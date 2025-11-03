Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 3 de noviembre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

México enfrenta una semana con cambios de temperatura que afectarán a las distintas regiones del país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido varias alertas debido a fenómenos atmosféricos que podrían impactar la vida cotidiana de los ciudadanos. Las temperaturas y condiciones varían significativamente de un estado a otro, lo que requiere atención.

Es crucial que la población se mantenga informada y tome las precauciones necesarias para enfrentar las temperaturas estimadas en el pronóstico del clima. A continuación, se presenta un análisis detallado para cada estado, incluyendo recomendaciones para mitigar los posibles efectos.

Pronóstico del tiempo para este 3 de noviembre

El frente frío núm. 12 se desplazará sobre el litoral del golfo de México, interaccionará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; además de lluvias y chubascos en la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente propiciará un descenso en las temperaturas con posibles heladas en el norte, noreste, oriente y centro del país, así como evento de “Norte” muy fuerte con rachas de viento de 70 a 80 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, además del istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, noreste, centro y sur del territorio nacional. A su vez, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte de la República Mexicana. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Una mujer habla por teléfono dentro de un autobús de transporte urbano que transita bajo la lluvia en la ciudad de Monterrey. (EFE/ Miguel Sierra)

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Sierra Norte), Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja), Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala y Quintana Roo. Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: costas de Tamaulipas y Veracruz, además del istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.