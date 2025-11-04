México

Euro: cotización de cierre hoy 4 de noviembre en México

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 21,46 pesos mexicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,33% si se compara con los 21,39 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro registra una bajada 0,1%; pero en términos interanuales aún acumula un incremento del 1,77%.

Respecto de días pasados, frenó con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas cuatro sesiones. En los pasados siete días la volatilidad presentó un balance manifiestamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, por lo tanto su cotización está presentando menos cambios de lo normal últimamente.

El "superpeso" mexicano ante el euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Pronósticos económicos para 2025

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Popocatépetl reportó 45 exhalaciones y más de 7 horas de tremor este martes 4 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl reportó 45 exhalaciones y

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo

Se ha incrementado la posibilidad de que sea designada como reemplazo del presidente municipal del ayuntamiento de Uruapan

Claudia Sheinbaum recibe en Palacio

¿Cómo quedará la última jornada de la Liga MX de acuerdo a la IA?

La inteligencia artificial anticipa resultados clave, duelos decisivos y escenarios de clasificación rumbo al cierre del torneo

¿Cómo quedará la última jornada

Suman a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Los periodistas detrás del listado aseguraron que tanto el primo como el tío del gobernador están recluidos en EEUU por nexos con el mismo cártel

Suman a Alfredo Ramírez Bedolla,

Pensión Mujeres Bienestar 2025: calendario oficial de pagos de noviembre

El último depósito del año comenzó a distribuirse desde el pasado lunes 3 de noviembre

Pensión Mujeres Bienestar 2025: calendario
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman a Alfredo Ramírez Bedolla,

Suman a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, a lista de Narcopolíticos por presuntos nexos con Cárteles Unidos

Detienen en Edomex a Tania “N”, presunta generadora de violencia en territorio del CJNG

Rocha Moya niega detención de “El Chapo Isidro” tras operativo que dejó 13 abatidos en Sinaloa

Dan 25 años de prisión a “El Saurín”, ligado a La Familia Michoacana por secuestro

Trasladan a “El Charro”, jefe de plaza del CJNG en Aguascalientes, al penal del Altiplano en Edomex

ENTRETENIMIENTO

José Madero planea darse un

José Madero planea darse un descanso en la música: “Estoy en un momento oscuro de mi vida”

Pati Chapoy apoya a Fátima Bosch y condena ofensa de Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025: “La humilló”

¿No alcanzaste boletos para el Corona Capital 2025? Será transmitido por esta plataforma de streaming

Joaquín Cosío reta a Sheinbaum y convoca a unirse a marcha de la Generación Z que exige su revocación de mandato

Cazzu presume su nuevo tatuaje y desata controversia en redes: ¿Qué significa?

DEPORTES

¿Cómo quedará la última jornada

¿Cómo quedará la última jornada de la Liga MX de acuerdo a la IA?

Penta Zero Miedo y Rey Fénix encienden rumores de su regreso a AAA

PSG vs Bayern Münich: a qué hora y dónde ver desde México a los bávaros en la Champions League

Dafne Navarro y Mariola García lideran la delegación mexicana rumbo al mundial de gimnasia de trampolín en Pamplona 2025

Austin Aries elogia la Arena México del CMLL y confiesa su admiración por la Lucha Libre Mexicana