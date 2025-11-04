Ángela Aguilar revela en redes que ha pensado dejar el legado musical de su familia

Ángela ha estado publicando videos promocionales de su próxima gira. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar compartió un mensaje en sus redes sociales antes de comenzar la gira “Libre Corazón” en varios escenarios de Estados Unidos. En el video difundido a través de sus historias de Instagram, en esta ocasión la artista hizo referencia a la tradición musical de su familia y expuso las emociones que le genera presentarse en público bajo el legado que la rodea.

La hija de Pepe Aguilar, publicó un clip compuesto por fragmentos de conciertos pasados, imágenes junto a sus abuelos y hermanos, así como fotos de su infancia. La secuencia incluyó un momento en que aparece con su abuela Flor Silvestre, con Antonio Aguilar y su padre en un escenario, reforzando la transmisión generacional dentro del entorno artístico de los Aguilar.

En la grabación, se escucha a Ángela Aguilar que revela una faceta personal frente a los desafíos de la fama. “Tú piensas que está difícil, pero no está difícil. Con el llanto en mi garganta, el nudo aflojó, aunque mi esperanza en el camino hace tiempo se perdió”, sostiene la cantante. En otro fragmento, Aguilar afirma: “No les miento que mil veces he querido abandonar el camino forjado generaciones atrás, y es justo donde encuentro la fuerza de continuar”.

En el videoclip, la hija de Pepe Aguilar confesó sus miedos. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

De esta manera la artista subrayó el papel del linaje familiar como fuente de motivación y resistencia frente a los cuestionamientos públicos que ha recibido en meses recientes.

Este video es parte de una serie de publicaciones que la cantante ha realizado en días previos de su nueva gira. Mediante estos contenidos audiovisuales, la intérprete ha buscado mostrar el contexto íntimo que acompaña sus decisiones profesionales y la presión derivada de pertenecer a una de las familias más conocidas de la música nacional.

La gira “Libre Corazón” recorrerá diversas ciudades de Estados Unidos, marcando una nueva etapa en la trayectoria de la intérprete de “El Equivocado” dentro del regional mexicano. Las publicaciones recientes han generado múltiples reacciones entre sus seguidores y mantienen la atención puesta en los retos y aspiraciones que la intérprete se plantea bajo el legado familiar.

La cantante está por iniciar su gira por Estados Unidos. (@angela_aguiolar, Instagram)

Cabe recordar que en otro de sus videos, la artista lanzó el siguiente mensaje: “Entre más tiempo pasaba, más me olvidaba de lo que un día fue. Mi lugar seguro se convirtió en un campo de batalla y rendirme parecía la única opción. Hoy les ofrezco mi canto si es que no les gusta quién soy”, expresó.

Las imágenes de ese video incluyeron escenas de conciertos pasados y material de recientes ensayos de Ángela Aguilar. Su mensaje desató una ola de comentarios entre seguidores, quienes interpretaron la publicación como parte de su preparación emocional para el tour. Sin embargo también provocó fuertes críticas por parte de los internautas.