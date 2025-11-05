“Ese es el México sobre el que caminamos todos los día”: Ceci Flores sobre el acoso de Sheinbaum

El incidente evidenció que ni las figuras más altas del poder ejecutivo están exentas de sufrir violencia de género en México. / X- Ceci Flores

El martes 4 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue acosada por un hombre identificado como Uriel “N” al salir de Palacio Nacional y dirigirse a un evento en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este hecho provocó reacciones entre activistas y defensores de derechos humanos. Una de las voces que se pronunció fue la de Cecilia Patricia Flores Armenta, fundadora del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”.

Mediante un mensaje difundido en redes sociales, Flores Armenta expresó su preocupación frente a la agresión sufrida. Destacó que la presidenta fue víctima de violencia tras recorrer apenas una corta distancia fuera del recinto presidencial, subrayando que “ese es el México sobre el que caminamos todos los días: si nos va bien es acoso, si nos va mal nos matan o desaparecen”.

La defensora de derechos humanos señaló la gravedad de que la titular del poder ejecutivo también experimente situaciones de violencia, poniendo de relieve que ni siquiera las personas en puestos más altos del país se encuentran exentas de estos hechos.

Sheinbaum sufre acoso y su agresor es detenido

Un video viral muestra el momento en que un hombre intenta besar y tocar sin consentimiento a la presidenta durante un recorrido público.

En redes sociales se viralizó un video en donde se observa a Uriel “N” acercarse e intentar besar el cuello de la presidenta así como tocarle el pecho sin su consentimiento. Los hechos sucedieron cuando Sheinbaum caminaba por el Centro Histórico mientras saludaba a la ciudadanía.

Aunque el equipo de seguridad de Sheinbaum alejó al sujeto, éste volvió a insistir para acercarse, hasta que Juan José Ramírez Mendoza, titular de la Dirección General de Ayudantía alejó a la presidenta del hombre.

Horas más tarde, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX detuvieron a Uriel “N” en la alcaldía Cuauhtémoc, quien fue remito a la Fiscalía de investigación de delitos sexuales.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina informó sobre la detención del agresor y precisó que “se procederá como lo marca la ley”, asimismo subrayó su compromiso “con la cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres. En esta ciudad el acoso no tiene cabida. Si nos tocan a una, nos tocan a todas”, señaló.

Por su parte, la Secretaría de las Mujeres, donde Citlali Hernández Mora es la titular manifestó su repudió al acoso de la presidenta: “La cultura del machismo que normaliza y perpetúa estas agresiones no tienen cabida en la Ciudad de México ni en nuestro país. Estas practicas buscan intimidar, menoscabar y deslegitimar el liderazgo de las mujeres”.