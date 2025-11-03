Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de noviembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones hoy lunes 3 de noviembre.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Usuarios de la Línea A reportan saturación del servicio luego de que las autoridades del STC anunciaran la revisión de uno de los trenes. Exigen enviar más unidades para satisfacer la demanda de los viajeros.

