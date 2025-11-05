México

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este martes

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Guardar
Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante de México, el aeropuerto capitalino pública el estado en en vivo de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y4490

Destino: Los Mochis

Aerolínea: Volaris

Hora: 06:30

Estado: Demorado

Vuelo: VB100

Destino: New York

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:30

Estado: Demorado

Vuelo: Y4340

Destino: Huatulco

Aerolínea: Volaris

Hora: 09:13

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4450

Destino: Cozumel

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:10

Estado: Demorado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:45

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1254

Destino: Tijuana

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 17:30

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1066

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 20:25

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Beca de Transporte 2025: cómo registrarte y recibir hasta mil 500 pesos para cubrir tus pasajes

Este apoyo busca ayudar a los estudiantes con sus gastos de traslado a sus lugares de estudio

Beca de Transporte 2025: cómo

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.1 de magnitud en Cd Ixtepec

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Oaxaca hoy: se

Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué beneficiarias recibirán el pago de 3 mil pesos la primera semana de noviembre

Los depósitos de este programa social comenzaron el pasado lunes 3 de noviembre

Pensión Mujeres Bienestar 2025: qué

Fuerza Regia toma ventaja en la Final de la LNBP tras vencer a Diablos Rojos en el Juego 1

El club regiomontano abrió la serie por el campeonato con triunfo sólido en la Ciudad de México y buscará ampliar la diferencia

Fuerza Regia toma ventaja en

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el sexto capítulo de este martes 4 de noviembre

Karime Pindter es la conductora de esta temporada, el cual arrancó en el mes de septiembre

La Más Draga 7: ella
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina asegura campo de adiestramiento

Marina asegura campo de adiestramiento y lugar para reparar armamento en Sinaloa

Sicarios atacan a marinos y agentes ministeriales en Sonora: un agresor fue abatido y dos detenidos

Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, rendirá protesta como presidenta municipal sustituta de Uruapan

Fiscalía de Sinaloa asegura que van 5 reclusos muertos dentro del penal de Culiacán en lo que va del 2025

Policías auxiliares detienen a joven con más de 70 dosis de presunta droga en Iztapalapa, CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Más Draga 7: ella

La Más Draga 7: ella será la invitada especial para el sexto capítulo de este martes 4 de noviembre

Yuri vuelve al Auditorio Nacional: fecha y preventa para el sexto show de ‘Icónica Tour’

90’s Pop Tour Antro: arranca venta de boletos para el primer concierto de 2026

La Granja VIP: se filtra lista de los supuestos finalistas del reality show de TV Azteca

EDC 2026: lineup oficial, fechas de preventa y todo lo que debes saber

DEPORTES

Fuerza Regia toma ventaja en

Fuerza Regia toma ventaja en la Final de la LNBP tras vencer a Diablos Rojos en el Juego 1

¿Quién fue Carlos Hurtado, el operador que moldeó el fútbol mexicano sin aparecer?

Blue Demon Jr. sale del hospital tras accidente automovilístico; esto dijo el luchador

Chicharito Hernández saldría de Chivas al final del Apertura 2025 por esta razón

Apertura 2025: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta