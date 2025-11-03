México

Popocatépetl hoy: volcán registró 13 emisiones y 85 minutos de tremor este lunes 3 de noviembre 2025

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Guardar
La actividad del Popocatépetl genera inquietud entre habitantes de comunidades cercanas en Morelos, Puebla y el Estado de México, debido a que se trata de un volcán activo catalogado entre los de mayor riesgo a nivel nacional. (Cenapred)

El volcán Popocatépetl reportó 13 exhalaciones y 85 minutos de tremor en el último día, de acuerdo con el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente, Don Goyo, como también es conocido, se encuentra en amarillo fase 2, según el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.

De acuerdo con el reporte técnico, se reportaron 13 emisiones de baja amplitud, acompañadas de vapor de agua, otros gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. Además se contabilizaron 85 minutos de tremor de baja intensidad y alta frecuencia. Se tuvo visibilidad de la cima, registrándose un a ligera emisión continua de vapor de agua y otros gases volcánicos que se dirigían al suroeste.

En consecuencia, se hace un llamado a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

La actividad del Popocatépetl genera
La actividad del Popocatépetl genera inquietud entre habitantes de comunidades cercanas en Morelos, Puebla y el Estado de México, debido a que se trata de un volcán activo catalogado entre los de mayor riesgo a nivel nacional Crédito: (Cenapred)

En caso de registrarse aguaceros en el área del Popocatépetl es importante mantenerse lejos de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que representa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales pidieron a la ciudadanía a no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la ciudadanía informe emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

Los últimos registros de Don Goyo

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Las últimas erupciones del volcán Popocatépetl han sido de actividad moderada y constante, con emisiones frecuentes de fumarolas, cenizas y explosiones menores.

Entre los eventos recientes más destacados está el del 25 de diciembre de 2005, cuando el coloso registró una explosión que lanzó una columna de humo y ceniza de 3 km de altura y expulsó lava.

Posteriormente en 2011 y 2012 se reportaron varias explosiones y emisiones de ceniza y fragmentos de roca, con actividad constante pero sin daños mayores. Un año después, en 2013 hubo una erupción con columnas de ceniza de 3 km y expulsión de fragmentos incandescentes a 700 metros del cráter.

De acuerdo con el CENAPRED, durante 2025 Don Goyo, como también se le conoce, mantiene un régimen de conducto abierto con emisiones de baja a media amplitud, explosiones esporádicas y exhalaciones con ceniza y gases. En abril y mayo de 2025 se registraron múltiples exhalaciones diarias (por ejemplo, 41 exhalaciones en 24 horas el 16 de mayo y 10 exhalaciones el 18 de mayo), acompañadas de tremor volcánico y emisiones de vapor y ceniza, sin cambios significativos en la alerta volcánica, que se mantiene en Amarillo Fase 2.

La leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl

El Popocatépetl protagoniza una de
El Popocatépetl protagoniza una de las leyendas más populares del México prehispánico (Cenapred)

Esta historia es una de las más conocidas de la cultura mexicana y narra la historia de un amor trágico entre dos jóvenes. De acuerdo con el relato recogido por el Instituto Nacional de Geografía e Historia (INAH) Iztaccíhuatl era una princesa de extraordinaria belleza, hija de un cacique. Popocatépetl, un valiente guerrero, se enamoró de ella y ambos juraron estar juntos para siempre.

Sin embargo, antes de casarse, el cacique pidió a Popocatépetl que demostrara su valía yendo a la guerra contra un pueblo enemigo. El joven guerrero se comprometió a regresar victorioso y casarse con su amada.

Durante la ausencia de Popocatépetl, un rival envidioso difundió la noticia falsa de que el guerrero había muerto en combate. Al escuchar esto, Iztaccíhuatl, devastada por la tristeza, falleció a causa de un profundo dolor. Cuando Popocatépetl regresó triunfante y conoció el destino de su amada, cargó su cuerpo hasta la cima de una montaña y prometió velarla eternamente.

La leyenda cuenta que Iztaccíhuatl se convirtió en la montaña que lleva su nombre, conocida también como “La Mujer Dormida”, debido a su perfil que parece estar recostado. Popocatépetl, por su parte, se convirtió en el volcán vecino, siempre vigilando con su fumarola encendida, simbolizando la antorcha que sostiene por su eterno amor.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PopocatépetlDon Goyomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Sin identificar y bajo los efectos de la droga: esto se sabe del asesino de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La FGE solicitó al INE investigar la identidad del homicida por medio de las huellas dactilares mientras se especula que el masculino sea menor de edad

Sin identificar y bajo los

Lupita Villalobos causa revuelo por video donde enfrenta a fan que coqueteó con su esposo

El video del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales

Lupita Villalobos causa revuelo por

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 3 de noviembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en

Black Label Society en México: fechas, horarios, preventa y todo lo que debes saber

La legendaria banda de heavy metal llegará a nuestro país para deleitar a todos sus fanáticos

Black Label Society en México:

Estudiantes de Morelia, Michoacán, marchan por el homicidio del alcalde de Uruapan

Tras el ataque a Carlos Manzo, jóvenes se manifiestan por la seguridad bajo el lema ¡Que el miedo no nos calle!

Estudiantes de Morelia, Michoacán, marchan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sin identificar y bajo los

Sin identificar y bajo los efectos de la droga: esto se sabe del asesino de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Debilitan a “Comandante Cromo”: caen tres más por extorsión en el istmo de Tehuantepec durante Operación Sable en Oaxaca

Gobernador de Michoacán justifica uso de fuerza pública “para evitar una tragedia” en manifestaciones de Morelia

Revelan primeros videos del modus operandi del asesino de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán

La noche que rodaron cinco cabezas en Uruapan: el atroz crimen que detonó la guerra narco en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Lupita Villalobos causa revuelo por

Lupita Villalobos causa revuelo por video donde enfrenta a fan que coqueteó con su esposo

Black Label Society en México: fechas, horarios, preventa y todo lo que debes saber

¿Quién es Gonzalo Celorio, el ganador del Premio Cervantes 2025?

The Neighbourhood regresa a México en 2026: fechas, sedes y todo lo que debes saber

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo