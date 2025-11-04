México

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Con cientos de miles de pasajeros al día, el aeropuerto capitalino llega a sufrir alteraciones en su operación

Guardar
El AICM suma cientos de
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de Latinoamérica. Debido a los innumerables vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son inevitables.

Es por eso que el AICM da a conocer en tiempo real el estatus de todos sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas del lunes 3 de noviembre.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM actualiza en vivo
AICM actualiza en vivo el estado de sus operaciones (Twitter/AICM_mx)

Vuelo: AM680

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:14

Estatus: Demorado

Vuelo: AM694

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:15

Estado: Demorado

Vuelo: Q64051

Destino: San Jose Cr

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:50

Estatus: Demorado

Vuelo: VB1104

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 13:05

Estado: Demorado

Vuelo: Y4182

Destino: Tijuana

Aerolínea: Volaris

Hora: 13:05

Estatus: Demorado

Vuelo: AM1052

Destino: Oaxaca

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:30

Estatus: Demorado

Vuelo: AM318

Destino: Tuxtla

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:30

Estado: Demorado

Vuelo: AM246

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:35

Estado: Demorado

Vuelo: AM546

Destino: Cancun

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:35

Estatus: Demorado

Vuelo: AM136

Destino: Leon/Bajio

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:40

Estatus: Demorado

Vuelo: AM2646

Destino: Zacatecas

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:40

Estado: Demorado

Vuelo: AM810

Destino: Villahermo

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 17:40

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o retrasado, los usuarios cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 3 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias

Receta de hot cakes de avena y frutos rojos sin harina ni azúcar aptos para celíacos

Esta versión alternativa a los hot cakes tradicionales sin duda es ideal para una antojo saludable

Receta de hot cakes de

Fonacot amplía horarios durante el Buen Fin para atender solicitudes de crédito

El objetivo principal de esta medida es atender la demanda de quienes buscan aprovechar promociones

Fonacot amplía horarios durante el

¿Cuáles negocios y tarjetas participan en el sorteo que hará el SAT este Buen Fin?

Las compras realizadas durante el evento se inscriben automáticamente, permitiendo a los clientes acceder a premios sin gestiones extra ni registros manuales

¿Cuáles negocios y tarjetas participan

Senadores de Morena, PT y Verde condenan “el cobarde asesinato” de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Legisladores expresaron, además, solidaridad con la familia del presidente municipal michoacano

Senadores de Morena, PT y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos explosivos en Badiraguato, Sinaloa

Este es el partido político al que pertenecía Carlos Manzo

Reportan que fue identificado el asesino de Carlos Manzo: sería familiar de un operador ligado al CJNG

Enfrentamiento armado en Guasave, Sinaloa, deja 13 muertos y cuatro detenidos, confirma García Harfuch

Procesan a siete personas que tenían armas, droga y equipo electrónico en casas de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Carlos Rivera podría convertirse en

Carlos Rivera podría convertirse en papá por segunda vez en breve: “Es un sueño presente”

Corona Capital 2025 libera sus horarios por día: consulta qué artistas se empalman

Sobrinas de Héctor Terrones niegan abandono al diseñador y revelan detalles de sus últimos días: “Él lo decidió”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 3 de noviembre

Roban bolsa con dinero y tarjetas a Rocío Sánchez Azuara en tienda departamental en Polanco

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo