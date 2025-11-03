México

Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 3 de noviembre

El clima en México a veces puede sorprender a las personas al pasar del calor a la lluvia en un mismo día

Guardar
Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 3 de noviembre

El frente frío núm. 12 se desplazará sobre el litoral del golfo de México, interaccionará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; además de lluvias y chubascos en la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente propiciará un descenso en las temperaturas con posibles heladas en el norte, noreste, oriente y centro del país, así como evento de “Norte” muy fuerte con rachas de viento de 70 a 80 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, además del istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, noreste, centro y sur del territorio nacional. A su vez, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte de la República Mexicana. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono
Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Sierra Norte), Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja), Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala y Quintana Roo. Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz, además del istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Yulay reacciona al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan con el que hizo un video: “Nuestra única esperanza”

Tras la muerte del presidente municipal de Uruapan, el influencer expresó en redes sociales un mensaje cargado de consternación

Yulay reacciona al asesinato de

La Granja VIP: Quién fue el tercer eliminado del reality

La salida de este famoso provocó gran sorpresa entre sus compañeros y la audiencia

La Granja VIP: Quién fue

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí los resultados de los sorteos del 2 de noviembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Ganaste el Chispazo? Descubre aquí

Fiscalía de Michoacán investiga daños en Palacio de Gobierno tras protestas por asesinato de Carlos Manzo: hay 8 detenidos

El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, detonó jornadas de protesta en Michoacán

Fiscalía de Michoacán investiga daños

Fernando Delgadillo comparte fotografías en Mixquic previo a su presentación por Día de Muertos

El cantante de trova se presentará en este punto de la alcaldía Tláhuac como parte de las actividades por esta celebración anual

Fernando Delgadillo comparte fotografías en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran más de 100 kilos

Aseguran más de 100 kilos de cocaína en Baja California

La vez que Carlos Manzo enfrentó a Ramírez Bedolla por violencia extrema en Uruapan: “Sobre mi cadáver”

Drogas y armas de uso exclusivo del Ejército: así registró el youtuber Yulay la violencia en Uruapan, antes del asesinato de Carlos Manzo

Asesinan a dos personas en ataque directo en Coyoacán, CDMX: estarían ligadas con un grupo delictivo

Ejército inhabilita laboratorio con más de cuatro toneladas de sustancias para la fabricación de droga en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Yulay reacciona al asesinato de

Yulay reacciona al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan con el que hizo un video: “Nuestra única esperanza”

La Granja VIP: Quién fue el tercer eliminado del reality

Fernando Delgadillo comparte fotografías en Mixquic previo a su presentación por Día de Muertos

Conoce cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes México que no para de sonar

Por qué Juan Gabriel se convirtió en referencia para Las Guerreras K-pop

DEPORTES

Blue Panther rinde homenaje a

Blue Panther rinde homenaje a las leyendas fallecidas del CMLL con un zarape en el Tzompantli de Máscaras 2025

México derrotó a Italia en el mundial Sub-17 femenil y avanza a semifinales

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas