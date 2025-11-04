México

La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza ruptura diplomática que Perú impuso a México

Juan Ramón de la Fuente subraya que México mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos humanos

Guardar
Juan Ramón de la Fuente
Juan Ramón de la Fuente expresó su inconformidad ante la decisión del gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México| SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su inconformidad ante la decisión del gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, luego de que el Estado mexicano otorgara asilo a la exprimera ministra peruana Betssy Chávez Chino.

En un comunicado oficial, la cancillería señaló que la medida de Lima es unilateral, desproporcionada y contraria a los principios del derecho internacional.

El gobierno mexicano explicó que la concesión de asilo a Chávez se realizó en estricto apego a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, también conocida como Convención de Caracas, tratado en el que ambas naciones están inscritas.

De acuerdo con este marco jurídico, corresponde únicamente al país asilante —en este caso México— determinar si existe una persecución política que justifique la protección diplomática.

FILE PHOTO: José Jerí
FILE PHOTO: José Jerí rompe relación con México REUTERS/Angela Ponce/File Photo

Chávez, quien fue jefa del gabinete ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo, ha denunciado desde 2023 violaciones sistemáticas a sus derechos humanos tras su detención, señalando que enfrenta una persecución de carácter político.

Bajo este contexto, el gobierno mexicano evaluó su solicitud conforme al artículo 11 de la Constitución y a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, resolviendo otorgarle protección.

La SRE recordó que la Asamblea General de la ONU ha reconocido que el asilo no debe ser interpretado como una acción hostil entre Estados, por lo que la respuesta del gobierno peruano carece de fundamento diplomático.

México sostuvo que su decisión no implica intervención en los asuntos internos de Perú, sino el ejercicio de una facultad legítima, respaldada por la tradición humanitaria que ha caracterizado al país por décadas.

Canciller, Juan Ramón de la
Canciller, Juan Ramón de la Fuente sostiene que México mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos humanos

El comunicado subraya que México mantendrá su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la protección de personas perseguidas por motivos políticos, principio que ha guiado su política exterior desde el siglo XX.

Aun con la tensión actual, la cancillería reafirmó su disposición al diálogo y a la resolución pacífica de controversias.

El episodio que desencadenó la ruptura deriva de la situación judicial de Betssy Chávez, quien enfrenta acusaciones en Perú por presunta participación en el intento de autogolpe de Pedro Castillo, en diciembre de 2022.

La exfuncionaria es considerada una de las figuras más cercanas al expresidente y, según las autoridades peruanas, parte de la red que buscó quebrar el orden constitucional.

Ministerio de Relaciones Exteriores rompe
Ministerio de Relaciones Exteriores rompe relaciones con Perú. MANDATORY CREDIT.

Pese a este escenario, México reiteró que su decisión está enfocada en salvaguardar la integridad de la solicitante, y no en emitir juicios sobre la realidad política peruana.

En su mensaje final, la SRE subrayó que los vínculos históricos entre ambas naciones no pueden reducirse a un diferendo coyuntural, e hizo un llamado a reconsiderar la ruptura para preservar la relación entre los pueblos de México y Perú.

Temas Relacionados

Juan Ramón de la FuenteJosé JeríPe´rMéxicoSREmexico-noticias

Más Noticias

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo del 3 de noviembre

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado

La vez que Carlos Manzo señaló a Felipe Calderón como cómplice de los cárteles

El alcalde recientemente asesinado criticó hace unos años la estrategia contra el narco de Calderón, cuando aún era diputado federal

La vez que Carlos Manzo

Arrestan a hombre estadounidense que pretendía entrar a México con armas largas

Elementos de la Guardia Nacional descubrieron el armamento

Arrestan a hombre estadounidense que

SEP anuncia tres fines de semana largos para este mes de noviembre: cuándo son

La dependencia educativa dio a conocer los días en que no habrá clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria

SEP anuncia tres fines de

¿Quieres escuchar nueva música? Conoce el top 10 Apple México: las canciones más escuchadas del momento

Estos temas y artistas han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Apple

¿Quieres escuchar nueva música? Conoce
MÁS NOTICIAS

NARCO

La vez que Carlos Manzo

La vez que Carlos Manzo señaló a Felipe Calderón como cómplice de los cárteles

Arrestan a hombre estadounidense que pretendía entrar a México con armas largas

Detienen a siete personas y aseguran armas de fuego tras 12 cateos simultáneos en Querétaro

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos explosivos en Badiraguato, Sinaloa

Este es el partido político al que pertenecía Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

¿Quieres escuchar nueva música? Conoce

¿Quieres escuchar nueva música? Conoce el top 10 Apple México: las canciones más escuchadas del momento

La Chupitos denuncia discriminación y amenazas de deportación en hotel de Estado Unidos: “Nos quiere echar al ICE”

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” lidera top el 10 de series más vistas del momento en Netflix México

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: así es por dentro el rancho abandonado del divo en Nuevo México

Mon Laferte anuncia gira por México: ciudades, fechas y preventa para el ‘Femme Fatale Tour’

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo