Estas son las tres maneras en las que el Ejército apoyó a Carlos Manzo, según Trevilla Trejo

Trevilla Trejo participó en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum (Infobae/Josúe Aviles)

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fueron compartido más detalles sobre las acciones para la protección de quien fuera presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En el evento estuvo presente el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, quien aseguró que al funcionario se le brindo apoyo de por lo menos tres maneras, según comentó el 3 de noviembre.

Tres momentos

Trevilla Trejo asegura que la primera vez que apoyaron a Carlos Manzo fue en diciembre, cuando le fue asignada seguridad personal, de manera específica, el jefe del Ejército indicó que le apoyaron seis integrantes de la Guardia Nacional.

Según compartió el funcionario, la asignación de los uniformados fue realizada luego de un análisis de riesgo, tras lo cual fue determinado que su seguridad inmediata estaría a cargo de efectivos de la Policía Municipal, específicamente con personal de confianza para Manzo.

La Fiscalía General del Estado reveló los primeros videos de la ruta del asesino del alcalde Crédito: FB: Alfredo Ramírez Bedolla

“Hizo buen trabajo, hasta que se presentó estas circunstancias lamentables, debido principalmente por la vulnerabilidad que presentaba el evento, en genera”, destacó Trevilla Trejo.

Los guardias nacionales estaban encargados de la seguridad periférica en los recorridos que realizaba. Compartió que los efectivos cuentan con armas largas y con rapacidad de enfrentar grupos delincuenciales.

Ahora bien, el segundo momento destacado por el encargado de Defensa sucedió el mes de mayo, fecha en la que la seguridad de Carlos Manzo fue reforzada con ocho antes y un vehículo.

Finalmente, Manzo fue apoyado en operaciones: “Otra de las maneras con las que se apoyó fue realizando operaciones, operaciones en forma”.

Tras el asesinato del funcionario hubo movilizaciones sociales (REUTERS/Ivan Arias)

Se trata de operativos con objetivos en específico en un área y tiempo determinado. Trevilla Trejo comentó sobre el despliegue de mil 200 agentes de seguridad en el periodo del 1 de mayo al 6 de junio, lo anterior en la “Operación Chutani”.

También se refirió a los reportes sobre el retiro de 200 elementos de la Guardia Nacional de Uruapan. Explicó que en ocasiones son solicitados elementos de entidades donde no hay mucha actividad delincuencial. Los hechos expresados por Carlos Manzo en octubre pasado estaban dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El titular del Ejército señala que el retiro mencionado por Manzo obedeció a relevos de efectivos.

“Se destina el personal militar o de la Guardia Nacional de otros mandos territoriales. Y ese personal se tiene que estar relevando, se tiene que estar sustituyendo”, comentó Trevilla.