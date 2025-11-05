México

Contaminación se extiende por la CDMX y hay mala calidad del aire en prácticamente todas las alcaldías

El reporte de la calidad del oxígeno se publica cada hora y todos los días por la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital

Guardar
La pésima calidad del aire
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México lanzó su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.

Diariamente y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del oxígeno que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en la capital del país y zona conurbada.

Luego de conocer la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.

Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.

Aquí está el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 5 de noviembre.

Mala calidad del aire

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Mala”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Alto“.

Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 5, esto significa que “necesita protección” si se va a salir al aire libre.

En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

  • Tlalpan (AJM): Mala
  • Benito Juárez (BJU): Sin datos o en mantenimiento
  • Azcapotzalco (CAM): Mala
  • Coyoacán (CCA): Mala
  • Cuajimalpa (CUA): Mala
  • Gustavo A. Madero (GAM): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuauhtémoc (HGM): Mala
  • Iztacalco (IZT): Sin datos o en mantenimiento
  • Venustiano Carranza (MER): Mala
  • Miguel Hidalgo (MGH): Mala
  • Álvaro Obregón (PED): Mala
  • Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
  • Iztapalapa (SAC): Mala
  • Tláhuac (TAH): Sin datos o en mantenimiento
  • Coyoacán (UAX): Mala
  • Iztapalapa (UIZ): Aceptable

En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

  • Atizapán (ATI): Aceptable
  • Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
  • Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable
  • Naucalpan (FAC): Buena
  • Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
  • Ecatepec (LLA): Aceptable
  • Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable
  • Nezahualcóyotl (NEZ): Sin datos o en mantenimiento
  • Ecatepec (SAG): Aceptable
  • Tlalnepantla (TLA): Aceptable
  • Tultitlán (TLI): Aceptable
  • Coacalco (VIF): Aceptable
  • Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.

La ciudad con mayor contaminación atmosférica

Dependiendo el nivel de contaminación
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

CDMXCalidad del aireContingencia Ambientalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de noviembre: servicio lento en la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cómplice de policías que se hacían pasar por miembros del CJNG, ya fue vinculado a proceso en Puebla

El sujeto es acusado de revelar información de habitantes de San Martín Texmelucan para ser secuestrados por los elementos de la Guardia Nacional

Cómplice de policías que se

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM activa protocolo de seguridad tras encontrar un mensaje amenazante

Al menos 10 planteles de la institución han recibido mensajes violentos en el último mes

Facultad de Filosofía y Letras

Desmienten que Canelo Álvarez y Eddy Reynoso se separen tras 20 años juntos en el boxeo

El “Canelo Team” se ha consolidado como una de las esquinas más importantes en el boxeo mexicano

Desmienten que Canelo Álvarez y

Sujeto detenido por acoso a Sheinbaum realizó tocamientos a dos mujeres en el Centro Histórico el mismo día

La presidenta fue agredida cuando se dirigía caminando a las instalaciones de la SEP desde Palacio Nacional

Sujeto detenido por acoso a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cómplice de policías que se

Cómplice de policías que se hacían pasar por miembros del CJNG, ya fue vinculado a proceso en Puebla

Adela Navarro denuncia nueva intimidación y presencia de hombres armados en Zeta Tijuana; FGE ya fue informada

Fiscalía de Puebla revela que los tres policías asesinados en Huixcolotla recibieron 154 disparos en su emboscada

Detienen en Sinaloa a “El Dany”, ciudadano estadounidense buscado por el FBI por tráfico de fentanilo

Guardia Nacional nombró a nuevo mando en Sinaloa por cuarta vez en medio de ola de violencia y feminicidios

ENTRETENIMIENTO

Aldo de Nigris revela la

Aldo de Nigris revela la verdad sobre el video viral junto a Elaine Haro que desató especulaciones

La Granja VIP EN VIVO: dos participantes más serán nominados la tarde de hoy 5 de noviembre

El mexicano Xolo Maridueña se suma al cast del legendario anime One Piece

Adrián Marcelo reacciona episodio de acoso contra la presidenta Sheinbaum con polémico tuit: “No es la noticia”

Mátate Amor, la incómoda película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson: de qué trata y dónde ver en México

DEPORTES

Desmienten que Canelo Álvarez y

Desmienten que Canelo Álvarez y Eddy Reynoso se separen tras 20 años juntos en el boxeo

La Selección Mexicana Sub-17 se queda a un paso de la final tras decisión arbitral polémica

Atlante en búsqueda de comprar a Mazatlán y volver a la Liga Mx

Claudia Sheinbaum reconoce a atletas mexicanos por su destacada actuación en los Parapanamericanos Juveniles

Conoce la historia de las camisetas de la Selección Mexicana en los Mundiales