“México tiene representante”: Fátima Bosch confirma que sigue en Miss Universo 2025 pese insultos de Nawat Itsaragrisil

(Tiktok)

Tras varias horas de incertidumbre por su futuro en Miss Universo 2025, la mexicana Fátima Bosch despejó los rumores: no abandonará la competencia, a pesar del polémico incidente con Nawat Itsaragrisil quien la insultó públicamente llamándola “dumb head” (“cabeza hueca”).

¿Qué dijo Fátima?

Durante un encuentro informal con reporteros en Tailandia, Bosch se mostró tranquila y positiva. Con una sonrisa respondió a las preguntas de la prensa.

“Amo Tailandia, amo a su gente. Han sido muy amables conmigo. Lo aprecio con todo mi corazón. Y estoy aquí, nadie puede silenciar mi voz. Por eso estoy aquí, para compartir un mensaje”, comentó.

(Instagram)

Asimismo, aprovechó para enviar un contundente mensaje a su país de origen.

“Quiero decirle a toda mi gente en México: aquí estoy, más fuerte que nunca y nadie va a silenciar mi voz. Los amo. Gracias por todo su apoyo. Lo aprecio de verdad".

A lo largo del encuentro, Fátima mostró gratitud hacia el pueblo tailandés y las delegadas que le han ofrecido su respaldo.

“Disfrutaré todo sobre su cultura y no puedo esperar para conocer a más gente maravillosa”, aseguró.

La modelo también se refirió brevemente al escándalo que la rodeó, enfatizando su fe y tranquilidad: “Sé que Dios ve todo, y sé que Él está de mi lado, así que no tengo miedo de nada ni de nadie, porque sé quién soy. Y así es, tengo paz en mi corazón".

La mexicana habló sobre su incidente con Nawat (Tiktok ahtisa_universe)

En otro clip se escucha decir a la modelo:

“Tengo cosas que decir, espacios que ocupar. Estamos en el siglo XXI, no soy una muñeca para estarla maquillando, peinando y cambiándole la ropa, yo vine aquí a ser una voz para todas las mujeres y niñas que luchan por causas. Estoy comprometida en estoy comprometida en esto como el día uno y mientras haya Miss Universo, México tiene representante”.

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

El conflicto inició cuando el empresario Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, confrontó a Fátima Bosch.

En uno de los clips, se escucha a Nawat decir: “Si sigues las órdenes de tu director nacional, eres una cabeza hueca”.

Ante esto, Fátima se defendió y señaló que no se le estaba respetando como mujer, por lo que decidió levantarse para irse del sitio.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

En ese momento, Nawat llamó a seguridad para impedir que eso sucediera. Simultáneamente, varias delegadas también se levantaron de sus asientos en apoyo a la mexicana, pero el empresario amagó con lo siguiente: “Si alguien quiere continuar en el concurso, siéntese”.

El momento generó indignación global y provocó que varios usuarios exigieran disculpas públicas. Hasta el momento, Nawat no ha emitido una declaración oficial sobre el incidente.