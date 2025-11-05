”No es tan malo como dicen”: Tunden en redes a influencer que se tomó fotos en el metro y aseguró que tenía un “caos bonito”

La influencer realizó una sesión de fotos en el metro de la CDMX. (Fb: Monica Zamora)

En redes sociales, diversos influencers han sido señalados por realizar comentarios o publicaciones que han sido señadalos como clasistas.

Tal es el caso de Monica Zamora, creadora de contenido que publicó una serie de fotografías que tenían como locación principal el metro de la Ciudad de México y cuya publicación se llenó de comentarios en pocas horas, pero no debido a las imágenes sino más bien debido al mensaje que las acompaban.

“Hoy me subí al metro de la CDMX y la verdad… no es tan malo como dicen. Tiene su toque aesthetic, su caos bonito y su vibra muy de ciudad. Si me preguntan, sí, lo repetiría… cada que quiera fotos con flow muy chilango en movimiento.“, fue el texto que escribió la influencer, el cual rapidamente desató molestia entre la comunidad de facebook.

“La realidad bien alterada diciéndole “Aesthetic” al metro de la CDMX..“,”Va, pero tomate una foto en la estación pantitlan las 7 pm", “Yo vine a ver la funacion haha”, “El privilegio de poder presumir”, Amiga deberías añadir un poco de consciencia de clase y social a tu post", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

La publicación se hizo viral en cuestión de horas. (FB: Monica Zamora)

Y es que el clasismo es considerado como una forma de discriminación o prejuicio basada en la pertenencia o posición dentro de una determinada clase social.

Consiste en otorgar privilegios, derechos o reconocimiento a personas consideradas de una clase social superior, mientras se menosprecia, excluye o discrimina a quienes se perciben como parte de una clase social inferior.

En este caso, los usarios señalaron que era clasista de parte de la influencer insinuar que el metro “no es tan malo como dicen” sin considerar que gran parte de la clase trabajadora padece el sobrecupo, el retraso en el servicio, inundaciones y muchos otros problemas que suele tener el metro de la ciudad y que afecta la calidad de vida de quienes lo usan día tras día y no solo como locación para fotografías.

Muchos usarios comentaron su publicación señalando la falta de empatía con quienes usan el metro día tras día. (Fb: Monica Zamora)

Otros influencers que han recibido cancelación en redes sociales por sus comentarios clasistas

Además del caso antes mencionado, existen otros influencers más conocidos, que también han enfrentado cancelaciones o “funas” en redes sociales por comentarios clasistas:

YosStop (México): La youtuber mexicana fue criticada en diversas ocasiones por comentarios considerados clasistas hacia personas de menores recursos en sus videos y redes sociales. Soy David Show (México): David Espinosa, conocido por su canal de YouTube sobre reviews de productos, fue señalado por usar expresiones y actitudes clasificadas como discriminatorias hacia sectores populares. Eugenio Derbez (México): El actor y comediante recibió críticas luego de bromas en sus redes y programas interpretadas como despectivas hacia personas de bajos ingresos, aunque se defendió diciendo que sus comentarios eran humorísticos. María González Roesch (Costa Rica): La ex presentadora fue cancelada luego de comentarios clasistas sobre mujeres en transporte público, generando debate sobre estereotipos sociales.

El influencer ha sido señalado en varias ocasiones como clasista. Crédito: Cuartoscuro

Estos casos reflejan el escrutinio al que están sometidos los creadores de contenido en redes sociales y cómo los comentarios discriminatorios pueden impactar su reputación.