México

La Granja VIP en vivo: sigue el nuevo reto Juicio de Fuego

El reality tiene una nueva modalidad los martes para todos los granjeros

Guardar
02:02 hsHoy
01:43 hsHoy

Qué es el reto juicio de fuego

El Juicio de Fuego, una actividad que promete alterar el equilibrio entre los participantes y poner a prueba no solo sus estrategias, sino también sus relaciones personales. Este desafío, anunciado por el Pentágono durante el tradicional Martes de Duelo, se aleja de las pruebas físicas habituales y se centra en la percepción social y las tensiones acumuladas entre los granjeros.

(IG: @lagranjavipmx)
(IG: @lagranjavipmx)

A diferencia de los retos anteriores, El Juicio de Fuego no busca medir la fuerza ni las habilidades en el campo, sino que se convierte en un ejercicio de reflexión colectiva. Cada concursante debe acudir al Entrevistadero y escribir en una papeleta el nombre de aquel compañero que, a su juicio, merece enfrentar este nuevo juicio. El proceso es completamente anónimo: los votos se depositan en una caja especial, sin discursos ni explicaciones, lo que incrementa la tensión y la expectativa entre los participantes.

Temas Relacionados

La Granja VIPmexico-entretenimiento

Últimas noticias

Cámara de Diputados aprueba Paquete Económico 2026

La propuesta que establece ahora será discutida en el Senado

Cámara de Diputados aprueba Paquete

Claudia Sheinbaum encabeza reunión con gabinete ampliado por “Plan Michoacán”

La mandataria dio a conocer la medida tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan

Claudia Sheinbaum encabeza reunión con

Sentencian a tres presuntos integrantes del CJNG que portaban armamento de uso exclusivo

Fueron capturados en flagrancia por elementos de la Fiscalía de Guanajuato

Sentencian a tres presuntos integrantes

Ex rival de Canelo Álvarez quiere volver a enfrentarlo: “No le interesa una pelea al azar”

El tapatío perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras el pasado 13 de septiembre ante Terence Crawford

Ex rival de Canelo Álvarez

Ana Bárbara llora la muerte de su sobrina, hija del político Alejandro Ugalde, a los 16 días de nacida

El padre de la pequeña compartió en redes sociales unas palabras llenas de amor y gratitud por los días vividos junto a su hija, conmoviendo a seguidores y amigos del mundo del espectáculo

Ana Bárbara llora la muerte

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dai Fernández compartió fotos de

Dai Fernández compartió fotos de su primer viaje junto a Nico Vázquez tras confirmar su romance

IBM prepara despidos que podrían afectar a miles de empleados

Google Translate añade un selector entre modos ‘Fast’ y ‘Advanced’

La insólita lista de La Reini sobre sus hábitos: “Insultar a los hombres y rutinas de skincare de 18 pasos”

Los argentinos ganadores del Mundial de Ingeniería en Petróleo contaron cómo fue la final con Brasil y el premio recibido

INFOBAE AMÉRICA

Nuevos globos y estrellas internacionales

Nuevos globos y estrellas internacionales protagonizarán el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s

Paul McCartney recuerda el devastador momento en que supo de la muerte de John Lennon

Clima Reston mañana: todo lo que necesitas saber del estado del tiempo para mañana miércoles 5 de noviembre

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana miércoles 5 de noviembre en Ashburn

Clima en Texas mañana: conoce el pronóstico completo para este miércoles 5 de noviembre en San Antonio

DEPORTES

La drástica decisión de Alpine

La drástica decisión de Alpine para darle una auto competitivo a Colapinto en la Fórmula 1 en 2026

Solana Sierra impuso condiciones y se estrenó con un triunfo en el WTA 125 de Tucumán

Jannik Sinner confirmó su noviazgo con una modelo que fue candidata a Miss Universo y pareja de un ex piloto de Fórmula 1

Challenger de Lima: Román Burruchaga sigue adelante y Mariano Navone sufrió una sorpresiva derrota

Del gol maradoniano candidato al Puskás a la violenta falta de Lucho Díaz y el homenaje a Diogo Jota: las perlitas de la Champions