En medio de crisis de salud, el productor Pedro Torres comienza a despedirse de sus seres queridos: “Gracias por todo”

Pedro Torres, exproductor de Televisa, enfrenta la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa sin cura que afecta sus funciones motoras (YouTube)

La noticia sobre el delicado estado de salud de Pedro Torres, reconocido exproductor de Televisa y figura clave en la historia reciente de la televisión mexicana, ha generado una ola de reacciones en el mundo del espectáculo y entre el público.

Diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), Torres, de setenta y dos años, ha optado por despedirse de sus seres queridos y dejar mensajes personales, anticipando el avance de una enfermedad que no tiene cura y que afecta de manera progresiva las funciones motoras.

El diagnóstico de ELA, confirmado por el propio Pedro Torres en una de sus escasas apariciones públicas, ha marcado un giro en su vida y en la percepción de quienes lo rodean.

El diagnóstico de ELA de Pedro Torres genera conmoción en el mundo del espectáculo y entre el público mexicano (Instagram)

Según información difundida por Martha Figueroa en su canal de YouTube, el productor ha comenzado a grabar mensajes de despedida para su círculo más cercano, preparándose para lo que él mismo denomina “su final”.

“Le quiero mandar abrazos a Pedro Torres que lo que sabemos es que ya se está despidiendo y preparándose, según él mismo dice, rumbo a su final”, dijo la conductora.

Figueroa, quien compartió proyectos con Torres en ‘Big Brother VIP’, expresó su aprecio y gratitud: “Te quiero mucho, Pedro. Muchas gracias por todo”, dijo la conductora en su programa, resaltando la estima que le tiene y la oportunidad que le brindó para regresar a trabajar en Televisa.

La familia de Pedro Torres y su entorno inmediato han optado por el silencio, sin emitir comentarios públicos sobre la situación médica del productor. No obstante, la información sobre su estado de salud ha sido confirmada y ampliada por otros periodistas del medio.

Gustavo Adolfo Infante, en su canal de YouTube, informó el 1 de octubre que la condición de Torres se ha deteriorado de manera considerable en las últimas semanas. Infante relató: “El que me están diciendo que está muy grave, es Pedro Torres, pero muy grave (…) ahorita está grabando un montón de videos y cosas, porque el día de mañana no va a poder ni moverse”, enfatizando la gravedad del momento que atraviesa el productor.

Lucía Méndez y Pedro Torres. (Instagram)

El periodista también compartió su interés en entrevistarlo, aunque reconoció la dificultad de concretar ese encuentro debido al avance de la enfermedad: “tiene esclerosis múltiple pero la más grave de todas, yo estuve intentando buscarlo y me encantaría poder entrevistarlo, si él así lo decide, porque está súper grave, que al rato no se va a poder ni mover”, señaló Infante en su canal.

La enfermedad de Pedro Torres fue inicialmente reportada por la revista TVNotas, que identificó la ELA como el padecimiento específico que enfrenta el productor.