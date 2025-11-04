‘La Mañanera’ de hoy martes 4 de noviembre | Plan Michoacán, Día de la Salud y diplomacia México-Perú, entre lo relevante

La mandataria confirmó que la ley debe ser humanista y no volver a la guerra directa contra el narcotráfico, sino continuar con el fortalecimiento de las fuerzas federales, agentes de inteligencia y la coordinación con todas las autoridades.
Roberto Velasco Álvarez detalló que en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, México se basó en la Convención de Caracas, Artículo IV para darle asilo político a Betssy Chávez, ex primera ministra de Perú, buscada por agentes de seguridad de ese país.
Lo anterior también se basa en el Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que detalla que toda persona tiene derecho a recibir asilo político.
Por su parte, Raquel Serur recordó las ocasiones donde México “salvó” a cientos de personas de persecuciones políticas, además detalló ejemplos de asilo político como los otorgados a ciudadanos españoles, brasileños, chilenos, paraguayos, entre otros.
Finalmente, Pablo Monrroy confirmó que México no ha intervenido ni intervendrá en procesos políticos ni de seguridad en Perú y que no intervendrá en medidas extremas ni desproporcionadas como las que presentó el país sudamericano contra la nación.
El Gabinete de Salud también informó que:
Además se informó que México puso en marcha el Programa Nacional de Telemedicina, una herramienta tecnológica que amplia la capacidad resolutiva de primer nivel de atención.
Dicho programa tiene como objetivo fortalecer la atención médica en comunidades rurales en consultas especializadas a distancia de manera gratuita.
Zoé Robledo informó que ya hay más de 6 millones de niños valorados en atención de:
Además, el director general del IMSS detalló que el Gobierno de México continuará con el programa México te Abraza, que busca brindar atención médica a compatriotas que lleguen a México en sus primeros tres meses de estancia.
La Organización Mundial de la Salud en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud y el Gobierno de México, fortalecieron y promovieron diversas campañas de salud que permitieron la aplicación de 2 millones 229 mil 617 vacunas.
Además, la vacunación contra el VIH registró al menos 960 mil 548 personas vacunadas, lo que equivale al 42.6% de la meta nacional.
Asimismo, el Gabinete de Salud informó cuatro aspectos importantes a nivel nacional:
David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud federal, anunció que se realizará una campaña de vacunación en contra del VPH, con la cual se prevé inmunizar a 2.5 millones de niñas y niños, como parte de la estrategia para erradicar el cáncer cervicouterino en México y a nivel mundial.
Sheinbaum confirmó el reforzamiento de fuerzas federales (en particular la Guardia Nacional) en Michoacán, específicamente Uruapan. Además recordó el homicidio del presidente municipal, Carlos Manzo, donde mencionó que no se hará justicia por medio de la violencia, sino por medio de inteligencia y respeto a la gente.
Asimismo, la mandataria detalló que se pondrá especial atención a las comunidades, autoridades y sectores productivos y sociales.
Durante la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un plan de paz y justicia que se llevará a cabo en el estado de Michoacán.
El día de hoy Sheinbaum estará acompañada por el Gabinete de Salud, el subsecretario de América del Norte, Roberto Velasco Álvarez; la subsecretaria para América Latina y El Caribe, Raquel Serur; y Pablo Monrroy, director general para América Latina, para detallar el rompimiento diplomático de Perú con México.
Además, la mandataria adelantó que se hablará de un planteamiento que ofrece Sheinbaum estado de Michoacán.
La mandataria Claudia Sheinbaum encabezará La Mañanera del Pueblo este martes 4 de noviembre desde Palacio Nacional. Sigue minuto a minuto a través de Infobae México.