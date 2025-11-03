México

En medio de crisis de salud, el productor Pedro Torres comienza a despedirse de sus seres queridos: “Gracias por todo”

El reconocido productor mexicano enfrenta la ELA con serenidad, grabando mensajes para sus seres queridos y colegas, mientras recibe muestras de cariño y apoyo de figuras del entretenimiento y el público

Guardar
Pedro Torres, exproductor de Televisa,
Pedro Torres, exproductor de Televisa, enfrenta la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa sin cura que afecta sus funciones motoras (YouTube)

La noticia sobre el delicado estado de salud de Pedro Torres, reconocido exproductor de Televisa y figura clave en la historia reciente de la televisión mexicana, ha generado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo y entre el público.

Diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Torres, de setenta y dos años, ha optado por despedirse de sus seres queridos y dejar mensajes personales, anticipando el avance de una enfermedad que no tiene cura y que afecta de manera progresiva las funciones motoras.

El diagnóstico de ELA, confirmado por el propio Pedro Torres en una de sus escasas apariciones públicas, ha marcado un giro en su vida y en la percepción de quienes lo rodean.

El diagnóstico de ELA de
El diagnóstico de ELA de Pedro Torres genera conmoción en el mundo del espectáculo y entre el público mexicano (Instagram)

Según información difundida por Martha Figueroa en su canal de YouTube, el productor ha comenzado a grabar mensajes de despedida para su círculo más cercano, preparándose para lo que él mismo denomina “su final”.

“Le quiero mandar abrazos a Pedro Torres que lo que sabemos es que ya se está despidiendo y preparándose, según él mismo dice, rumbo a su final”, dijo la conductora.

Figueroa, quien compartió proyectos con Torres en ‘Big Brother VIP’, expresó su aprecio y gratitud: “Te quiero mucho, Pedro. Muchas gracias por todo”, dijo la conductora en su programa, resaltando la estima que le tiene y la oportunidad que le brindó para regresar a trabajar en Televisa.

La familia de Pedro Torres y su entorno inmediato han optado por el silencio, sin emitir comentarios públicos sobre la situación médica del productor. No obstante, la información sobre su estado de salud ha sido confirmada y ampliada por otros periodistas del medio.

Gustavo Adolfo Infante, en su canal de YouTube, informó el 1 de octubre que la condición de Torres se ha deteriorado de manera considerable en las últimas semanas. Infante relató: “El que me están diciendo que está muy grave, es Pedro Torres, pero muy grave (…) ahorita está grabando un montón de videos y cosas, porque el día de mañana no va a poder ni moverse”, enfatizando la gravedad del momento que atraviesa el productor.

Lucía Méndez y Pedro Torres.
Lucía Méndez y Pedro Torres. (Instagram)

El periodista también compartió su interés en entrevistarlo, aunque reconoció la dificultad de concretar ese encuentro debido al avance de la enfermedad: “tiene esclerosis múltiple pero la más grave de todas, yo estuve intentando buscarlo y me encantaría poder entrevistarlo, si él así lo decide, porque está súper grave, que al rato no se va a poder ni mover”, señaló Infante en su canal.

La enfermedad de Pedro Torres fue inicialmente reportada por la revista TVNotas, que identificó la ELA como el padecimiento específico que enfrenta el productor.

Temas Relacionados

Pedro Torresmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuál es el perfil nutricional de la papaya

Esta es una de las frutas con mayor aporte de beneficios para la salud

Cuál es el perfil nutricional

Guadalajara: la predicción del tiempo para este 3 de noviembre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Guadalajara: la predicción del tiempo

Cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes México hoy

La industria del K-Pop genera ganancias de miles de millones de dólares para Corea del Sur y ha empujado las exportaciones televisivas y musicales

Cuál es la canción de

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Prime Video: Así quedo el

Las series de Prime Video México que roban la atención HOY

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Prime Video para estar a la altura de la competencia

Las series de Prime Video
MÁS NOTICIAS

NARCO

Drogas y armas de uso

Drogas y armas de uso exclusivo del Ejército: así registró el youtuber Yulay la violencia en Uruapan, antes del asesinato de Carlos Manzo

Asesinan a dos personas en ataque directo en Coyoacán, CDMX: estarían ligadas con un grupo delictivo

Ejército inhabilita laboratorio con más de cuatro toneladas de sustancias para la fabricación de droga en Culiacán

50 mil pesos y una pistola con historial criminal: el ataque kamikaze hacia Carlos Manzo

Del CJNG a Los Viagras: estos son los grupos criminales con presencia en Uruapan, donde fue asesinado Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Cuál es la canción de

Cuál es la canción de K-pop número uno en iTunes México hoy

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Las series de Prime Video México que roban la atención HOY

Ranking Netflix: estas son las películas favoritas del público mexicano

Wendy Guevara responde a burlas por su participación en el Halloween de Wicked Por Siempre

DEPORTES

México derrotó a Italia en

México derrotó a Italia en el mundial Sub-17 femenil y avanza a semifinales

El legado de Fernando Valenzuela y el homenaje de los Dodgers en el bicampeonato de la Serie Mundial

Santiago Giménez es duda con el AC Milán ante la Roma por lesión y enciende las alarmas en la Selección Mexicana

Detienen a presunto responsable de asesinato a aficionado de las Chivas

Revelan la razón por la que Mateusz Bogusz no festejó su gol ante Puebla