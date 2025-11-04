Pati Chapoy apoya a Fátima Bosch y condena ofensa de Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025: “La humilló”

Pati Chapoy, conductora de “Ventaneando”, celebró la actitud de Fátima Bosch tras el episodio en el que fue llamada “cabeza hueca” por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International.

El incidente, ocurrido durante las actividades de Miss Universo 2025 en Tailandia, puso a la representante mexicana en el centro de la conversación internacional sobre el trato a las participantes.

El respaldo de Pati Chapoy desde la televisión mexicana a Fátima Bosch

Durante la edición del martes 4 de noviembre de Ventaneando, emitida por TV Azteca, Pati Chapoy abordó la polémica que involucra tanto a Fátima Bosch como a Nawat Itsaragrisil. En ese espacio, la periodista mexicana señaló:

“La humilló, pero ella hizo lo que tenía que hacer: poner un alto, salirse del evento y en este momento debe de estar consultando con la almohada si continúa, según la organización, si está dentro. Nada más le faltaba que la quieran. Además, cuando es un certamen que justamente se dedica a trabajar con mujeres fuertes, empoderadas, que no se dejen…”.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Chapoy subrayó que la actitud de Bosch reflejó los valores de fortaleza y autonomía promovidos en ese tipo de certámenes, en contraposición al trato recibido por parte del empresario tailandés.

La conductora comunicó que existe incertidumbre sobre la permanencia de la concursante mexicana en el certamen, e informó que en esos momentos el equipo del programa intentaba contactarla para conocer su decisión definitiva.

El incidente: confrontación en Miss Universo y la reacción internacional

El conflicto surgió cuando Nawat Itsaragrisil, también coorganizador del evento en Tailandia, cuestionó públicamente la falta de publicaciones de Bosch sobre el país anfitrión. Nawat preguntó: “Escuché que no vas a publicar nada sobre Tailandia… ¿es cierto?”, lo que marcó el inicio de un intercambio tenso.

Frente a la insistencia del empresario, Fátima Bosch intentó aclarar que existía un malentendido, negando que ignorara la promoción del país anfitrión. Nawat elevó el tono del diálogo y llegó a decir: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”. La delegada mexicana enfrentó los comentarios y señaló que no estaba siendo respetada como mujer.

Ante esto, el empresario solicitó la intervención de seguridad, mientras otras participantes expresaron solidaridad con Bosch, indicando que ese no era el modo adecuado de tratar a las delegadas.

(Tiktok)

El pronunciamiento de las delegadas a favor de la mexicana fue recogido en múltiples reportes de medios internacionales, que difundieron el video del momento. El episodio ha generado críticas hacia la organización de Miss Grand International y hacia la figura de Nawat Itsaragrisil.

La postura de Fátima Bosch y el apoyo desde México

Tras la discusión y el llamado de atención por parte del presidente del certamen, Fátima Bosch decidió abandonar momentáneamente la sala donde ocurría la reunión. Varias delegadas intentaron respaldarla y, ante el intento de retirarse en masa, Nawat advirtió que quienes desearan seguir en el concurso debían permanecer sentadas.

La viralización de las imágenes motivó mensajes de apoyo hacia Bosch y exigencias de disculpas públicas por parte de usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron la conducta del directivo.

En medio de la incertidumbre sobre su futuro, Bosch confirmó posteriormente ante la prensa local en Tailandia que no se retira de la competencia. Al ser consultada, expresó:

“Amo Tailandia, amo a su gente. Han sido muy amables conmigo. Lo aprecio con todo mi corazón. Y estoy aquí, nadie puede silenciar mi voz. Por eso estoy aquí, para compartir un mensaje”. En otro pasaje, dirigió un mensaje a México: “Aquí estoy, más fuerte que nunca y nadie va a silenciar mi voz. Los amo. Gracias por todo su apoyo”.

