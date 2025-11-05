La Granja VIP EN VIVO: dos participantes más serán nominados la tarde de hoy 5 de noviembre

A pocas horas de que inicie la cuarta gala de nominación, Jawy y Sergio Mayer Mori hablan sobre las estrategias que usarán.
De acuerdo con el exintegrante de Acapulco Shore, La Bea le debe una porque lo mandó a un duelo la semana pasada, pero por lo que observa en la granja, aún no es momento de vengarse.
La Granja VIP se ha vuelto uno de los programas de TV Azteca más vistos por el público, por lo que las ‘filtraciones’ sobre los posibles eliminados no se hacen esperar cada fin de semana.
En una dinámica dentro de La Granja, ambos concursantes tuvieron un intercambio de palabras que dejó algunos estragos. De acuerdo con el luchador profesional, las declaraciones de Adame lo engancharon un poco, lo que causó su enojo y se convirtió en el tema de conversación con sus compañeros.
Las estrategias comienzan a surgir ante la permanencia de Eleazar Gómez en el reality pese a haber sido nominado tres semanas consecutivas por sus compañeros.
En un intento por eliminar al actor del juego, Kim Shantal y Jawy Méndez fueron captados por algunos internautas hablando sobre su próxima estrategia.
De acuerdo con Shantal, una de las maneras en que Gómez no sería salvado por el público es meterlo a la placa de nominados hasta la dinámica de ‘la traición’, cuando uno de los nominados deja de estar en riesgo de salir, pero otro concursante ocupa su lugar.