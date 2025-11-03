México

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este lunes

Si vas a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información es de tu interés

Guardar
El AICM actualiza en vivo
El AICM actualiza en vivo el estatus de sus vuelos (Infobae)

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto capitalino reporta el estatus en en vivo de sus vuelos.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 5:00 horas del lunes 3 de noviembre.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: AM680

Destino: Montreal

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:14

Estado: Demorado

Vuelo: AM694

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:15

Estado: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los usuarios tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Estas son las marcas de cacahuates con exceso de sodio, según Profeco

La Procuraduría del Consumidor analizó 35 productos: 17 cacahuates salados y 18 cacahuates japoneses

Estas son las marcas de

Los últimos post de Carlos Manzo: así denunció la infiltración del narco en Uruapan antes de su asesinato

En sus publicaciones en redes sociales, el alcalde exhibió golpes al CJNG y otros grupos criminales

Los últimos post de Carlos

Omahi habla de su repentina nominación y salida de La Granja VIP: “Se me quitaron las ganas de jugar”

Omahi se convirtió en el tercer eliminado del reality

Omahi habla de su repentina

Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán: Esto es lo que se sabe del caso

El expresidente municipal fue visto por última vez en Tierras Coloradas la madrugada del domingo

Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de

Temblor en Chiapas: se registra sismo de 4.1 en Arriaga

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Chiapas: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los últimos post de Carlos

Los últimos post de Carlos Manzo: así denunció la infiltración del narco en Uruapan antes de su asesinato

Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán: Esto es lo que se sabe del caso

Asesinan con más de 50 balas a “El Cando” en Tecate, operador clave del Cártel de Sinaloa

Aseguran más de 100 kilos de cocaína en Baja California

La vez que Carlos Manzo enfrentó a Ramírez Bedolla por violencia extrema en Uruapan: “Sobre mi cadáver”

ENTRETENIMIENTO

Omahi habla de su repentina

Omahi habla de su repentina nominación y salida de La Granja VIP: “Se me quitaron las ganas de jugar”

‘¿Quién es la máscara?’, qué personaje fue el cuarto eliminado

La Granja VIP: quiénes son los peones de la cuarta semana

Hijo de AMLO responde a Molotov tras ‘mentada’ a la 4T: “Nuestro pueblo hoy está mejor que nunca y muy feliz”

Yulay reacciona al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan con el que hizo un video: “Nuestra única esperanza”

DEPORTES

Galería de fotos: los momentos

Galería de fotos: los momentos más impactantes del Tzompantli de Máscaras 2025 del CMLL

Blue Panther rinde homenaje a las leyendas fallecidas del CMLL con un zarape en el Tzompantli de Máscaras 2025

México derrotó a Italia en el mundial Sub-17 femenil y avanza a semifinales

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana