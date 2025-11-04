Estufas gratuitas en el Edomex: ¿Quiénes podrán registrarse y ser beneficiados?

Estufas que cuidan Edomex programas sociales

El gobierno del Estado de México, puso en marcha el proyecto “Estufas que cuidan”, una estrategia que busca mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses, proteger el medio ambiente y fortalecer las tradiciones culinarias que dan identidad a las comunidades del territorio estatal.

El arranque oficial estuvo encabezado por Alhely Rubio Arronis, titular de la SMAyDS, quien entregó las primeras 65 Estufas Eficientes de Leña a habitantes del municipio sede del evento.

Estos equipos permiten un uso más limpio y seguro de la leña, al disminuir significativamente la emisión de humo al interior de las viviendas, lo que ayuda a prevenir enfermedades respiratorias.

Además, optimizan el uso del combustible, generando hasta un 60% de ahorro, lo que representa un apoyo directo a la economía familiar.

Familias beneficiadas

Inició programa 'Estufas que cuidan" en el Edo mex (Gob. Edomex)

El programa es impulsado por la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (SMAyDS) y el Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático (IEECC), y beneficiará a familias de bajos ingresos en 30 municipios de la Zona Oriente y del Valle de Toluca.

Como parte de esta iniciativa, se entregarán de manera gratuita mil 441 Estufas Eficientes de Leña y 618 Estufas de Inducción Eléctrica, diseñadas para reducir la contaminación dentro de los hogares y disminuir el consumo de combustibles, las personas interesadas en obtener una, deberán contactar al IEECC.

Rubio Arronis destacó que el proyecto prioriza a comunidades cercanas a los volcanes, donde las familias enfrentan condiciones climáticas severas en temporada invernal y recurren a fogones dentro de sus casas para calentarse y cocinar.

Reducción de CO2

Con las 'Estufas que cuidan' se busca reducir los índices contaminantes por la quema de leña (Gob. Edomex)

Sin embargo, esta práctica puede provocar intoxicaciones por monóxido de carbono y graves problemas de salud, riesgos que se busca mitigar con la implementación de estas estufas más seguras y eficientes.

Asimismo, la iniciativa contribuye a reducir las emisiones contaminantes derivadas de la quema de leña, lo que abona a la lucha contra el cambio climático y a la protección de los bosques mexiquenses, al mismo tiempo que preserva el arraigo cultural y gastronómico de las cocinas tradicionales.

El programa incluye capacitación especializada para las familias beneficiarias sobre el uso y mantenimiento de las estufas, garantizando su durabilidad y correcto funcionamiento.

Finalmente, la titular de la SMAyDS enfatizó que este esfuerzo forma parte de las estrategias del Plan de Desarrollo del Estado de México 2023–2029, que impulsan una transición energética justa, responsable y con enfoque de justicia climática y sostenibilidad social en beneficio de quienes más lo necesitan.