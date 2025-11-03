Procesan a siete personas que tenían armas, droga y equipo electrónico en casas de CDMX

Las autoridades detuvieron a siete personas en tres cateos diferentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a siete personas en la Ciudad de México tras ser detenidas en una serie de cateos coordinados por autoridades federales.

Estas personas fueron acusadas de delitos relacionados con narcotráfico, posesión de armas de fuego y manejo de recursos de procedencia ilícita. Los operativos, realizados en tres alcaldías de la capital, permitieron el aseguramiento de drogas, armas, dinero y dispositivos electrónicos.

La operación, fue resultado de la colaboración entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF).

Detención de las siete personas

Las detenciones se dieron en la alcaldía Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. (FGR)

De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía, se desplegó un operativo en inmuebles ubicados en las alcaldías Azcapotzalco, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Durante los cateos, las autoridades incautaron armas de fuego cortas abastecidas, cartuchos, cargadores, clorhidrato de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares, una tableta electrónica, contadoras de billetes y múltiple documentación.

En la unidad habitacional El Rosario, en Azcapotzalco, fue detenida Brenda “B”, a quien se le aseguró un arma de fuego corta, una tableta electrónica, 11 teléfonos celulares, clorhidrato de cocaína y efectivo.

En la colonia Santa María Nonoalco, en Álvaro Obregón, la detención de Gabriel “M” permitió el decomiso de un arma de fuego corta, dos teléfonos celulares, una contadora de billetes, 604 envoltorios de cocaína, dinero y documentos.

Por otro lado, en la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza, Silvia “R”, Mayra “M”, Fernando “C”, Rafael “M” y Mario “M” fueron aprehendidos con un arma de fuego corta, 197 cartuchos, tres cargadores, clorhidrato de cocaína, marihuana, efectivo, un teléfono celular, una contadora de billetes y documentación diversa.

Tras la presentación de pruebas ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, los ahora detenidos enfrentan cargos diferentes. Brenda “B”, es señalada por posesión de arma de fuego de uso exclusivo, posesión de clorhidrato de cocaína con fines de venta y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Gabriel “M” fue vinculado por posesión de cocaína con fines de comercio en la variante de venta. En el caso de Silvia “R”, Mayra “M”, Fernando “C”, Rafael “M” y Mario “M”, los delitos imputados incluyen posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo, así como posesión de marihuana y clorhidrato de cocaína con fines de comercio.

El procedimiento judicial determinó la imposición de prisión preventiva oficiosa para los siete imputados y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, en la que se definirán las responsabilidades penales de cada uno.