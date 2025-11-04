México

Estas son las tres maneras en las que el Ejército apoyó a Carlos Manzo, según Trevilla Trejo

Fue realizado un análisis de riesgo previo a la asignación de elementos de seguridad municipales

Guardar
Trevilla Trejo participó en la
Trevilla Trejo participó en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum (Infobae/Josúe Aviles)

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fueron compartido más detalles sobre las acciones para la protección de quien fuera presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En el evento estuvo presente el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo, quien aseguró que al funcionario se le brindo apoyo de por lo menos tres maneras, según comentó el 3 de noviembre.

Tres momentos

Trevilla Trejo asegura que la primera vez que apoyaron a Carlos Manzo fue en diciembre, cuando le fue asignada seguridad personal, de manera específica, el jefe del Ejército indicó que le apoyaron seis integrantes de la Guardia Nacional.

Según compartió el funcionario, la asignación de los uniformados fue realizada luego de un análisis de riesgo, tras lo cual fue determinado que su seguridad inmediata estaría a cargo de efectivos de la Policía Municipal, específicamente con personal de confianza para Manzo.

La Fiscalía General del Estado reveló los primeros videos de la ruta del asesino del alcalde Crédito: FB: Alfredo Ramírez Bedolla

“Hizo buen trabajo, hasta que se presentó estas circunstancias lamentables, debido principalmente por la vulnerabilidad que presentaba el evento, en genera”, destacó Trevilla Trejo.

Los guardias nacionales estaban encargados de la seguridad periférica en los recorridos que realizaba. Compartió que los efectivos cuentan con armas largas y con rapacidad de enfrentar grupos delincuenciales.

Ahora bien, el segundo momento destacado por el encargado de Defensa sucedió el mes de mayo, fecha en la que la seguridad de Carlos Manzo fue reforzada con ocho antes y un vehículo.

Finalmente, Manzo fue apoyado en operaciones: “Otra de las maneras con las que se apoyó fue realizando operaciones, operaciones en forma”.

Tras el asesinato del funcionario
Tras el asesinato del funcionario hubo movilizaciones sociales (REUTERS/Ivan Arias)

Se trata de operativos con objetivos en específico en un área y tiempo determinado. Trevilla Trejo comentó sobre el despliegue de mil 200 agentes de seguridad en el periodo del 1 de mayo al 6 de junio, lo anterior en la “Operación Chutani”.

También se refirió a los reportes sobre el retiro de 200 elementos de la Guardia Nacional de Uruapan. Explicó que en ocasiones son solicitados elementos de entidades donde no hay mucha actividad delincuencial. Los hechos expresados por Carlos Manzo en octubre pasado estaban dirigidos a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El titular del Ejército señala que el retiro mencionado por Manzo obedeció a relevos de efectivos.

“Se destina el personal militar o de la Guardia Nacional de otros mandos territoriales. Y ese personal se tiene que estar relevando, se tiene que estar sustituyendo”, comentó Trevilla.

Temas Relacionados

MichoacánUruapanRicardo Trevilla TrejoCarlos Manzomexico-noticias

Más Noticias

Menor de edad asesina a guardia de tienda departamental en el centro de la CDMX

El menor presuntamente se encontraba fardeando y atacó a balazos al elemento de seguridad privada cuando lo descubrió

Menor de edad asesina a

Panqué de chocolate con almendras, sin harina para aumentar masa muscular y bajar de peso

Bizcocho saludable comienza a ganar terreno dentro de la preparación de recetas fitness

Panqué de chocolate con almendras,

Mi Beca para Empezar: Dónde será la entrega de las tarjetas para los nuevos beneficiarios de preescolar y primaria el próximo 5 de noviembre

Este programa busca apoyar a los niños para prevenir la deserción escolar

Mi Beca para Empezar: Dónde

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: así es por dentro el rancho abandonado del divo en Nuevo México

La icónica propiedad de Juan Gabriel, con sus cincuenta y tres habitaciones y recuerdos intactos, permanece abandonada, mostrando la huella imborrable del cantante y los momentos que compartió con sus hijos en Santa Fe

“Juan Gabriel: Debo, puedo y

¿Cuáles son las diferencias entre pintura vinílica y acrílica?

Cada tipo de recubrimiento responde a necesidades específicas, desde resistencia a la humedad hasta facilidad de aplicación

¿Cuáles son las diferencias entre
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos

Ejército Mexicano asegura 21 artefactos explosivos en Badiraguato, Sinaloa

Este es el partido político al que pertenecía Carlos Manzo

Reportan que fue identificado el asesino de Carlos Manzo: sería familiar de un operador ligado al CJNG

Enfrentamiento armado en Guasave, Sinaloa, deja 13 muertos y cuatro detenidos, confirma García Harfuch

Procesan a siete personas que tenían armas, droga y equipo electrónico en casas de CDMX

ENTRETENIMIENTO

“Juan Gabriel: Debo, puedo y

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”: así es por dentro el rancho abandonado del divo en Nuevo México

Mon Laferte anuncia gira por México: ciudades, fechas y preventa para el ‘Femme Fatale Tour’

Carlos Rivera podría convertirse en papá por segunda vez en breve: “Es un sueño presente”

Corona Capital 2025 libera sus horarios por día: consulta qué artistas se empalman

Sobrinas de Héctor Terrones niegan abandono al diseñador y revelan detalles de sus últimos días: “Él lo decidió”

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo