México

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Revisa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Guardar
El AICM suma cientos de
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), revisa el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto capitalino al corte del 18:00 horas de este domingo.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

AICM transporta a millones
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Vuelo: Y43912

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Volaris

Hora: 00:45

Estado: Demorado

Vuelo: AV187

Destino: Bogota Co

Aerolínea: Avianca

Hora: 02:00

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4350

Destino: Cd. Juarez

Aerolínea: Volaris

Hora: 07:14

Estado: Demorado

Vuelo: VB100

Destino: New York

Aerolínea: Viva Aerobus

Hora: 07:20

Estatus: Demorado

Vuelo: DL624

Destino: New York

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 15:30

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4730

Destino: Houston

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:10

Estado: Demorado

Vuelo: Y4144

Destino: Guadalajara

Aerolínea: Volaris

Hora: 16:45

Estatus: Demorado

Vuelo: DL599

Destino: Atlanta G

Aerolínea: Delta Air Lines

Hora: 19:00

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estado del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en tiempo real a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante el caso de un vuelo cancelado o demorado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Mi Beca para Empezar 2025: el pago de noviembre ya se hizo y estos son los montos totales para los beneficiarios

El depósito de este programa social se llevó a cabo el pasado lunes 1 de noviembre a estudiantes de preescolar y primaria

Mi Beca para Empezar 2025:

Esto costó el icónico traje negro y dorado de Juan Gabriel en Bellas Artes

El emblemático atuendo negro y dorado que Juan Gabriel lució en el Palacio de Bellas Artes en 1990 sigue inspirando a diseñadores y fanáticos, convirtiéndose en un símbolo de elegancia y originalidad en la música mexicana

Esto costó el icónico traje

Temblor en México hoy: se registra sismo de 5.3 en Veracruz

Sigue en vivo todas las noticias sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: se

La Granja VIP EN VIVO Hoy 2 de noviembre: Jawy está seguro de que Eleazar Gómez será eliminado

El influencer manifestó su molestia por las supuestas actitudes de Eleazar

La Granja VIP EN VIVO

En pleno Día de Muertos, matan a un hombre en inmediaciones de un panteón en Tepeji

Un grupo de individuos disparó contra una pareja en un camino rural de Hidalgo, resultando en la muerte de un individuo de 37 años y lesiones en una joven

En pleno Día de Muertos,
MÁS NOTICIAS

NARCO

En pleno Día de Muertos,

En pleno Día de Muertos, matan a un hombre en inmediaciones de un panteón en Tepeji

Dictan 12 años de prisión a Roany “M” por transportar migrantes en la frontera sur de México

Suman siete alcaldes asesinados, cinco atacados y uno más desaparecido durante el gobierno de Ramírez Bedolla en Michoacán

¿Qué falló? Gabinete de seguridad explica estrategias de protección en Michoacán tras el “cobarde” asesinato de Carlos Manzo

“Condeno el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”: Sheinbaum tras ataque a Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Esto costó el icónico traje

Esto costó el icónico traje negro y dorado de Juan Gabriel en Bellas Artes

La Granja VIP EN VIVO Hoy 2 de noviembre: Jawy está seguro de que Eleazar Gómez será eliminado

Victoria Ruffo confiesa por qué se fijó en Eugenio Derbez, pese a defectos: “Es feo, payaso y codo”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 2 de noviembre

La Granja VIP: Kike Mayagoitia revela que Adrián Marcelo lo quería dejar sin trabajo “por ego y hambre”

DEPORTES

México derrotó a Italia en

México derrotó a Italia en el mundial Sub-17 femenil y avanza a semifinales

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla