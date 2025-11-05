Disney+ México: conoce las películas que arrasan al inicio de noviembre

La familia de Manolo quiere que sea torero, pero él desea ser músico. El joven vivirá una aventura mágica por tres mundos de fantasía y, durante su odisea, tendrá que decidir si sigue los impulsos de su corazón o el deseo de su familia. Crédito: 20th Century Studios LA

Entre las producciones más destacadas para ver hoy en Disney+ México figura “El libro de la vida”, una película producida por Guillermo del Toro que narra el dilema de Manolo, un joven torero dividido entre las expectativas familiares y su pasión por la música. La historia lo lleva a recorrer tres mundos fantásticos, enfrentando sus miedos más profundos antes de tomar una decisión crucial sobre su futuro.

El catálogo también incluye propuestas pensadas para fechas especiales, como “Abracadabra”, una comedia ambientada en Salem, Massachusetts, donde tres brujas del siglo XII son accidentalmente invocadas durante la noche de Halloween por un grupo de niños. Estas brujas, desterradas trescientos años atrás, regresan con la intención de cumplir su promesa de sembrar el caos en la ciudad. La secuela, “Abracadabra 2”, retoma la historia veintinueve años después, cuando las hermanas Sanderson buscan venganza y tres estudiantes de secundaria deben impedir que provoquen un nuevo desastre en Salem antes del amanecer de Halloween.

La animación ocupa un lugar central en la plataforma, con títulos como “Lilo & Stitch”, donde una niña hawaiana llamada Lilo adopta a Stitch, un experimento genético fugitivo de otro planeta. A través del concepto de “ohana”, la familia, Lilo logra transformar la vida de Stitch, ofreciéndole un hogar y una nueva perspectiva

1. El libro de la vida

2. Abracadabra

Hace trescientos años, tres brujas fueron sentenciadas a muerte en Salem (Massachusetts), pero un niño las convirtió en gatos negros. En pleno Halloween, las brujas han vuelto accidentalmente gracias a Max, que estaba explorando las ruinas de su vieja casa. Disney

3. Lilo & Stitch

Lilo es una niña hawaiana que se siente sola y decide adoptar un “perro” muy feo al que llama Stitch. Stitch sería la mascota perfecta.. si no fuera en realidad un experimento genético que ha escapado de un planeta alienígena y que ha aterrizado en la tierra por casualidad. Con su amor y su inquebrantable fe en el “ohana” (el concepto hawaiano de la familia), Lilo termina conquistando el corazón de Stitch y le ofrece algo que el original perro nunca pensó tener: un hogar.

4. Los Increíbles

Como Mr. Increíble y Elastigirl, Bob y su esposa Helen estaban entre los mejores luchadores contra el crimen. Por fin pueden volver a la acción cuando una misteriosa llamada cita a Bob en una isla remota.

5. Abracadabra 2

Han pasado 29 años desde que alguien encendió la Vela de la Llama Negra y resucitó a las hermanas Sanderson del siglo XVII y ahora buscan venganza. De tres estudiantes de secundaria depende impedir que las voraces brujas causen un nuevo tipo de estrago en Salem antes del amanecer el día de Halloween.

6. Los Increíbles 2

Helen tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob vive su vida ‘normal’ con Violet, Dash y el bebé Jack-Jack cuyos superpoderes descubriremos. Su misión se va a pique cuando aparece un nuevo villano con un brillante plan que lo amenaza todo. Pero los Parr no se amedrentarán y menos teniendo a Frozone de su parte.

7. Frankenweenie

El experimento científico que lleva a cabo el pequeño Víctor Frankenstein para hacer resucitar su adorado Sparky le obligará a afrontar terribles situaciones con imprevisibles consecuencias.

8. Ratatouille

Remy es una simpática rata que sueña con convertirse en un gran chef francés a pesar de la oposición de su familia y del problema evidente que supone ser una rata en una profesión que detesta a los roedores. El destino lleva entonces a Remy a las alcantarillas de París, pero su situación no podría ser mejor, ya que se encuentra justo debajo de un restaurante que se ha hecho famoso gracias a Auguste Gusteau, una estrella de la cuisine. A pesar del peligro que representa ser un visitante poco común (y desde luego nada deseado) en los fogones de un exquisito restaurante francés, la pasión de Remy por la cocina pone patas arriba el mundo culinario parisino en una trepidante y emocionante aventura.

9. Zootopia

La moderna metrópoli mamífera de Zootopia es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Plaza Sahara, el Distrito Selva Tropical y el gélido Distrito Tundra. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que seas. De hecho puedes ser cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador, para resolver el misterio.

10. Elio

Cuenta la historia de Elio, un niño de 11 años, que lucha por encajar hasta que de repente es transportado por extraterrestres y es elegido para ser el embajador galáctico de la Tierra.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

