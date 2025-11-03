México

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de noviembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Guardar
12:50 hsHoy

Metro CDMX

Usuarios de la Línea A reportan saturación del servicio luego de que las autoridades del STC anunciaran la revisión de uno de los trenes. Exigen enviar más unidades para satisfacer la demanda de los viajeros.

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (Redes sociales)
12:48 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de
Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX
12:33 hsHoy

Metrobús CDMX

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 3 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Consulta cuáles son las estaciones
Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Leer la nota completa
11:33 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy lunes 3 de noviembre.

Temas Relacionados

Metro CDMXMetrobúsSTCmexico-noticias

Últimas noticias

Pronóstico del clima en México hoy 3 de noviembre: frente frío 12 traerá lluvias y heladas en estas entidades

El avance de la masa polar asociada al fenómeno meteorológico traerá precipitaciones, bajas temperaturas y ráfagas intensas en distintas zonas

Pronóstico del clima en México

Santoral 3 de noviembre, día de San Martín de Porres

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser recordados

Santoral 3 de noviembre, día

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 3 de noviembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: líneas, costo y

Clima del puerto de Veracruz: probabilidad de lluvia y temperaturas del 3 de noviembre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

Clima del puerto de Veracruz:

Cuál es el precio de la gasolina en México este 3 de noviembre

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a una diversidad de factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Cuál es el precio de

ÚLTIMAS NOTICIAS

La tierna foto de Benjamín

La tierna foto de Benjamín Vicuña con su hija Magnolia a la distancia que emocionó por un detalle especial

El argentino Pablo Maurette ganó el Premio Herralde de Novela

Obra pública: Economía busca destinar fondos a la negociación con provincias sin afectar el resultado fiscal

Noche de los Museos: la SIGEN abre sus puertas a puro tango en memoria de Gardel a 90 años de su muerte

Emergencias médicas en los aviones: frecuencia real y la actuación de los profesionales en vuelo

INFOBAE AMÉRICA

El argentino Pablo Maurette ganó

El argentino Pablo Maurette ganó el Premio Herralde de Novela

Quiénes son los últimos ocho rehenes cuyos restos siguen retenidos por Hamas en Gaza

Advierten por un posible “éxodo histórico” en Nueva York ante la candidatura de Zohran Mamdani

Los Ángeles: la previsión meteorológica para este 3 de noviembre

Crisis en Bolivia: el asesor de Rodrigo Paz alerta que la economía del país “está quebrada”

DEPORTES

Impacto en la F1: Ferrari

Impacto en la F1: Ferrari no le renovaría el contrato a Hamilton y buscaría reemplazarlo con otra figura

El guiño de la Fórmula 1 para Franco Colapinto de cara al Gran Premio de Brasil y la expectativa por su renovación con Alpine

Cavigliasso-Pertegarini, el matrimonio argentino que se consagró campeón mundial de Rally Raid y buscará su segundo Dakar

La glamorosa historia de amor detrás de la propuesta de casamiento más romántica de la F1

El Monumental habló: el termómetro de los hinchas y los fuertes hits en la caída de River Plate ante Gimnasia