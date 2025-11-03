México

México: cotización de cierre del euro hoy 3 de noviembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 21,30 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,45% con respecto a los 21,39 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el euro marca un descenso 0,59% aunque, por el contrario, en términos interanuales aún acumula un ascenso del 0,95%.

Con respecto a jornadas pasadas, acumuló cuatro fechas consecutivas en rojo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue de 3,4%, que es una cifra visiblemente inferior al dato de volatilidad anual (10,05%), por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este contexto.

El peso mexicano frente al euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Pronósticos económicos para 2025

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 3 de noviembre

El programa deportivo mantiene una gran expectativa entre sus fans

Exatlón México: quién gana la

Conducir con responsabilidad: el reto urgente para mejorar la seguridad vial en México

Escuelas y centros de evaluación avalados ofrecen programas integrales que combinan teoría y práctica, promoviendo habilidades y conocimientos para circular con responsabilidad

Conducir con responsabilidad: el reto

Así se prepara el té de manzanilla con clavo de olor que aporta múltiples vitaminas y beneficios para la salud

La combinación de estos ingredientes incrementa sus propiedades medicnales

Así se prepara el té

Roban bolsa con dinero y tarjetas a Rocío Sánchez Azuara en tienda departamental en Polanco

La reconocida conductora de TV Azteca fue víctima de la delincuencia mientras realizaba compras, sumándose a los casos que han encendido las alertas entre celebridades y visitantes de la zona

Roban bolsa con dinero y

SAT repartirá 500 millones de pesos este Buen Fin

La autoridad fiscal mexicana invita a compradores y negocios a participar en su tradicional sorteo, que busca incentivar el uso de pagos electrónicos y la formalidad

SAT repartirá 500 millones de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a siete personas que

Procesan a siete personas que tenían armas, droga y equipo electrónico en casas de CDMX

Sin identificar y bajo los efectos de la droga: esto se sabe del asesino de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Debilitan a “Comandante Cromo”: caen tres más por extorsión en el istmo de Tehuantepec durante Operación Sable en Oaxaca

Gobernador de Michoacán justifica uso de fuerza pública “para evitar una tragedia” en manifestaciones de Morelia

Revelan primeros videos del modus operandi del asesino de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana la

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 3 de noviembre

Roban bolsa con dinero y tarjetas a Rocío Sánchez Azuara en tienda departamental en Polanco

P!NK anuncia segundo show en el Estadio GNP: fecha y preventa para ‘Carnival Tour’

¿Quién es Gonzalo Celorio, el ganador del Premio Cervantes 2025?

Lupita Villalobos causa revuelo por video donde enfrenta a fan que coqueteó con su esposo

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo