“Súper peso” le arruina la fiesta al dólar, rompe racha negativa y arranca el mes con ganancias importantes

Buen inicio de semana y de mes para el tipo de cambio en México luego que el precio del dólar registró una baja importante tras la apertura de mercados de este lunes 3 de noviembre de 2025.

El dólar estadounidense se paga en la sesión de hoy a 18,49 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,4% con respecto a los 18,56 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con esta cotización, la moneda mexicana rompe con una racha negativa de cinco semanas a la baja frente a la divisa estadounidense.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota un incremento 0,45% aunque, por el contrario, en el último año mantiene aún una bajada del 10,24%.

Por qué bajó el precio del dólar en México

Precio del dolar en México (REUTERS/Edgard Garrido/Archivo)

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio es impulsado por el fortalecimiento del peso que logra mantener a raya el aumento que registró el dólar frente a la mayoría de sus contrapartes.

Los inversores están atentos a la actualización del índice PMI manufacturero en México durante octubre, el cual se publicará a las 9:00 horas.

Por su parte, el dólar se ha visto beneficiado ante un menor nerviosismo sobre el entorno comercial, a pesar de la incertidumbre que ha generado el actual cierre del gobierno de Estados Unidos que podría extenderse al más largo la historia.

Ante este escenario, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) podría limitar las expectativas de un recorte adicional en la última reunión del año.

Esto luego que el propio presidente de la FED, Jerome Powell, advirtiera que aún no está seguro un recorte extra a la tasa de referencia a final de año, debido a la falta de datos oficiales por el cierre de gobierno.

Las palabras de Powell tuvieron mayor impacto al decirlas el mismo día que anunció la más reciente baja en la tasa de interés.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.