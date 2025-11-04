La Granja VIP: se filtra lista de los supuestos finalistas del reality show de TV Azteca

En TikTok se asegura que La Bea sería la ganadora de La Granja VIP. (TikTok La Granja VIP)

La Granja VIP se ha vuelto uno de los programas de TV Azteca más vistos por el público, por lo que las ‘filtraciones’ sobre los posibles eliminados no se hacen esperar cada fin de semana.

En esta ocasión, a través de TikTok, se difundió una serie de nombres sobre los cinco finalistas del reality 24/7, entre los que destaca el nombre de ‘La Bea’, quien fue nominada en la primera semana, pero se ganó el apoyo del público desde sus primeras horas en el programa.

La Bea se perfila como la favorita para ganar Laa Granja VIP. (Azteca)

Ellos serían los cinco finalistas de La Granja VIP, según lista filtrada

A través de TikTok, se mencionó que los cinco granjeros que llegarían a la semana final son Kim Shantal, César Doroteo, Manola Diez, Alfredo Adame y La Bea.

Sin embargo, se aclara que el nombre de Shantal y Doroteo aún no son seguros, lo que podría indicar que nada está planeado como se menciona comúnmente en ese tipo de formatos.

Ante la información que circula en la plataforma de videos, varios internautas manifestaron su desacuerdo con los nombres y mencionaron que en algunos lugares se debería colocar a Fabiola Campomanes, Sergio Mayer Mori o Eleazar Gómez.

Usuarios piden que Eleazar Gómez y Sergio Mayer Mori deberían de ser finlistas de La Granj VIP. (TV Azteca)

En las últimas semanas, el actor de Atrévete a soñar y el hijo de Bárbara Mori han ganado popularidad en las redes sociales por algunas polémicas dentro de La Granja, lo que los ha llevado a tener mayor apoyo por parte de la audiencia.

No sería la única información filtrada de La Granja VIP

Antes del estreno del esperado reality show, se dio a conocer que una de las mejores pagadas era Fabiola Campomanes, quien habría sido contratada de último momento.

A través de la cuenta de ‘La tía Sandra’ se dio a conocer que el sueldo que estaría recibiendo la actriz era de 435 mil pesos por semana, casi medio millón.

Sin embargo, no sería la mejor pagada de la producción. El periodista Gustavo Adolfo Infante compartió en su programa de YouTube que la celebridad que recibe más dinero es Lola Cortés.

En X han surgido rumores previo al estreno. (Captura de pantalla, X)

De acuerdo con el conductor de programas como De primera mano y El minuto que cambió mi vida, la ex crítica de La Academia estaría recibiendo 500 mil pesos por semana, más que la actriz de melodramas.

Hasta ahora, no se ha filtrado más información sobre el sueldo del resto de los participantes, pero se especula que otros de los mejores pagados serían Alfredo Adame y Sergio Mayer Mori.