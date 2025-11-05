Arrestan a menor de edad por ataque armado que dejó dos mujeres fallecidas en Sinaloa

Las autoridades detuvieron a un menor de edad por homicidio de dos mujeres. (SSP Sinaloa)

La tarde del pasado martes cuatro de noviembre de 2025, en Culiacán, Sinaloa, dos mujeres que se encontraban caminando frente a un puesto ambulante en el que vendían aguacate y frijol, perdieron la vida luego de que gatilleros a bordo de una motocicleta les disparara en múltiples ocasiones.

De acuerdo con información de fuentes locales, los hechos sucedieron alrededor de las 16:00 horas en la calle Eulogio Parra y Ejército Nacional, en la colonia 21 de marzo, junto a una cancha de basquetbol.

En el sitio falleció una de las mujeres, quien no ha sido identificada hasta el momento pero se dio a conocer que es de 35 años, aproximadamente; tiene tez blanca, de complexión regular, vestía blusa y short de color negro. La otra víctima fue trasladada al hospital de emergencia.

Arresto del menor de edad en Sinaloa

En el operativo se incautaron dos cargadores de arma de fuego y la motocicleta en que viajaba el responsable del homicidio. (SSP Sinaloa)

Horas después del ataque, alrededor de las 20:30 horas, la segunda mujer, que fue descrita como una persona de complexión delgada y de tez morena clara, falleció. Fue identificada como Johana Karely “N”, de 39 años, quien tenía su domicilio en la colonia Emiliano Zapata de esta misma ciudad.

Según la información difundida por Línea Directa, aproximadamente a las 20:30 horas, el personal médico de guardia notificó el fallecimiento de la mujer, por lo que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió a dar fe de los hechos e inició las indagatorias correspondientes.

Luego de lo ocurrido, las autoridades desplegaron un operativo en la zona y de acuerdo con la misma fuente, gracias a la información proporcionada por testigos, fue posible ubicar a los agresores, quienes se encontraban a bordo de una motocicleta en inmediaciones de la colonia Revolución.

De acuerdo con los datos proporcionados por el medio local, durante la persecución, los civiles dispararon contra los agentes, sin embargo, tras el despliegue operativo, lograron la captura de uno de los presuntos responsables y de quien se sabe, es menor de edad. Este fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para su investigación y proceso legal.

Según los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE) le aseguraron al detenido: dos cargadores de arma de fuego y la motocicleta en la que viajaba, cuya procedencia aún no ha sido confirmada.

Menores de edad al servicio del narcotráfico

Las desapariciones en múltiples ocasiones se deben a reclutamiento forzado para labores al servicio del narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con declaraciones de Francisco Sergio Méndez, delegado de la FGR, en el estado de Sonora, aproximadamente 349 menores de entre 10 y 12 años han sido detenidos por participar en actividades criminales.

En su mayoría, son utilizados en tareas de vigilancia, logística y como señuelos en operativos. Méndez subrayó que muchos de ellos no comprenden el alcance de sus actos, destacando que la descomposición del entorno familiar es un factor determinante en su captación.

En Sinaloa, la guerra interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa ha propiciado el reclutamiento de al menos 68 menores de edad, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado obtenidas por Infobae México.

Entre 2018 y 2024, el Consejo Nacional de Seguridad Pública registró más de 2 mil 400 menores detenidos en el país por portar armas de fuego, siendo Baja California, Sonora, Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Nuevo León los estados con mayor incidencia.

Un análisis de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) sobre Veracruz señala que la entidad se ha convertido en un corredor estratégico para el tráfico de drogas, armas y personas, con la presencia de al menos 15 grupos criminales.

Municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica destacan como focos de violencia y reclutamiento forzado de adolescentes. Entre 2015 y 2025, se registraron oficialmente 22 casos de menores víctimas de “utilización por agrupaciones delictivas” y 32 víctimas de trata de personas menores de 18 años, quienes fueron explotados sexualmente, forzados a halconeo, transporte de droga, sicariato o mendicidad forzada.