‘La Mañanera’ de hoy martes 4 de noviembre | Plan Michoacán, Día de la Salud y diplomacia México-Perú, entre lo relevante

La mandataria confirmó que la ley debe ser humanista y no volver a la guerra directa contra el narcotráfico, sino continuar con el fortalecimiento de las fuerzas federales, agentes de inteligencia y la coordinación con todas las autoridades.

14:20 hs

México rechaza el rompimiento diplomático de Perú

Roberto Velasco Álvarez detalló que en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se basó en la Convención de Caracas, Artículo IV para darle asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú, buscada por agentes de seguridad de ese país.

Lo anterior también se basa en el Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que detalla que toda persona tiene derecho a recibir asilo político.

Por su parte, Raquel Serur recordó las ocasiones donde México “salvó” a cientos de personas de persecuciones políticas, además detalló ejemplos de asilo político como los otorgados a ciudadanos españoles, brasileños, chilenos, paraguayos, entre otros.