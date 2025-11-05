México

Lista de estaciones del Metrobús con cierres y retrasos en la CDMX

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Guardar
Estas son las líneas del
Estas son las líneas del Metrobús con servicio regular. (CUARTOSCURO)

El Metrobús se ha convertido en el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, pues de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), éste mueve más de 22 millones de usuarios al año, siendo superado sólo por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

El Metrobús tiene las siguientes rutas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; línea 2, que corre de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que va de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac; línea 4, con tramo de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; mientras que la Línea 7 va de Indios Verdes a Campo Marte.

La alta demanda y los percances viales han hecho que el Metrobús haya activado en su página oficial un apartado para dar actualizaciones sobre el estado de servicio cada hora, señalando si hay cortes en tramos o cuáles son las estaciones sin servicio.

Estado de servicio del Metrobús este 5 de noviembre a las 13:30

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Intervención en la estación

Estación afectada: Xola

Línea 3

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 4

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Horarios y rutas del Metrobús

El Metrobús de la CDMX
El Metrobús de la CDMX durante la noche. (Gobierno de la CDMX)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsCDMXmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Esto es lo que se discute sobre el salario mínimo en México para 2026 y quién tiene la última palabra

La presidenta Claudia Sheinbaum busca que el salario mínimo alcance el poder adquisitivo de 2.5 canastas básicas

Esto es lo que se

Alfonso Durazo destituye a titular de Protección Civil Sonora tras incendio en tienda donde murieron 23 personas

El gobernador estatal declaró que la medida tiene el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte de una investigación en curso

Alfonso Durazo destituye a titular

Mátate Amor, la incómoda película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson: de qué trata y dónde ver en México

El filme que sacudió el Festival de Cannes por su retrato de la depresión posparto y lo incómodo del amor llegará a cines mexicanos y streaming

Mátate Amor, la incómoda película

Poder Judicial de Oaxaca capacitará a empleados para mejorar la atención ciudadana

Refuerza la formación y actualización de su personal con programas académicos de alto nivel, entre ellos la Maestría en Derecho Judicial

Poder Judicial de Oaxaca capacitará

IMSS Digital habilitará registro biométrico para agilizar pago de incapacidades

El nuevo servicio estará disponible primero para trabajadores de plataformas digitales y se ampliará progresivamente a todas las personas aseguradas

IMSS Digital habilitará registro biométrico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional nombró a nuevo

Guardia Nacional nombró a nuevo mando en Sinaloa por cuarta vez en medio de ola de violencia y feminicidios

Reportan fuerte operativo de la Marina en Eldorado, Sinaloa | VIDEO

Autoridades mexicanas detienen a miembro del Cártel de Sinaloa por amenazas a agentes de EEUU

Aseguran 50 mil litros de huachicol y millones de pesos en vehículos tras operativo en Veracruz

Familiares del gobernador de Michoacán permanecerán presos en EEUU hasta 2027: estos los delitos por los que los acusan

ENTRETENIMIENTO

Adrián Marcelo reacciona episodio de

Adrián Marcelo reacciona episodio de acoso contra la presidenta Sheinbaum con polémico tuit: “No es la noticia”

Mátate Amor, la incómoda película de Jennifer Lawrence y Robert Pattinson: de qué trata y dónde ver en México

Blessd paraliza calles de Naucalpan con un concierto sorpresa gratuito y desata la locura en el Edomex

Franz Ferdinand anuncia Pop-Up Store en Ciudad de México: cuándo, dónde y cómo acceder

Junior H es vetado en el estado de Jalisco: su concierto en Guadalajara ya estaría cancelado

DEPORTES

Conoce la historia de las

Conoce la historia de las camisetas de la Selección Mexicana en los Mundiales

América recupera a Zendejas para el cierre del Apertura 2025: ¿jugará ante Toluca?

Santiago Giménez no convence al Milan y ya pensarían en sus posibles reemplazos: ¿quiénes son?

“Sin filtros y sin censura”: Martinoli y García anuncian el regreso de ‘Farsantes sin Gloria’

Partidos de la Liga MX: horarios, sedes y canales para ver la jornada 17 del Apertura 2025