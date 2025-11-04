Cruz Azul vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2025

Los universitarios se juegan la vida en el Estadio Cuauhtémoc con cinco equipos al acecho por su lugar. (Ilustración: Jesús Aviles)

El Torneo de Apertura 2025 llega a su cierre con un partido que promete grandes emociones. Este sábado 8 de noviembre, Cruz Azul y Pumas UNAM se enfrentarán en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla con la obligación de ganar para asegurar sus respectivos objetivos dentro del campeonato.

Para Cruz Azul, la meta es clara: mantener el superliderato del torneo. Los celestes llegan a esta última jornada con 35 puntos y dependen de sí mismos para terminar en la cima. Una victoria sobre Pumas los dejaría con 38 unidades, inalcanzables para sus perseguidores. Sin embargo, un empate o una derrota abriría la puerta a equipos como Toluca, América o Tigres, quienes aún tienen posibilidades matemáticas de arrebatarles la primera posición.

En contraparte, los Pumas de la UNAM llegan al duelo con una presión mayúscula. Ocupan la décima posición con 18 puntos, lo que actualmente les da el último boleto al Play-In. Sin embargo, su permanencia en esa zona no está garantizada, ya que Santos Laguna, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa los siguen muy de cerca con 17 y 16 unidades. Un empate o una derrota podría dejar a los universitarios fuera de la Fiesta Grande.

El encuentro se disputará a las 21:05 horas y podrá verse en televisión abierta por Canal 5 o en la plataforma de streaming ViX Premium, en lo que se anticipa como uno de los duelos más seguidos de la jornada.

La afición de ambos equipos ha expresado gran expectativa, ya que el choque no solo define posiciones, sino también la moral con la que cada plantel llegaría a la liguilla. Cruz Azul buscará confirmar su dominio de todo el torneo, mientras que Pumas se aferra a la esperanza de continuar con vida en el certamen.

La última jornada del Apertura 2025 promete ser una verdadera prueba de carácter para ambos clubes, donde cada jugada puede definir el destino de una temporada.