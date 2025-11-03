La hermana de Liam Payne le puso una ofrenda de Día de Muertos

(@Alee011016 /

A más de un año de la muete de Liam Payne, exintegrante de One Direction, su hermana Ruth Gibbins decidió colocar un altar de Día de Muertos para honrar al cantante.

Fue a través de Instagram que Ruth compartió la ofrenda dedicada a Liam Payne y escribió este mensaje “Espero que encuentres el camino hacia mí hoy. Te amo por siempre Liam”.

El altar sigue la tradición mexicana con papel picado, flores de cempasúchi, calaveras de azúcar y la foto del cantante, además de su inicial iluminada y un mantel decorado. De igual manera, colocó un letrero que decía “Día de los muertos”, además de que puso una figura de jirafa, el animal favorito de Liam.

Entre la decoración también puso una calavera con sombrero charro y una más vestida de Catrina. Esta foto fue bien recibida por los fans mexicanos de Liam y One Direction, pues consideraron que se trató de un homenaje muy adecuado.

Un año de la muerte de Liam Payne

El impacto de la muerte de Liam Payne aún resuena en la memoria colectiva, un año después de aquel día en que la noticia de su partida detuvo el pulso de la industria musical y de millones de seguidores en todo el mundo. La repentina desaparición del artista británico, a los treinta y un años, no solo generó una oleada de homenajes y tributos en redes sociales, sino que consolidó su figura como un ícono cuya influencia trasciende generaciones y fronteras.

Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, Payne enfrentó desde su infancia desafíos que marcaron su carácter. Hijo de Geoff y Karen Payne, debió someterse a tratamientos médicos intensivos por un fallo renal, llegando a recibir hasta treinta y dos inyecciones diarias y pasando largas temporadas en hospitales. En ese contexto adverso, la música se convirtió en su refugio y en el motor que lo impulsó a buscar aceptación y pertenencia, especialmente tras experimentar episodios de bullying. Aunque en su niñez soñó con ser atleta olímpico, fue su talento vocal el que lo condujo al centro de la cultura pop contemporánea.

No obstante, el éxito tuvo un costo emocional considerable. Payne, quien fue voz principal y compositor de temas como “Taken”, “Same Mistakes”, “Last First Kiss” y “Summer Love”, reconoció en entrevistas posteriores que la fama y la presión asociadas al fenómeno de la banda dejaron huellas profundas. La salida de Zayn Malik en 2015 y la posterior pausa indefinida de One Direction provocaron una ruptura tanto en el grupo como en su base de fans. El final oficial de la banda en 2016 dejó a Payne y a sus compañeros ante el desafío de reconstruir sus identidades artísticas y personales.

En su carrera como solista, Liam Payne apostó por la reinvención y la colaboración, explorando sonidos R&B y trabajando con figuras como Rita Ora, Ed Sheeran, J Balvin y Quavo. Su sencillo debut, “Strip That Down”, evidenció su deseo de experimentar y de mostrar una faceta más introspectiva y personal. Tanto en su EP First Time (2018) como en el álbum LP1 (2019), se percibía una búsqueda interna tan relevante como el reconocimiento público.