres
ONU México y ONU Mujeres México se solidarizaron con la presidenta Sheinbaum. (EP/WikiCommons)

El pronunciamiento de esta mañana de miércoles 5 de octubre de parte de ONU México tras la reciente agresión en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum critica la violencia de género sufrida por la mandataria.

Mediante un mensaje institucional en su cuenta de X (Twitter), la representación de Naciones Unidas en México manifestó su solidaridad con Claudia Sheinbaum, respaldando de manera explícita el posicionamiento de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y de ONU Mujeres México respecto a la condena de todo acto de violencia dirigido a mujeres.

El organismo internacional enfatizó la obligación de evitar y sancionar cualquier manifestación de violencia en contra de mujeres. El mensaje “Reafirma la importancia de prevenir y condenar toda forma de violencia contra las mujeres y garantizar sus derechos, expresó ONU México.

Claudia Sheinbaum revela que sí levantó denuncia tras episodio de acoso que vivió afuera de PalacioNacional Credito: redes sociales

La posición de ONU México es acompañada por un pronunciamiento hecho, minutos antes, ONU Mujeres México. Este mensaje recalca que ningún acto de acoso, hostigamiento o abuso puede considerarse trivial o parte de la vida cotidiana.

En su mensaje, ONU Mujeres México afirmó: “La violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni minimizarse”.

ONU Mujeres México también puntualizó que el acoso y el hostigamiento constituyen “una violación de los derechos humanos y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado”.

(Presidencia)
(Presidencia)

El organismo internacional subrayó su respaldo a la Secretaría de las Mujeres e hizo énfasis en la necesidad de una articulación interinstitucional amplia:

“Reafirmamos nuestro compromiso por seguir trabajando, junto con las instituciones del Estado mexicano, la sociedad civil, la academia, el sector privado, los medios de comunicación y la ciudadanía en su conjunto, para garantizar el derecho de todas las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencias, destacó ONU Mujeres México la mañana del 5 de noviembre.

Arrestan a Uriel “N”, presunto acosador de Claudia Sheinbaum

Uriel "N", hombre que habría
Uriel "N", hombre que habría hecho tocamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum. (C4jimenez/CUARTOSCURO)

Uriel “N” fue capturado en por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), luego de haber acosado a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido público cerca del Palacio Nacional.

El hecho, registrado en video y ampliamente difundido en redes sociales, mostró cómo el individuo se acercó Claudia Sheinbaum, la abrazó e intentó besarla en el cuello sin su consentimiento, mientras ella saludaba a transeúntes camino a un evento en la SEP. A pesar de la intervención de escoltas y personal de seguridad, el agresor intentó contactarla nuevamente antes de ser separado.

La detención no se efectuó en el momento, sino horas más tarde, después de una amplia repercusión mediática y la exigencia de justicia por parte de colectivos feministas, legisladores y la opinión pública, quienes resaltaron que el acoso sexual constituye un delito grave, sin importar la condición de la víctima. La bancada de Morena, así como Ricardo Monreal, condenaron el acto y reiteraron la importancia de maximizar las precauciones en la seguridad de la presidenta Sheinbaum.

