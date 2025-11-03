México

Frío CDMX: activan doble alerta en estas siete alcaldías para el amanecer de este martes 4 de noviembre

Protección Civil emitió las alertas amarilla y naranja por bajas temperaturas para las primeras horas de la fecha mencionada

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. (Cuartoscuro)

En los últimos días en la Ciudad de México se han registrado bajas temperaturas, las cuales continuarán en algunas zonas para el amanecer de este próximo martes 4 de noviembre.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este lunes 3 de noviembre.

Agregó que serán un total de siete alcaldías de la Ciudad de México, las que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este próximo martes 4 de noviembre.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a otras demarcaciones o vivir en ellas.

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar precauciones. Foto: Cuartoscuro/Crisanta Espinosa Aguilar.

Se trata de las alcaldías: Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, las que registrarán temperaturas bajas para las primeras horas de este martes 3 de noviembre.

En estas cuatro demarcaciones, Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla y dio a conocer una serie de recomendaciones.

- Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

- Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

De igual manera, las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Milpa Alta, también registrarán bajas temperaturas para las primeras horas de este martes 3 de noviembre.

Las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Gestión Integral fueron las siguientes:

- Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.

- Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.

- Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.

- Mantener esquema de vacunación actualizada (COVID, Influenza, neumococo).

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas siete alcaldías para la mañana de este martes 4 de noviembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 22:00 del lunes 3 de noviembre a 08:00 horas del martes 4 de noviembre cuando se registren las temperaturas bajas en las siete alcaldías mencionadas anteriormente, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Protección Civil de la CDMX
Protección Civil de la CDMX emitió alerta amarilla en estas cuatro alcaldías para el amanecer de este martes 4 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
Estas alcaldías tendrán bajas temperaturas
Estas alcaldías tendrán bajas temperaturas para el amanecer del martes 4 de noviembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado al pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este lunes 3 de noviembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

