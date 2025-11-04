México

Estufas gratuitas en el Edomex: ¿Quiénes podrán registrarse y ser beneficiados?

Arranca programa “Estufas que cuidan” para proteger la salud y el ambiente

Guardar
Estufas que cuidan Edomex programas
Estufas que cuidan Edomex programas sociales

El gobierno del Estado de México, puso en marcha el proyecto “Estufas que cuidan”, una estrategia que busca mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses, proteger el medio ambiente y fortalecer las tradiciones culinarias que dan identidad a las comunidades del territorio estatal.

El arranque oficial estuvo encabezado por Alhely Rubio Arronis, titular de la SMAyDS, quien entregó las primeras 65 Estufas Eficientes de Leña a habitantes del municipio sede del evento.

Estos equipos permiten un uso más limpio y seguro de la leña, al disminuir significativamente la emisión de humo al interior de las viviendas, lo que ayuda a prevenir enfermedades respiratorias.

Además, optimizan el uso del combustible, generando hasta un 60% de ahorro, lo que representa un apoyo directo a la economía familiar.

Familias beneficiadas

Inició programa 'Estufas que cuidan"
Inició programa 'Estufas que cuidan" en el Edo mex (Gob. Edomex)

El programa es impulsado por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) y el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), y beneficiará a familias de bajos ingresos en 30 municipios de la Zona Oriente y del Valle de Toluca.

Como parte de esta iniciativa, se entregarán de manera gratuita mil 441 Estufas Eficientes de Leña y 618 Estufas de Inducción Eléctrica, diseñadas para reducir la contaminación dentro de los hogares y disminuir el consumo de combustibles, las personas interesadas en obtener una, deberán contactar al IEECC.

Rubio Arronis destacó que el proyecto prioriza a comunidades cercanas a los volcanes, donde las familias enfrentan condiciones climáticas severas en temporada invernal y recurren a fogones dentro de sus casas para calentarse y cocinar.

Reducción de CO2

Con las 'Estufas que cuidan'
Con las 'Estufas que cuidan' se busca reducir los índices contaminantes por la quema de leña (Gob. Edomex)

Sin embargo, esta práctica puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono y graves problemas de salud, riesgos que se busca mitigar con la implementación de estas estufas más seguras y eficientes.

Asimismo, la iniciativa contribuye a reducir las emisiones contaminantes derivadas de la quema de leña, lo que abona a la lucha contra el cambio climático y a la protección de los bosques mexiquenses, al mismo tiempo que preserva el arraigo cultural y gastronómico de las cocinas tradicionales.

El programa incluye capacitación especializada para las familias beneficiarias sobre el uso y mantenimiento de las estufas, garantizando su durabilidad y correcto funcionamiento.

Finalmente, la titular de la SMAyDS enfatizó que este esfuerzo forma parte de las estrategias del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, que impulsan una transición energética justa, responsable y con enfoque de justicia climática y sostenibilidad social en beneficio de quienes más lo necesitan.

Temas Relacionados

Estufas que cuidanProgramas SocialesEdomexmexico-noticias

Más Noticias

“Súper peso” se desploma y el dólar alcanza su precio más alto en dos meses

La divisa estadounidense avanzó más de medio punto porcentual de su valor durante las primeras horas de este martes

“Súper peso” se desploma y

Asilo político en México de Betssy Chávez es por violaciones a derechos procesales y persecución política, argumenta SRE

Este martes, durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional se pronunció sobre el hecho

Asilo político en México de

Sheinbaum presenta “Plan para la Paz y Justicia” en Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

La presidenta anunció reforzamiento de seguridad en el estado y el municipio donde ocurrió el asesinato del edil el pasado 1 de noviembre

Sheinbaum presenta “Plan para la

Secretaría de Salud vacunará contra el VPH a 2.5 millones de niñas y niños: así buscará erradicar la enfermedad

David Kershenobich anunció que este año se incluyó a niños mayores de 11 años a la vacunación contra el cáncer cervicouterino

Secretaría de Salud vacunará contra

Raúl Rocha y Nawat: el origen de una guerra de poder que sacude a Miss Universo 2025 y a Fátima Bosch

La representante de México denunció violencia verbal de parte del empresario tailandés previo a la celebración del certamen en Bangkok

Raúl Rocha y Nawat: el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este es el lugar al

Este es el lugar al que habrían huido Los Chapitos por temor a ‘El Chapo isidro’, según Anabel Hernández

Quién es ‘El Chapo Isidro’, el líder del Cártel de Guasave que se perfila a ganar la guerra en Sinaloa, según Anabel Hernández

¿Quién es Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro reportado como desaparecido?

El rastro del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo: de la caída de “El Rino” al ataque de “El Cuate” en Uruapan

Desaparición de Alejandro Correa: Hallan pertenencias del exalcalde de Zinapécuaro y ventilan que tuvo riña en bar

ENTRETENIMIENTO

“Delegación de alto nivel viajará

“Delegación de alto nivel viajará a Tailandia”: Miss Universo interviene tras insultos de Nawat a Fátima Bosch

Raúl Rocha y Nawat: el origen de una guerra de poder que sacude a Miss Universo 2025 y Fátima Bosch

La Granja VIP en vivo hoy martes 4de noviembre: Lola Cortés en riego de ser eliminada tras su nominación

“Si les quitan su dignidad, deben irse”: Fátima Bosch tras ser insultada por Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025

La Granja VIP: Sergio Mayer Mori manda contundente mensaje a su ex Natalia Súbtil | Video

DEPORTES

Infobae

Critican al Tec de Monterrey por no anunciar el castigo al jugador de Borregos que pisó intencionalmente a un rival

Penta derrota a El Grande Americano y Dragon Lee retiene el Campeonato en Parejas junto a AJ Styles en WWE RAW

México inicia su camino en el Mundial Sub-17 2025 en Qatar: rivales, calendario, jugadores clave y dónde ver

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB