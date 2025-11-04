México

“México tiene representante”: Fátima Bosch confirma que sigue en Miss Universo 2025 pese insultos de Nawat Itsaragrisil

La mexicana se mostró firme y reiteró su amor por Tailandia

Guardar
(Tiktok)
(Tiktok)

Tras varias horas de incertidumbre por su futuro en Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch despejó los rumores: no abandonará la competencia, a pesar del polémico incidente con Nawat Itsaragrisil quien la insultó públicamente llamándola “dumb head” (“cabeza hueca”).

¿Qué dijo Fátima?

Durante un encuentro informal con reporteros en Tailandia, Bosch se mostró tranquila y positiva. Con una sonrisa respondió a las preguntas de la prensa.

“Amo Tailandia, amo a su gente. Han sido muy amables conmigo. Lo aprecio con todo mi corazón. Y estoy aquí, nadie puede silenciar mi voz. Por eso estoy aquí, para compartir un mensaje”, comentó.

(Instagram)
(Instagram)

Asimismo, aprovechó para enviar un contundente mensaje a su país de origen.

“Quiero decirle a toda mi gente en México: aquí estoy, más fuerte que nunca y nadie va a silenciar mi voz. Los amo. Gracias por todo su apoyo. Lo aprecio de verdad".

A lo largo del encuentro, Fátima mostró gratitud hacia el pueblo tailandés y las delegadas que le han ofrecido su respaldo.

“Disfrutaré todo sobre su cultura y no puedo esperar para conocer a más gente maravillosa”, aseguró.

La modelo también se refirió brevemente al escándalo que la rodeó, enfatizando su fe y tranquilidad: “Sé que Dios ve todo, y sé que Él está de mi lado, así que no tengo miedo de nada ni de nadie, porque sé quién soy. Y así es, tengo paz en mi corazón".

La mexicana habló sobre su incidente con Nawat (Tiktok ahtisa_universe)

En otro clip se escucha decir a la modelo:

“Tengo cosas que decir, espacios que ocupar. Estamos en el siglo XXI, no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas. Estoy comprometida en estoy comprometida en esto como el día uno y mientras haya Miss Universo, México tiene representante”.

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

El conflicto inició cuando el empresario Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, confrontó a Fátima Bosch.

En uno de los clips, se escucha a Nawat decir: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”.

Ante esto, Fátima se defendió y señaló que no se le estaba respetando como mujer, por lo que decidió levantarse para irse del sitio.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

En ese momento, Nawat llamó a seguridad para impedir que eso sucediera. Simultáneamente, varias delegadas también se levantaron de sus asientos en apoyo a la mexicana, pero el empresario amagó con lo siguiente: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntese”.

El momento generó indignación global y provocó que varios usuarios exigieran disculpas públicas. Hasta el momento, Nawat no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universo 2025Nawat ItsaragrisilTailandiamexico-entretenimiento

Más Noticias

Cruz Azul vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025

La Máquina necesita ganar para mantener la cima del torneo y cerrar como superlíder del futbol mexicano

Cruz Azul vs Pumas: cuándo,

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de noviembre: reportan humo en estación de la L1 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 4 de noviembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es

Despidos e inclusión forzada: las polémicas de Raúl Rocha Cantú, el magnate mexicano copropietario de Miss Universo

A finales de 2023, su llegada a la organización en México marcó el fin del ‘reinado’ de Lupita Jones como directora de la franquicia

Despidos e inclusión forzada: las

“No va a ocurrir”: Sheinbaum responde al plan de Trump sobre envío de tropas a México para combatir a los cárteles

La mandataria volvió a insistir que este tipo de propuestas hechas por su homólogo republicano en EEUU las ha rechazado porque “el país es libre y soberano”

“No va a ocurrir”: Sheinbaum
MÁS NOTICIAS

NARCO

“No va a ocurrir”: Sheinbaum

“No va a ocurrir”: Sheinbaum responde al plan de Trump sobre envío de tropas a México para combatir a los cárteles

“Plan Michoacán para la Paz y Justicia” incluye relevos militares quincenales: estos son los otros puntos clave

Este es el lugar al que habrían huido Los Chapitos por temor a ‘El Chapo isidro’, según Anabel Hernández

Quién es ‘El Chapo Isidro’, el líder del Cártel de Guasave que se perfila a ganar la guerra en Sinaloa, según Anabel Hernández

¿Quién es Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro reportado como desaparecido?

ENTRETENIMIENTO

“Más fuerte que nunca”: Fátima

“Más fuerte que nunca”: Fátima Bosch confirma que sigue en Miss Universo 2025 tras insultos de Nawat Itsaragrisil

Despidos e inclusión forzada: las polémicas de Raúl Rocha Cantú, el magnate mexicano copropietario de Miss Universo

¿Quién es Nawat Itsaragrisil, el hombre que llamó ‘cabeza hueca’ a Fátima Bosch en Miss Universo 2025?

Rocío Sánchez Azuara explica cómo le robaron su bolsa en una tienda departamental de Polanco | Video

Denise Maerker es captada bailando al ritmo de Shakira en concierto privado en Televisa: “Sacó los prohibidos”

DEPORTES

Cruz Azul vs Pumas: cuándo,

Cruz Azul vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025

Esta sería la única cantidad por la que los Xolos de Tijuana venderían a Gilberto Mora

Lazy Boy cumple su sueño de pisar la Arena México durante el Tzompantli de Máscaras 2025: “Mamá estoy en Televisión”

Quién es Anayia Miyazato jugadora de origen japonés-alemán que decidió representar a la Selección Mexicana Sub-17

Critican al Tec de Monterrey por no anunciar el castigo al jugador de Borregos que pisó intencionalmente a un rival