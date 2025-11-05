Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 4 de noviembre

Los lunes están destinados a la pelea por la Villa 360. (FB/ExatlonMx)

El arribo de nuevos refuerzos a la competencia ha marcado un giro en la dinámica de Exatlón México, donde la expectativa por el resultado del Duelo de los Enigmas se mantiene en vilo.

La noche previa, el equipo rojo logró regresar a La Villa 360 y aseguró la ventaja semanal, consolidando un inicio favorable en esta etapa del reality deportivo transmitido por TV Azteca.

La reciente incorporación de José Ochoa, atleta multidisciplinario con experiencia en carreras de obstáculos y de montaña, y de Mau Wow, parkourista profesional, ha fortalecido a ambos equipos en la zona de juego.

Estos refuerzos llegan en un momento clave, tras la eliminación de Antonio Flores del equipo azul y la salida de Aristeo Cázares por lesión, lo que ha modificado la composición de los participantes que continúan en la competencia.

El Duelo de los Enigmas, primera gran prueba de esta temporada, se presenta como un desafío cuyo premio permanece en secreto, incrementando la tensión entre los competidores. De acuerdo con declaraciones de Antonio Rosique, esta competencia promete sorprender a quienes aún permanecen en el certamen.

Entre los nombres destacados que siguen en la pista figuran Andrea Álvarez y Karen Núñez, quienes, junto a sus compañeros, enfrentan pruebas de alta exigencia física y mental, características que han consolidado a Exatlón México como uno de los programas más vistos de la televisión nacional.

Hasta el momento, la producción no ha dado a conocer quién obtendrá los beneficios asociados al Duelo de los Enigmas; sin embargo, los rumores dicen que el equipo rojo gana hoy 4 de noviembre.

Cualquier actualización sobre el desenlace de esta competencia será comunicada en tiempo real a partir de las 19:00 horas a través de Azteca UNO. La incógnita sobre si el equipo rojo logrará mantener su impulso y adjudicarse el triunfo en este duelo permanece abierta, mientras la audiencia sigue atenta al desarrollo de los acontecimientos.