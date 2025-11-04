¿Quieres escuchar nueva música? Conoce el top 10 Apple México: las canciones más escuchadas del momento

"Por Esos Ojos" de Fuerza Regida alcanza el sexto sitio del listado. (Instagram/@fuerzaregida)

En una industria en constante actualización, resulta sencillo extraviarse entre la vasta oferta que ofrece Apple. Esta plataforma ha capitalizado la universalidad de la música, consolidándose entre las preferencias de los usuarios mediante un extenso repertorio de canciones y artistas. Sus aplicaciones permiten disfrutar de la música favorita sin depender de una conexión a internet.

La música, presente desde los inicios documentados de la humanidad, actúa como un lenguaje universal capaz de ser comprendido y experimentado por cualquier persona, más allá de fronteras culturales o lingüísticas. Este arte conecta a las personas con sus emociones y provoca desde alegría y nostalgia hasta tristeza, desplegando una diversidad de sensaciones a través de sus distintos estilos y géneros.

Lista de los sencillos más reproducidos

1. TU SANCHO

Fuerza Regida

"TU SANCHO" de Fuerza Regida se queda con el primer lugar del ranking mexicano. (Captura de pantalla X/@BBMAs)

Lo más nuevo de Fuerza Regida, TU SANCHO, entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

2. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

"Cuando No Era Cantante" de El Bogueto, escala a la segunda posición de la lista de reproducción mexicana. (Instagram/@elbogueto)

Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef) de El Bogueto se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la segunda posición.

3. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

La canción estrenó video músical el pasado 16 de junio y aumentó su popularidad en las principales listas de plataformas musicales. Crédito: FUERZA REGIDA

Cosechar éxitos es sinónimo de Fuerza Regida. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Marlboro Rojo, debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. ANSIEDAD

Fuerza Regida

"ANSIEDAD" de Fuerza Regida se queda con el tercer puesto del ranking mexicano. (AP Photo/Marta Lavandier)

El sencillo más reciente de Fuerza Regida ya se vislumbra como un nuevo clásico. ANSIEDAD entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. PIÉNSALO

Junior H

"PIÉNSALO" del cantante mexicano Junior H logra posicionarse en el quinto lugar del listado. (Foto AP/Felix Marquez)

PIÉNSALO se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Junior H está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

6. HOLLYWOOD

Peso Pluma y Estevan Plazola

"HOLLYWOOD" del cantante mexicano Peso Pluma se queda con la octava posición del ranking mexicano. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Esta rolade Peso Pluma y Estevan Plazola está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 6. Ayer se encontraba en el sitio número 9, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

7. Por Esos Ojos

Fuerza Regida

"Por Esos Ojos" de Fuerza Regida alcanza el séptimo sitio del listado. (Instagram/@fuerzaregida)

Por Esos Ojos de Fuerza Regida es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la séptima posición.

8. Perlas Negras

Natanael Cano y Gabito Ballesteros

"Perlas Negras" del cantante mexicano Natanael Cano, domina la octava posición. (Foto AP/Fernando Llano, archivo)

La melodía de Natanael Cano y Gabito Ballesteros va en descenso: ya llega a la octava posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 5.

9. EXCESOS

Fuerza Regida

"EXCESOS" de Fuerza Regida se posiciona en el noveno lugar del top 10 en México. (Instagram/@fuerzaregida)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Fuerza Regida. Quizás por esto es que EXCESOS debuta en el ranking directamente en el noveno puesto.

10. gervonta

Peso Pluma

"gervonta" de Peso Pluma se queda con el décimo puesto del listado estadounidense. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

gervonta, interpretado por Peso Pluma, sigue en el décimo lugar de la lista.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

La plataforma sigue consolidándose como uno de los servicios de streaming más importantes del mercado global. A lo largo del, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año anterior, una tendencia ascendente que refleja la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.