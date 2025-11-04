México

Vacunarán contra el VPH a 2.5 millones de niñas y niños: así se buscará erradicar el cáncer cervicouterino en México

El secretario de Salud anunció que este año se incluyó a los niños en la campaña e indicó que se usará la vacuna nonavalente

David Kershenobich informó que se buscará vacunar contra el VPH a 2.5 millones de niñas y niños este año. | YouTube

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud federal, anunció que se realizará una campaña de vacunación en contra del VPH, con la cual se prevé inmunizar a 2.5 millones de niñas y niños, como parte de la estrategia para erradicar el cáncer cervicouterino en México.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, el funcionario federal explicó que la campaña de vacunación deriva de la estrategia global que llevan acabo la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Destacó que el cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte de las mujeres; sin embargo, se puede eliminar vacunando también a los hombres, quienes también son portadores.

Por ello, este año se incluyó a los niños de 11 años a la campaña de vacunación, quienes se sumarán a las niñas de quinto año de primaria, a quienes se les ha aplicado regularmente desde hace varios años.

“A partir de este año incorporamos la vacunación a los niños de quinto grado de primaria y de 11 años no escolarizados, el punto importante es que tenemos como meta vacunar a 2.5 millones de niñas y de niños en México”, precisó.

Mencionó que del 2024 a la fecha se han aplicado más de 2 millones de vacunas contra el Papiloma a niñas de quinto año de primaria y de 11 años no escolarizada y resaltó que actualmente se utiliza una vacuna nonavalente, la cual calificó como “la que más protege”.

Kershenobich agregó que hay siete especies de VPH relacionados con el desarrollo de cáncer cervicouterino, pero también con cánceres que afectan también a los niños, como el de vejiga.

“Tenemos además 20%, dos tipos que están asociados al 90% de verrugas genitales. Esta estrategia lo que persigue es que los niños y niñas que se vacunen ahora lleguen a la edad adulta sin ningún riesgo de desarrollar carcinoma cervicouterino”, abundó.

¿Quiénes recibirán la vacuna?

De acuerdo con el funcionario federal, los grupos de personas que recibirán la vacuna este año son:

  • Niñas y niños de quinto grado de primaria, de 11 años.
  • Niños de 12 a 16 años.
  • Todas las personas que tienen entre 11 y 49 años que viven con VIH.
  • Adolescentes víctimas de violencia sexual.

¿Cómo va la vacunación?

El secretario de Salud agregó que como parte de la campaña de vacunación, hasta el momento se han aplicado 960 mil 548 dosis, equivalente al 42.6% de la meta de 2.5 millones.

