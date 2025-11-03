México

Procesan a siete personas que tenían armas, droga y equipo electrónico en casas de CDMX

Las autoridades detuvieron a las personas en tres alcaldías diferentes de la Ciudad de México

Guardar
Las autoridades detuvieron a siete
Las autoridades detuvieron a siete personas en tres cateos diferentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a siete personas en la Ciudad de México tras ser detenidas en una serie de cateos coordinados por autoridades federales.

Estas personas fueron acusadas de delitos relacionados con narcotráfico, posesión de armas de fuego y manejo de recursos de procedencia ilícita. Los operativos, realizados en tres alcaldías de la capital, permitieron el aseguramiento de drogas, armas, dinero y dispositivos electrónicos.

La operación, fue resultado de la colaboración entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF).

Detención de las siete personas

Las detenciones se dieron en la alcaldía Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. (FGR)

De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía, se desplegó un operativo en inmuebles ubicados en las alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Durante los cateos, las autoridades incautaron armas de fuego cortas abastecidas, cartuchos, cargadores, clorhidrato de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una tableta electrónica, contadoras de billetes y múltiple documentación.

En la unidad habitacional El Rosario, en Azcapotzalco, fue detenida Brenda “B”, a quien se le aseguró un arma de fuego corta, una tableta electrónica, 11 teléfonos celulares, clorhidrato de cocaína y efectivo.

En la colonia Santa María Nonoalco, en Álvaro Obregón, la detención de Gabriel “M” permitió el decomiso de un arma de fuego corta, dos teléfonos celulares, una contadora de billetes, 604 envoltorios de cocaína, dinero y documentos.

Por otro lado, en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, Silvia “R”, Mayra “M”, Fernando “C”, Rafael “M” y Mario “M” fueron aprehendidos con un arma de fuego corta, 197 cartuchos, tres cargadores, clorhidrato de cocaína, marihuana, efectivo, un teléfono celular, una contadora de billetes y documentación diversa.

Tras la presentación de pruebas ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, los ahora detenidos enfrentan cargos diferentes. Brenda “B”, es señalada por posesión de arma de fuego de uso exclusivo, posesión de clorhidrato de cocaína con fines de venta y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gabriel “M” fue vinculado por posesión de cocaína con fines de comercio en la variante de venta. En el caso de Silvia “R”, Mayra “M”, Fernando “C”, Rafael “M” y Mario “M”, los delitos imputados incluyen posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo, así como posesión de marihuana y clorhidrato de cocaína con fines de comercio.

El procedimiento judicial determinó la imposición de prisión preventiva oficiosa para los siete imputados y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, en la que se definirán las responsabilidades penales de cada uno.

Temas Relacionados

CDMXFGRVinculación a procesoAzcapotzalcoVenustiano CarranzaÁlvaro ObregónNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

SAT repartirá 500 millones de pesos este Buen Fin

La autoridad fiscal mexicana invita a compradores y negocios a participar en su tradicional sorteo, que busca incentivar el uso de pagos electrónicos y la formalidad

SAT repartirá 500 millones de

¿Contingencia ambiental en CDMX? La calidad del aire del 3 de noviembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

¿Contingencia ambiental en CDMX? La

P!NK anuncia segundo show en el Estadio GNP: fecha y preventa para ‘Carnival Tour’

La emoción por el regreso de la estadounidense a la capital mexicana fue tan grande que sumó una nueva presentación en CDMX

P!NK anuncia segundo show en

Dólar continúa en bajada y el peso mexicano se fortalece tras el cierre de la jornada de este lunes 3 de noviembre

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Dólar continúa en bajada y

México: cotización de cierre del euro hoy 3 de noviembre de EUR a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sin identificar y bajo los

Sin identificar y bajo los efectos de la droga: esto se sabe del asesino de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Debilitan a “Comandante Cromo”: caen tres más por extorsión en el istmo de Tehuantepec durante Operación Sable en Oaxaca

Gobernador de Michoacán justifica uso de fuerza pública “para evitar una tragedia” en manifestaciones de Morelia

Revelan primeros videos del modus operandi del asesino de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán

La noche que rodaron cinco cabezas en Uruapan: el atroz crimen que detonó la guerra narco en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

P!NK anuncia segundo show en

P!NK anuncia segundo show en el Estadio GNP: fecha y preventa para ‘Carnival Tour’

¿Quién es Gonzalo Celorio, el ganador del Premio Cervantes 2025?

Lupita Villalobos causa revuelo por video donde enfrenta a fan que coqueteó con su esposo

Black Label Society en México: fechas, horarios, preventa y todo lo que debes saber

The Neighbourhood regresa a México en 2026: fechas, sedes y todo lo que debes saber

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo