Beca de Transporte 2025: cómo registrarte y recibir hasta mil 500 pesos para cubrir tus pasajes

Con el nuevo aumento al costo del transporte este apoyo es de gran utilidad para los estudiantes. Crédito: Cuartoscuro

Miles de estudiantes de nivel medio superior en México podrán acceder a un apoyo económico bimestral de 1,500 pesos a través de la Beca de Transporte 2025, una iniciativa que busca reducir la deserción escolar causada por los altos costos de traslado.

El programa, dirigido a quienes cursan bachillerato o preparatoria en instituciones públicas, ya abrió su registro en varias entidades del país y se presenta como una herramienta clave para que los jóvenes continúen sus estudios sin que el gasto en transporte represente un obstáculo.

El objetivo central de la Beca de Transporte 2025 es evitar que los estudiantes abandonen la escuela por falta de recursos para cubrir los desplazamientos diarios.

Las autoridades educativas han diseñado este apoyo para beneficiar especialmente a quienes viven en zonas donde llegar al plantel implica recorrer largas distancias o asumir tarifas elevadas de transporte público.

De este modo, la beca se suma a otros programas de apoyo educativo implementados a nivel nacional, reforzando los esfuerzos para combatir la deserción escolar.

El transporte suele ser uno de los principales gastos de los estudiantes. Crédito: Cuartoscuro

Cómo registrarse para ser beneficiario del programa Beca de Transporte 2025

El proceso de solicitud se realiza completamente en línea y está dirigido a alumnos regulares inscritos en el ciclo escolar vigente, que no reciban otra beca con el mismo propósito.

Uno de los requisitos fundamentales es demostrar que el gasto en transporte representa una carga económica significativa para el estudiante o su familia, ya que el programa prioriza a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Entre la documentación necesaria para el registro se encuentra la siguiente:

  • La CURP del estudiante.
  • Un comprobante de domicilio reciente.
  • La constancia de estudios actualizada emitida por la escuela.
  • Una identificación oficial, ya sea del alumno o del tutor (si es menor de edad).

Los pasos para realizar el registro son los siguientes:

  1. Ingresa al portal oficial de becas de tu estado
  2. Completa el formulario de registro con tus datos personales, escolares y bancarios.
  3. Sube tus documentos escaneados
  4. Envía tu solicitud.

Una vez completado el proceso, el sistema envía un correo de confirmación con un número de folio, el cual permite consultar el estado de la solicitud y verificar si el estudiante ha sido seleccionado cuando se publiquen los resultados.

En caso de que falte algún documento o se detecte un error, el sistema notificará al aspirante, quien dispondrá de un plazo para realizar las correcciones antes del cierre de la convocatoria.

El apoyo económico de 1,500 pesos se deposita directamente en una cuenta bancaria a nombre del beneficiario, o bien, al tutor registrado en el caso de los menores de edad.

Aunque el monto está destinado principalmente a cubrir los gastos de transporte, cada estudiante tiene la libertad de administrar el dinero según sus necesidades escolares, como la compra de materiales, alimentación o uniformes.

Si bien el registro ya se encuentra habilitado en varias entidades del país, las fechas exactas pueden variar en cada estado, por lo que es importante entrar directamente a la página.

Los depósitos se efectuarán cada dos meses y el calendario exacto de pagos se publicará en los sitios oficiales de becas, donde los beneficiarios podrán consultar la fecha de liberación del pago y verificar los movimientos desde su cuenta bancaria.

Cabe mencionar que los resultados del último periodo de registros ya se encuentran en proceso de publicación y podrán estar disponible entre el 3 y el 7 de noviembre en el portal de la SECTEI.

