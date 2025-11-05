México

La Granja VIP EN VIVO: dos participantes más serán nominados la tarde de hoy 5 de noviembre

Sigue a los granjeros minuto a minuto: Lola Cortés y El Patrón ya están en riesgo de ser eliminados el próximo domingo

Guardar
Las estrategias siguen previo a
Las estrategias siguen previo a la cuarta nominación en el reality 24/7. (IG: @lagranjavipmx)
21:58 hsHoy

Jawy asegura que La Bea le debe, pero no es momento de vengarse

A pocas horas de que inicie la cuarta gala de nominación, Jawy y Sergio Mayer Mori hablan sobre las estrategias que usarán.

De acuerdo con el exintegrante de Acapulco Shore, La Bea le debe una porque lo mandó a un duelo la semana pasada, pero por lo que observa en la granja, aún no es momento de vengarse.

21:45 hsHoy

La Granja VIP: se filtra lista de los supuestos finalistas del reality show de TV Azteca

En TikTok se difundió una serie de nombres sobre los 5 granjeros que podrían ser los últimos en salir del programa 24/7

En TikTok se asegura que
En TikTok se asegura que La Bea sería la ganadora de La Granja VIP. (TikTok La Granja VIP)

La Granja VIP se ha vuelto uno de los programas de TV Azteca más vistos por el público, por lo que las ‘filtraciones’ sobre los posibles eliminados no se hacen esperar cada fin de semana.

Leer la nota completa
20:55 hsHoy

El Patrón y Alfredo Adame protagonizan intensa “pelea”

En una dinámica dentro de La Granja, ambos concursantes tuvieron un intercambio de palabras que dejó algunos estragos. De acuerdo con el luchador profesional, las declaraciones de Adame lo engancharon un poco, lo que causó su enojo y se convirtió en el tema de conversación con sus compañeros.

20:44 hsHoy

Nominados de La Granja VIP hasta ahora

  • Lola Cortés
  • El patrón

    • 20:41 hsHoy

    Eleazar Gómez podría quedar fuera de los nominados

    Las estrategias comienzan a surgir ante la permanencia de Eleazar Gómez en el reality pese a haber sido nominado tres semanas consecutivas por sus compañeros.

    En un intento por eliminar al actor del juego, Kim Shantal y Jawy Méndez fueron captados por algunos internautas hablando sobre su próxima estrategia.

    De acuerdo con Shantal, una de las maneras en que Gómez no sería salvado por el público es meterlo a la placa de nominados hasta la dinámica de ‘la traición’, cuando uno de los nominados deja de estar en riesgo de salir, pero otro concursante ocupa su lugar.

    Temas Relacionados

    La Granja VIPTV AztecaEN VIVO24/7Lola CortésEl Patrónmexico-entretenimiento

    Últimas noticias

    Morena condena acoso que sufrió Claudia Sheinbaum y reconoce su “serenidad y firmeza”

    El partido expresó que este tipo de violencia afecta a todas las mexicanas

    Morena condena acoso que sufrió

    ”No es tan malo como dicen”: Tunden en redes a influencer que se tomó fotos en el metro y aseguró que tenía un “caos bonito”

    Muchos comentarios señalaron que su publicación era una falta de respeto para quienes padecen el mal servicio del este transporte

    ”No es tan malo como

    Tren Interurbano México - Toluca: cómo es la terminal Observatorio y qué niveles tiene

    Claudia Sheinbaum aseguró que en 2026 el Tren El Insurgente ya operará, la Línea 1 del Metro CDMX está por abrir

    Tren Interurbano México - Toluca:

    Ricardo Anaya alza la voz contra del acoso hacia Claudia Sheinbaum: “El Estado no es capaz de proteger a la presidenta”

    Uriel “N”, el acosador de la mandataria, quedó a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales

    Ricardo Anaya alza la voz

    Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de noviembre

    En camino hacia la pelea por la Villa 360, este enfrentamiento entre rojos y azules genera gran expectativa

    Exatlón México: quién gana la

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Mercado Libre pide que el

    Mercado Libre pide que el Gobierno regule a las plataformas chinas con las que compite

    Maxi López habría vuelto a abandonar el país en medio de las grabaciones de MasterChef

    Las autoridades del Hospital Garrahan anunciaron que no percibirán el aumento salarial que informó el Gobierno

    Datos de geolocalización telefónica de altos funcionarios de la Unión Europea se venden al público

    Con mayores ventas al exterior, Mastellone obtuvo un resultado operativo positivo superior a $5.000 millones

    INFOBAE AMÉRICA

    Conoce el reporte del clima

    Conoce el reporte del clima en Seattle para el 06 de noviembre

    Pronóstico del clima para mañana en Filadelfia

    Reporte del estado del tiempo en Columbus: probabilidades de lluvia, rachas de viento y temperatura

    El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés en 15% pese a las presiones del gobierno

    “Nice Not To Meet You”: así es el nuevo k-drama con Lee Jung-jae, el protagonista de Squid Game, que ya puedes ver en streaming

    DEPORTES

    Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors

    Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors definirán al campeón de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

    La sorprendente estrategia que reveló Lando Norris para superar a Oscar Piastri y recuperar el liderazgo en la F1

    Tomás Etcheverry cerró su año en el tour y pone el foco en el Final 8 de la Copa Davis

    Stefano Di Carlo: “Tenemos absolutamente claro que River está por encima de todos”

    Simone Biles reveló cuáles fueron las tres cirugías estéticas que se realizó: “Dos de ellas nunca podrían adivinarlas”