México

‘La Mañanera’ de hoy martes 4 de noviembre | Plan Michoacán, Día de la Salud y diplomacia México-Perú, entre lo relevante

La mandataria Claudia Sheinbaum informará sobre temas de relevancia nacional e internacional y responderá las preguntas de la prensa en su conferencia de este martes en Palacio Nacional

Guardar
14:38 hsHoy

Sheinbaum asegura que jamás habrá una estrategia de militarización

La mandataria confirmó que la ley debe ser humanista y no volver a la guerra directa contra el narcotráfico, sino continuar con el fortalecimiento de las fuerzas federales, agentes de inteligencia y la coordinación con todas las autoridades.

14:20 hsHoy

México rechaza el rompimiento diplomático de Perú

Roberto Velasco Álvarez detalló que en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se basó en la Convención de Caracas, Artículo IV para darle asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú, buscada por agentes de seguridad de ese país.

Lo anterior también se basa en el Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que detalla que toda persona tiene derecho a recibir asilo político.

Por su parte, Raquel Serur recordó las ocasiones donde México “salvó” a cientos de personas de persecuciones políticas, además detalló ejemplos de asilo político como los otorgados a ciudadanos españoles, brasileños, chilenos, paraguayos, entre otros.

Finalmente, Pablo Monrroy confirmó que México no ha intervenido ni intervendrá en procesos políticos ni de seguridad en Perú y que no intervendrá en medidas extremas ni desproporcionadas como las que presentó el país sudamericano contra la nación.

14:13 hsHoy

Avance del programa Rutas para la Salud y Programa Nacional de Telemedicina

El Gabinete de Salud también informó que:

  • 8 mil 394 centros de salud han sido reabastecidos
  • 32 mil 577 kits de medicamentos han sido entregados
  • 70 millones de piezas fueron entregadas

Además se informó que México puso en marcha el Programa Nacional de Telemedicina, una herramienta tecnológica que amplia la capacidad resolutiva de primer nivel de atención.

Dicho programa tiene como objetivo fortalecer la atención médica en comunidades rurales en consultas especializadas a distancia de manera gratuita.

14:08 hsHoy

Avances de la estrategia Vive Saludable, vive feliz

Zoé Robledo informó que ya hay más de 6 millones de niños valorados en atención de:

  • Estado nutricional
  • Salud bucal
  • Agudeza visual

Además, el director general del IMSS detalló que el Gobierno de México continuará con el programa México te Abraza, que busca brindar atención médica a compatriotas que lleguen a México en sus primeros tres meses de estancia.

14:00 hsHoy

Campaña de vacunación contra VPH

La Organización Mundial de la Salud en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y el Gobierno de México, fortalecieron y promovieron diversas campañas de salud que permitieron la aplicación de 2 millones 229 mil 617 vacunas.

Además, la vacunación contra el VIH registró al menos 960 mil 548 personas vacunadas, lo que equivale al 42.6% de la meta nacional.

Asimismo, el Gabinete de Salud informó cuatro aspectos importantes a nivel nacional:

  • La inauguración de la nueva Unidad de Medicina Familiar “Nochixtlán”, en Oaxaca
  • Avances significativos en la obra de construcción del nuevo Hospital Regional de Oaxaca
  • Abasto de medicamentos CENADI (BIRMEX-ISSSTE)
  • Mayor cercanía de médicos del ISSSTE con la comunicad con atención en lengua náhuatl

Secretaría de Salud vacunará contra el VPH a 2.5 millones de niñas y niños: así buscará erradicar la enfermedad

David Kershenobich anunció que este año se incluyó a niños mayores de 11 años a la vacunación contra el cáncer cervicouterino

David Kershenobich informó que se
David Kershenobich informó que se buscará vacunar contra el VPH a 2.5 millones de niñas y niños este año. | YouTube

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud federal, anunció que se realizará una campaña de vacunación en contra del VPH, con la cual se prevé inmunizar a 2.5 millones de niñas y niños, como parte de la estrategia para erradicar el cáncer cervicouterino en México y a nivel mundial.

Leer la nota completa
13:52 hsHoy

Plan Michoacán, por la paz y la justicia

Sheinbaum confirmó el reforzamiento de fuerzas federales (en particular la Guardia Nacional) en Michoacán, específicamente Uruapan. Además recordó el homicidio del presidente municipal, Carlos Manzo, donde mencionó que no se hará justicia por medio de la violencia, sino por medio de inteligencia y respeto a la gente.

Asimismo, la mandataria detalló que se pondrá especial atención a las comunidades, autoridades y sectores productivos y sociales.

Sheinbaum presenta “Plan para la Paz y Justicia” en Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

La presidenta anunció reforzamiento de seguridad en el estado y el municipio donde ocurrió el asesinato del edil el pasado 1 de noviembre

La mandataria anunció el reforzamiento
La mandataria anunció el reforzamiento de la seguridad en el estado de Michoacán. (Gobierno de México)

Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un plan de paz y justicia que se llevará a cabo en el estado de Michoacán.

Leer la nota completa
13:48 hsHoy

Quiénes estarán el día de hoy en La Mañanera

El día de hoy Sheinbaum estará acompañada por el Gabinete de Salud, el subsecretario de América del Norte, Roberto Velasco Álvarez; la subsecretaria para América Latina y El Caribe, Raquel Serur; y Pablo Monrroy, director general para América Latina, para detallar el rompimiento diplomático de Perú con México.

Además, la mandataria adelantó que se hablará de un planteamiento que ofrece Sheinbaum estado de Michoacán.

12:37 hsHoy

La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este martes 4 de noviembre desde Palacio Nacional. Sigue minuto a minuto a través de Infobae México.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumCarlos ManzoLa MañaneraPalacio NacionalGobierno de MéxicoMichoacánUruapanmexico-noticias

Últimas noticias

“Delegación de alto nivel viajará a Tailandia”: Miss Universo interviene tras insultos de Nawat a Fátima Bosch

Los organizadores del certamen de belleza lanzaron un comunicado en redes

“Delegación de alto nivel viajará

Precio del dólar canadiense en México hoy 4 de noviembre

Este fue el comportamiento que mantuvo la divisa canadiense en las últimas horas

Precio del dólar canadiense en

Tradición, creatividad y música en vivo: el congreso y festival que transformaron a Puebla en la capital gastronómica de América Latina

Durante cuatro días, chefs, productores y jóvenes talentos compartieron experiencias y saberes en un ambiente de colaboración y celebración que proyectó nuevas alianzas para la región

Tradición, creatividad y música en

Estufas gratuitas en el Edomex: ¿Quiénes podrán registrarse y ser beneficiados?

Arranca programa “Estufas que cuidan” para proteger la salud y el ambiente

Estufas gratuitas en el Edomex:

“Súper peso” se desploma y el dólar alcanza su precio más alto en dos meses

La divisa estadounidense avanzó más de medio punto porcentual de su valor durante las primeras horas de este martes

“Súper peso” se desploma y

ÚLTIMAS NOTICIAS

Jubilaciones: el haber promedio cayó

Jubilaciones: el haber promedio cayó 24% en los últimos 4 años

Martín Yeza: “Si el PRO quiere hacer algo serio, tiene que pensarse al 2031″

La emoción de Belu Lucius en el último acto de jardín de infantes de su hijo menor: “El tiempo está volando”

El futuro de las pantallas digitales se acerca a la reciclabilidad y el bajo impacto ambiental

El Gobierno reactiva la convocatoria para definir aumentos en los salarios de las empleadas domésticas

INFOBAE AMÉRICA

Powerball resultados del 3 de

Powerball resultados del 3 de noviembre de 2025

Tradición, creatividad y música en vivo: el congreso y festival que transformaron a Puebla en la capital gastronómica de América Latina

George W. Bush recordó cómo fue tener a Dick Cheney como vicepresidente: “Confiaba en su consejo honesto y directo”

IA en Fake News - Elecciones 2026: Expertos y autoridades proponen acciones para enfrentar la desinformación durante el proceso electoral

Científicos logran producir un potente pigmento inspirado en el camuflaje de los pulpos

DEPORTES

Óscar Córdoba habló de la

Óscar Córdoba habló de la situación de Miguel Borja en River Plate y aconsejó al delantero colombiano: “Es insostenible que siga”

Brutal agresión en el baloncesto húngaro: despidieron a un jugador tras golpear a un fanático de su equipo

Los Pumas definieron el plantel para la gira de noviembre en la que enfrentarán a Gales, Escocia e Inglaterra

El llamativo perfil en una aplicación de citas de una estrella del tenis que se hizo viral: “Ya pasé mi época de ser una chica jefa”

Las polémicas teorías conspirativas en McLaren en plena lucha de sus pilotos por el título de la Fórmula 1: “Prefieren a Norris”