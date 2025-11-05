Ana Bárbara llora la muerte de su sobrina, hija del político Alejandro Ugalde, a los 16 días de nacida

Ana Bárbara, reconocida cantante mexicana, no ha emitido declaraciones públicas sobre la muerte de su sobrina Valentina (Foto: @anabarbaramusica, Instagram)

El dolor se instaló en la familia Ugalde tras la pérdida de Valentina, la sobrina recién nacida de Ana Bárbara, quien falleció a los dieciséis días de vida. La noticia fue confirmada públicamente por Alejandro Ugalde, padre de la pequeña y medio hermano de la cantante, a través de una imagen en redes sociales donde mostró la mano y parte de la cabeza de su hija.

En un mensaje publicado el 2 de noviembre, el político de San Luis Potosí expresó su agradecimiento por el breve tiempo compartido con su hija:

“Querido Dios, hoy elevo mi corazón hacia ti con gratitud, aun en medio del dolor. Gracias por los dieciséis días de vida que nos regalaste con nuestra pequeña. Fueron breves, pero llenos de amor, esperanza y ternura. Gracias por brindarnos la dicha de ser papás y permitirnos conocer su rostro, por escuchar su llanto, por sentir su calor”.

El mensaje de Alejandro Ugalde agradece los dieciséis días de vida de Valentina y resalta el amor y la esperanza que trajo a la familia (IG)

El político del partido Movimiento Ciudadano añadió que, aunque la vida de Valentina fue corta, dejó una marca imborrable en la familia:

“Aunque su paso por este mundo fue corto, dejó una huella eterna en nuestras vidas y nos enseñó el valor de cada instante, la fuerza de la fe y la profundidad del amor. Padre bueno, te damos gracias porque sabemos que ahora ella descansa en tus brazos”.

En su mensaje, Alejandro Ugalde también pidió fortaleza para afrontar la pérdida: “Danos consuelo, fortaleza y esperanza para seguir adelante, y que el recuerdo de nuestra niña Valentina sea siempre una bendición y un testimonio de tu amor”. No se reveló la causa del fallecimiento de la recién nacida.

La causa de la muerte de Valentina, hija de Alejandro Ugalde, no fue revelada en el comunicado familiar difundido públicamente (IG)

La noticia fue retomada por Esmeralda Ugalde, media hermana de Ana Bárbara, quien abordó el tema durante la transmisión en vivo del programa ‘Venga la Alegría’ el 2 de noviembre.

Con voz entrecortada, la presentadora dedicó el espacio a su sobrina: “Quiero dedicar este programa a mi sobrina Valentina”, y confirmó que la pequeña perdió la vida el 1 de noviembre, fecha que coincide con el Día de Todos los Santos, tradicionalmente dedicado a los niños fallecidos.

Esmeralda Ugalde, media hermana de Ana Bárbara, dedicó el programa 'Venga la Alegría' a la memoria de su sobrina Valentina (@esmeoficial)

“Mi sobrina partió ayer, en la familia estamos pasando un dolor muy fuerte. Hermano Alejandro, te abrazo con todo mi corazón. Ahora hemos ganado un angelito en el cielo”, compartió la conductora.

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha emitido declaraciones públicas sobre la muerte de su sobrina, hija de su medio hermano Alejandro Ugalde.