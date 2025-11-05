México

Alito Moreno califica como “distractor” caso de acoso sexual en contra de Claudia Sheinbaum | Video

El líder del PRI pidió “dejar de desviar la atención” y seguir hablando de Carlos Manzo

Alito Moreno se lanzó contra Morena y la presidenta Claudia Sheinabaum, acusó "distractor" por tema de acoso sexual Crédito: alitomorenoc

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fuera víctima de acoso sexual callejero en el Centro Histórico de Ciudad de México el día de ayer 4 de noviembre de 2025, distintos políticos han fijado postura, otros se solidarizaron con la mandataria y unos más acusan “distractor político”, como es el caso de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

Durante un breve encuentro con medios de comunicación, el senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) mencionó que se trata de un hecho “lamentable” y que esa situación no debería ocurrir:

“Nosotros condenamos cualquier tipo de violencia que pueda hacerse contra cualquier mujer en este país, tenga el cargo que tenga”.

Criticó las garantías de seguridad, desde una figura política como la presidenta hasta las demás mujeres. Haciendo alusión a un “distractor político”, Alito Moreno comentó:

“¿Ya vieron ustedes el contexto de ese hecho? Esos son los distractores que yo digo que no se deben de permitir. Ahora, en ese hecho trágico, lamentable, condenable que sucedió con la presidenta de la República, ¿no creen ustedes que eso es un distractor?”.

Aseguró que la violencia sexual de la que fue objeto Claudia Sheinbaum ha desplazado los reflectores mediáticos del trágico asesinato del presidente municipal de Uruapan en Michoacán, Carlos Manzo.

“¿De qué están hablando? De eso que ocurrió. ¿Y quién está hablando de la inseguridad, de los asesinatos, de los crímenes, de lo que pasó en Michoacán? Esos son los distractores”.

Alito Moreno se pronuncia por
Alito Moreno se pronuncia por acoso sexual contra Claudia Sheinbaum y acusa "distractor político". (X/Alito Moreno/Claudia Sheinbaum)

Señaló al gobierno de Morena de fabricar situaciones que desvían la atención de temas más relevantes, según él, “nosotros decimos que hay que analizar a fondo lo que ocurrió, que el hecho, si es real, es condenable contra cualquier mujer, tenga el nivel, ni ver cargo, lo que tenga”.

Incluso el dirigente del tricolor, tomó una postura que hay sido criticada en redes sociales por los internautas y mujeres feministas, “es claro que puede ser un gran montaje para generar un distractor y que la opinión pública no hable de lo que se está hablando, de los asesinatos, de los narcopolíticos del gobierno, del pacto con el crimen organizado”.

Condenó la postura de los medios de comunicación y los temas que resaltan en la agenda de la conversación pública: “en todos los medios afines a este gobierno, ahora de lo que se habla es de eso que sucedió. Es el distractor más grande, es burdo, es vil, es hipócrita. Eso es lo que hace Morena: Tratar de engañar”.

