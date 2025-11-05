Laura Itzel Castillo se une a protesta en el Senado: “¡Qué viva Carlos Manzo!”

La oposición protestó en el Senado de la República con la frase: "¡Que viva Carlos Manzo!". (FOTO: Infobae/Jossúe Aviles)

Luego de la intervención de la senadora María Lilly del Carmen Téllez García, mejor conocida como Lilly Téllez, la tarde de este martes, 4 de noviembre de 2025, los legisladores de oposición gritaron consignas en memoria del presidente municipal asesinado el pasado fin de semana, Carlos Manzo.

“¡Qué viva Carlos Manzo!”, fue el grito de protesta de la oposición previo a la intervención de Celeste Ascencio Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena, quien se negó a hablar durante la exigencia.

El momento no fue interrumpido, las integrantes de la Mesa Directiva del Senado, así como la senadora morenista, guardaron silencio y al finalizar la protesta, Laura Itzel Castillo, también se sumó a la protesta.

Carlos Manzo y Celeste Ortega fueron diputados federales en la misma legislatura

La senadora de Morena recordó cómo fue su relación con Manzo y sobre un lamentable hecho que marcó la vida del presidente municipal de Uruapan: “Claro que lo personal también es político, casi en nulas ocasiones hablamos de un doloroso suceso para él y su familia, la muerte de su padre, mismo que estarían enterrando un 2 de noviembre, pero de hace más de una década atrás, coincidencia, dolo o saña”.

En 2021, “ese hombre del sombrero” y Celeste Ortega habrían ocupado una diputación federal cada uno, “nos caracterizaba el idealismo de que podíamos transformar la vida social y política de nuestro estado, Michoacán, tuve esa fortuna de ver a su esposa embarazada, a él muy contento de verlo abrazar a su primer hijo, la emoción de expresar que sería nuevamente padre”.

Ante el cuestionamiento de la senadora Lizeth Sánchez, sobre si el alcalde contaba con seguridad, la morenista contestó que fue ella quien lo ayudó a “gestionar apoyo con la Guardia Nacional desde su campaña como candidato a la presidencia municipal de Europa, sí contaba con apoyo de la Guardia Nacional”.

Lilly Téllez se lanza contra Noroña y Morena

La senadora panista, Lilly Téllez, inició su intervención citando declaraciones hechas en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que no emprendería una “guerra contra los criminales”.

Según Téllez, la postura de la mandataria es calificada como “indiferente”. Durante su intervención, la legisladora señaló: “Que no entiende que hay una guerra de los cárteles contra los ciudadanos, que no se ha dado cuenta que están matando a los mexicanos, que no escuchó a Carlos Manzo cuando le pidió una y otra vez que actuara y usted se burló de él”.

La senadora del PAN desestimó la estrategia de seguridad implementada por la presidenta, lo que provocó que legisladores de Morena expresaran consignas de apoyo a Sheinbaum.